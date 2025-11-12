Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Gen Z miền Tây 'gây sốt' với nước súc miệng chiết xuất từ cây... lục bình

Duy Tân - Thúy An
12/11/2025 15:14 GMT+7

Từ loài cây lục bình mọc đầy sông rạch miền Tây, đã sáng tạo nên nước súc miệng thân thiện với môi trường.

Phạm Thị Thanh Huyền, sinh viên khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y dược Cần Thơ. cho biết ở miền Tây, lục bình mọc đầy sông rạch, nhiều nơi ghe xuồng không thể lưu thông, rác thải mắc lại gây mùi hôi, nước đen ngòm. Từ đó, Huyền nghĩ nếu tận dụng lục bình một cách hiệu quả sẽ có thể tạo ra giá trị mới, giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Là sinh viên ngành răng hàm mặt, Huyền đặc biệt quan tâm vấn đề sức khỏe răng miệng cộng đồng, nhất là khu vực nông thôn. Từ 2 mối trăn trở sức khỏe và môi trường, nữ sinh này nảy ra ý tưởng chiết xuất hoạt chất từ lục bình để làm nước súc miệng.

Nữ sinh sáng tạo nước súc miệng từ cây lục bình - Ảnh 1.

Phạm Thị Thanh Huyền mất hơn 2 tháng nghiên cứu và làm ra sản phẩm nước súc miệng từ lục bình

ẢNH: THÚY AN


Nghĩ là làm, Huyền thu gom lục bình ở vùng nước sạch làm nguyên liệu nghiên cứu. Những ngày đầu, Huyền dành hàng giờ trong thư viện, tìm đọc tài liệu về đặc tính sinh học của lục bình và các ứng dụng tiềm năng. Sau hơn 2 tháng, Huyền phát hiện thân, lá và hoa của loài cây này chứa nhiều hoạt chất có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm… Đây là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ răng nướu.

Từ đó, Huyền thử nghiệm quy trình chiết xuất hoạt chất từ lục bình, loại bỏ phần rễ là nơi hấp thụ nhiều kim loại nặng. Huyền chia sẻ: "Có những lúc thất bại liên tục, mùi lục bình nồng, hoạt chất bị biến đổi, nhưng em vẫn tin nếu làm đúng cách sẽ thành công".

Nữ sinh sáng tạo nước súc miệng từ cây lục bình - Ảnh 2.

Sản phẩm nước súc miệng làm từ lục bình

ẢNH: THÚY AN


Sau nhiều lần cải tiến, những chai nước súc miệng đầu tiên mang tên PhytOral chính thức ra đời với công dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chống ô xy hóa, hỗ trợ bảo vệ nướu, ngăn mảng bám. Phytoral không chỉ là một sản phẩm chăm sóc răng miệng mà còn là giải pháp bền vững, tận dụng nguồn tài nguyên sinh học bản địa. Dự án hướng tới ba dòng sản phẩm chính: dành cho người trưởng thành, trẻ em và người có răng, nướu nhạy cảm hoặc đang điều trị bệnh lý răng miệng.

Toàn bộ quy trình sản xuất được thiết kế thân thiện với môi trường. "Em mong Phytoral sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn tự nhiên, an toàn, đồng thời góp phần giảm thiểu lượng lục bình gây tắc nghẽn sông ngòi. Sắp tới, em sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến sản phẩm và sản xuất số lượng lớn để đưa ra thị trường", Huyền nói.

Nữ sinh sáng tạo nước súc miệng từ cây lục bình - Ảnh 3.

Thanh Huyền hướng dẫn khách hàng cách sử dụng nước súc miệng lục bình

ẢNH: DUY TÂN

Nhờ tính ứng dụng thực tế cao, mới đây, dự án Phytoral giành giải khuyến khích tại cuộc thi "Sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp năm 2025". Kết quả này không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ, mà còn truyền đi thông điệp về lòng kiên trì, ý thức trách nhiệm xã hội và tình yêu quê hương miền sông nước.

PGS-TS Đỗ Thị Thảo, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn Bệnh học miệng - Nha chu (Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y dược Cần Thơ), đánh giá Huyền là sinh viên dám nghĩ, dám làm, có khả năng kết nối kiến thức chuyên môn với thực tế đời sống. Sản phẩm nước súc miệng từ lục bình có tính ứng dụng thực tế.

