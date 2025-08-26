GELEX trở lại ấn tượng trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Sau 5 năm, kể từ 2018, việc góp mặt trở lại trong danh sách uy tín này là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vượt trội, khả năng quản lý hiệu quả và chiến lược kinh doanh đúng đắn của GELEX. Từ đó, duy trì được hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông.

GELEX liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, thể hiện qua các chỉ số doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua các năm

6 tháng đầu năm 2025, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 18.047 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.198 tỉ đồng, tăng lần lượt 21,1% và 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế các mảng kinh doanh lõi tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Điều này cho thấy chiến lược phát triển đúng đắn của tập đoàn, khi tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chi phí và tận dụng triệt để các cơ hội thị trường.

Cùng đó, GELEX cũng đang tích cực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế. Chiến lược hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, không chỉ giúp GELEX tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà còn thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, tạo đà cho các dự án quy mô lớn.

GELEX đang thể hiện sự phù hợp với xu hướng ngày càng tăng từ các nhà đầu tư và người tiêu dùng toàn cầu đối với các doanh nghiệp tuân thủ ESG.

Có thể thấy, GELEX đang nỗ lực thực hiện lời cam kết với các cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa lợi nhuận và chính sách cổ tức hợp lý. Chiến lược đầu tư chủ động, thích ứng tạo ra tăng trưởng, hiệu quả, bền vững đã đảm bảo việc sử dụng vốn một cách hiệu quả, minh bạch, tạo ra lợi ích tối đa cho cổ đông.

Đại diện Tập đoàn GELEX nhận chứng nhận Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của Forbes Việt Nam là động lực để GELEX tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và môi trường thông qua các doanh nghiệp hiệu quả, bền vững và có vai trò dẫn dắt.

Hơn 3 thập niên phát triển, GELEX đã ghi dấu ấn về một tập đoàn đầu tư hàng đầu với chiến lược M&A sáng tạo, hiệu quả. Khi bối cảnh vĩ mô không ngừng biến động, các nhà lãnh đạo GELEX luôn thích ứng, đổi mới, tạo sức bật cho doanh nghiệp. Từ đó, hình thành năng lực cốt lõi toàn diện: hiệu quả đầu tư, quản trị bền vững, sức bật trước biến động và khả năng kiến tạo hệ sinh thái.