Gemini bất ngờ cho dùng miễn phí một công cụ được yêu thích

Trước đây, tính năng tạo ảnh cá nhân hóa chỉ dành cho những người đăng ký gói Gemini Plus, Pro và Ultra với mức phí nhất định. Nhưng với chính sách mới, người dùng tại Mỹ, dù sở hữu Pixel 10 Pro hay iPhone 17 Pro, giờ đây có thể sử dụng Gemini để tạo ra những hình ảnh phù hợp với cuộc sống của mình, bằng cách lấy ảnh từ Google Photos.

Tính năng tạo ảnh cá nhân hóa trong ứng dụng Gemini hiện đã miễn phí cho người dùng đủ điều kiện tại Mỹ ẢNH: GOOGLE

Tính năng tạo ảnh cá nhân hóa trên Gemini cho phép ứng dụng kết nối với Gmail, Google Photos, YouTube và Search để hiểu rõ hơn về sở thích và ngữ cảnh của người dùng. Điều đó có nghĩa người dùng có thể yêu cầu Gemini thiết kế "ngôi nhà mơ ước của tôi" mà không cần phải tải lên ảnh, vì ứng dụng có thể truy cập trực tiếp vào thư viện ảnh của người dùng.

Một số giới hạn với tính năng tạo ảnh cá nhân hóa miễn phí trên Gemini

Mặc dù vậy, để sử dụng tính năng này, người dùng cần lưu ý một số điều kiện: phải từ 18 tuổi trở lên, có tài khoản Google cá nhân và đăng nhập vào Gemini. Ngoài ra, ứng dụng cũng tuân theo danh sách các quốc gia và ngôn ngữ được hỗ trợ.

Phiên bản miễn phí cho phép người dùng tải xuống Nano Banana 2 với 1.000 lượt tải, trong khi phiên bản cao cấp hơn với 2.000 lượt tải và chất lượng hình ảnh sắc nét sẽ nằm trong kế hoạch của Google AI. Vì vậy, những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp có thể gặp phải giới hạn nhanh chóng.

Mặc dù vậy, tính năng này vẫn được đánh giá cao khi mang lại lợi ích lớn cho những ai yêu thích việc tạo hình ảnh mà không muốn trả phí, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian bằng cách bỏ qua các bước tải lên. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng tính năng cá nhân hóa chỉ hoạt động khi Gemini có quyền truy cập vào Photos, Gmail và lịch sử tìm kiếm của người dùng. Đây là một tính năng tùy chọn và có thể được tắt trong cài đặt nhằm cho phép người dùng kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

Được biết, Google đang nỗ lực tích hợp nhiều chức năng vào ứng dụng duy nhất và việc triển khai tính năng mới có thể mang lại nhiều tiện ích cho người dùng trong tương lai.