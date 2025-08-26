Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

GELEX trở lại ấn tượng trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Nguồn: Gelex
Nguồn: Gelex
26/08/2025 14:00 GMT+7

Danh sách do Forbes Việt Nam vừa công bố, khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau 5 năm, kể từ 2018, việc góp mặt trở lại trong danh sách uy tín này là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vượt trội, khả năng quản lý hiệu quả và chiến lược kinh doanh đúng đắn của GELEX. Từ đó, duy trì được hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông.

GELEX trở lại ấn tượng trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam - Ảnh 1.

GELEX liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, thể hiện qua các chỉ số doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua các năm

6 tháng đầu năm 2025, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 18.047 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.198 tỉ đồng, tăng lần lượt 21,1% và 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế các mảng kinh doanh lõi tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Điều này cho thấy chiến lược phát triển đúng đắn của tập đoàn, khi tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chi phí và tận dụng triệt để các cơ hội thị trường.

Cùng đó, GELEX cũng đang tích cực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế. Chiến lược hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, không chỉ giúp GELEX tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà còn thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, tạo đà cho các dự án quy mô lớn.

GELEX đang thể hiện sự phù hợp với xu hướng ngày càng tăng từ các nhà đầu tư và người tiêu dùng toàn cầu đối với các doanh nghiệp tuân thủ ESG.

Có thể thấy, GELEX đang nỗ lực thực hiện lời cam kết với các cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa lợi nhuận và chính sách cổ tức hợp lý. Chiến lược đầu tư chủ động, thích ứng tạo ra tăng trưởng, hiệu quả, bền vững đã đảm bảo việc sử dụng vốn một cách hiệu quả, minh bạch, tạo ra lợi ích tối đa cho cổ đông.

GELEX trở lại ấn tượng trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện Tập đoàn GELEX nhận chứng nhận Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của Forbes Việt Nam là động lực để GELEX tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và môi trường thông qua các doanh nghiệp hiệu quả, bền vững và có vai trò dẫn dắt.

Hơn 3 thập niên phát triển, GELEX đã ghi dấu ấn về một tập đoàn đầu tư hàng đầu với chiến lược M&A sáng tạo, hiệu quả. Khi bối cảnh vĩ mô không ngừng biến động, các nhà lãnh đạo GELEX luôn thích ứng, đổi mới, tạo sức bật cho doanh nghiệp. Từ đó, hình thành năng lực cốt lõi toàn diện: hiệu quả đầu tư, quản trị bền vững, sức bật trước biến động và khả năng kiến tạo hệ sinh thái.

Khám phá thêm chủ đề

GELEX Tập đoàn GELEX phát triển bền vững Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận