Gen Z ơi, giúp ba mẹ, ông bà bật tính năng này để tránh mất liên lạc

Ba mẹ, ông bà vẫn đang gọi điện bình thường nên nhiều bạn trẻ nghĩ rằng chưa cần thay đổi cài đặt gì. Tuy nhiên, khi các nhà mạng triển khai lộ trình tắt sóng 2G theo quy định của Nhà nước, đây là thời điểm phù hợp để kiểm tra điện thoại đã bật VoLTE hay chưa. Với người trẻ, vài thao tác trên điện thoại chỉ mất vài phút, nhưng với nhiều người lớn tuổi, đây lại là việc không đơn giản nếu chưa từng được hướng dẫn.

Người lớn tuổi là nhóm dễ bỏ sót thông báo từ nhà mạng

Không ít người lớn tuổi ít khi kiểm tra tin nhắn SMS hoặc không để ý đến các thông báo kỹ thuật từ nhà mạng. Ngay cả khi đã đọc, những thuật ngữ như VoLTE hay cuộc gọi 4G/5G cũng khá xa lạ, khiến nhiều người không hiểu vì sao mình cần bật tính năng này. Thêm vào đó, điện thoại vẫn nghe gọi được ở thời điểm hiện tại nên nhiều người cho rằng chưa cần thay đổi - chính tâm lý này khiến việc kiểm tra và kích hoạt VoLTE dễ bị trì hoãn.

Tin nhắn có nội dung rõ ràng, nhưng các bậc phụ huynh có thể không để ý đến.

Hãy dành vài phút kiểm tra điện thoại của ba mẹ, ông bà ngay hôm nay

Việc kiểm tra và bật VoLTE chỉ mất vài phút nhưng giúp người thân chủ động hơn trước lộ trình tắt sóng 2G. Thực tế, nhiều điện thoại đang sử dụng đã hỗ trợ VoLTE từ lâu, chỉ là chưa được kích hoạt. Dù ngày 15.9.2026 mới là mốc ngừng phát sóng hoàn toàn mạng 2G, nhà mạng đã tắt sóng tại nhiều điểm theo lộ trình quy hoạch mạng, nên chất lượng 2G ở một số khu vực có thể đã bắt đầu giảm dần. Vì vậy, đừng chờ đến sát ngày mới kiểm tra.

Chỉ mất vài phút để kiểm tra điện thoại đã bật VoLTE hay chưa và kích hoạt nếu thiết bị hỗ trợ

Nhà mạng khuyến khích người thân cùng hỗ trợ

Thay vì chờ ba mẹ hoặc ông bà tự tìm hiểu, con cháu có thể chủ động kiểm tra điện thoại, bật VoLTE nếu thiết bị đã hỗ trợ, và hướng dẫn người thân cách nhận biết tính năng này đã được kích hoạt. Đây là việc làm đơn giản nhưng giúp người lớn tuổi tiếp tục duy trì liên lạc thuận lợi trong quá trình mạng 2G được tắt theo lộ trình.

Cách bật VoLTE trên các dòng điện thoại phổ thông và điện thoại thông minh hiện nay

Nếu không tự thực hiện được, người dùng có thể đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ kiểm tra và kích hoạt VoLTE. Tổng đài 198 cũng sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn các bước cần thiết.

Chỉ với vài phút đồng hành cùng ba mẹ, ông bà hôm nay, con cháu có thể giúp người thân yên tâm sử dụng điện thoại và hạn chế những bất tiện có thể phát sinh khi quá trình tắt sóng 2G tiếp tục được triển khai.