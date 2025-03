Gemini được nâng cấp đồng loạt trên iPhone và Galaxy S25

Trong khi người dùng iPhone đang chờ đợi bản nâng cấp của Apple Intelligence cho Siri, ứng dụng Gemini đã nhận được một bản cập nhật quan trọng giúp bổ sung tiện ích màn hình khóa và quyền truy cập trực tiếp từ Trung tâm điều khiển. Bản cập nhật này có sẵn cho cả iOS và iPadOS nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng của Gemini AI hơn.

Người dùng iPhone và iPad cần cập nhật lên ứng dụng Gemini mới nhất từ App Store ẢNH: GOOGLE

Với bản cập nhật này, người dùng iPhone không cần phải mở ứng dụng hoặc sử dụng phím tắt để tương tác với Gemini. Theo 9to5Google, ứng dụng hiện cung cấp 6 tiện ích màn hình khóa, bao gồm gõ lệnh; nói chuyện trực tiếp; mở mic, sử dụng máy ảnh; chia sẻ hình ảnh và chia sẻ tệp.

Đáng chú ý, đây là bản cập nhật lớn sau khi Google phát hành ứng dụng riêng cho iPhone vào tháng 11 năm ngoái. Ứng dụng có một phím tắt chính cho phép người dùng mở Gemini và nhập lời nhắc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng bất kỳ phím tắt nào trong 6 phím tắt Gemini làm nút ở góc màn hình khóa iPhone của mình.

Bản cập nhật Gemini phiên bản 1.2025.0762303 đã có mặt trên App Store, không chỉ mang đến các phím tắt mới mà còn giới thiệu tính năng Deep Research cho người dùng Gemini Advanced, cùng một số cải tiến về giao diện người dùng và sửa lỗi.

Người dùng Galaxy S25 cũng có thể trò chuyện với Gemini

Không chỉ người dùng iPhone, người dùng Samsung cũng đã nhận một bản nâng cấp mới từ Gemini. Sau khi trở thành trợ lý giọng nói mặc định trên dòng Galaxy S25, Gemini cũng đang được tích hợp sâu hơn với Now Bar của Samsung, vốn chỉ có trên Galaxy S25 chạy One UI 7.

Việc tương tác với Gemini có thể thực hiện trên màn hình khóa Galaxy S25 ẢNH: @TechA7mad

Now Bar là một tiện ích tương tác nằm ở cuối màn hình khóa trên các thiết bị chạy One UI 7 nhằm cung cấp quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng và dịch vụ phổ biến. Now Bar trước đây hoạt động với trợ lý giọng nói Bixby, nhưng giờ đây đang nhận được bản nâng cấp lớn khi được tích hợp sâu hơn vào Gemini.

Người dùng @TechA7mad đã phát hiện tính năng này trên Galaxy S25 Ultra của họ. Now Bar hiện hiển thị trạng thái của Gemini Live, cho biết liệu nó đang lắng nghe hay đang chờ. Tính năng Gemini Live cho phép người dùng tương tác với AI của Google theo cách trò chuyện tự do, có nghĩa người dùng Galaxy có thể tạm dừng và tiếp tục các phiên Gemini Live ngay từ màn hình khóa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu sự tích hợp này có được triển khai toàn cầu hay không, tuy nhiên việc nó đã bắt đầu xuất hiện trên các thiết bị của người dùng Galaxy S25 cho thấy một sự mở rộng sắp diễn ra.