Gene Solutions bắt tay Bệnh viện AIH nâng tầm trải nghiệm thai sản chuẩn quốc tế

Việc AIH tham gia chương trình triSure VIP Card giúp nâng tầm trải nghiệm thai sản - góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mẹ bầu toàn diện - từ sàng lọc di truyền trước sinh hiện đại và dịch vụ y tế cao cấp, cho đến các trải nghiệm toàn diện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mẹ bầu, từ chăm sóc thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, đến làm đẹp, di chuyển giúp thai phụ an tâm suốt thai kỳ và chuẩn bị cho em bé chào đời khỏe mạnh.

Hành trình mang thai ngày càng đòi hỏi sự đồng hành chuyên sâu và toàn diện - không chỉ về mặt y tế mà cả thể chất, tinh thần và chất lượng sống của mẹ bầu có sự ảnh hưởng rất lớn. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ấy, Gene Solutions triển khai chương trình triSure VIP Card - mang đến nhiều đặc quyền dành riêng cho mẹ bầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn triSure® NIPT, từ sự cộng hưởng đồng hành của các thương hiệu uy tín có cùng giá trị như Grab, AIH, Elevit, Doppelherz, Con Cưng, tã Huggies, máy hút sữa Medela, Mommy Spa, MyKingdom...

Ngay sau khi thực hiện xét nghiệm, khách hàng sẽ được kích hoạt các quyền lợi với tổng giá trị ưu đãi hơn 13 triệu đồng đến từ các đối tác đồng hành kèm theo dịch vụ tư vấn hậu xét nghiệm từ chuyên gia di truyền của Gene Solutions.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) nhiều năm nay là lựa chọn nơi sinh đáng tin cậy của các mẹ bầu Việt

Lần cập nhật đối tác triSure VIP Card gần đây, AIH là bệnh viện quốc tế đầu tiên đồng hành cùng chương trình triSure VIP Card mang đến cho mẹ bầu cơ hội chăm sóc y tế cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, nổi bật với chuyên khoa sản - nhi nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống phòng sinh hiện đại. Cụ thể hơn, mẹ bầu thực hiện xét nghiệm triSure NIPT® sẽ nhận được các voucher giảm giá khám và đi sinh lên đến 15% và 1 lần trải nghiệm khám chuyên khoa miễn phí trị giá 750.000 VNĐ, áp dụng cho 130 thai phụ đầu tiên.

Bà Võ Thị Kiều Chinh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Gene Solutions chia sẻ: "Sự hợp tác trong chương trình triSure VIP Card không chỉ đơn thuần là liên kết thương hiệu, mà là cam kết của Gene Solutions luôn cải tiến chất lượng dịch vụ liên tục để mang đến cho thai phụ Việt Nam một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện và có chiều sâu – nơi xét nghiệm di truyền không đứng riêng lẻ, mà gắn liền với những sản phẩm, dịch vụ thiết thực hỗ trợ trong suốt hành trình làm mẹ trước và sau sinh. Khi những thương hiệu có cùng giá trị cùng đồng hành, mẹ bầu và bé sẽ nhận được những sự chăm sóc và ưu đãi tốt một cách thuận tiện, dễ tiếp cận".

Gene Solutions là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ gen tại Đông Nam Á. Khi mẹ bầu thực hiện các gói xét nghiệm triSure NIPT sẽ nhận được nhiều đặc quyền ưu đãi từ chương trình VIP Card

Đại diện Elevit - thương hiệu vitamin tổng hợp dành cho bà bầu của Bayer đồng hành cùng Gene Solutions - chia sẻ: "1.000 ngày đầu tiên, từ lúc người mẹ bắt đầu mang thai đến khi bé hai tuổi, là giai đoạn não bộ bắt đầu phát triển và hình thành các nền tảng sức khỏe cơ bản cho trẻ trong giai đoạn sau. Chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý trong suốt 1.000 ngày đầu đời này sẽ giúp tăng khả năng tăng trưởng, học tập và phát triển của trẻ cho đến suốt cuộc đời. Chúng tôi đồng hành cùng Gene Solutions với mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện, từ dinh dưỡng khoa học đến sàng lọc gen hiện đại, nhằm chuẩn bị một khởi đầu vững vàng cho hành trình 1.000 ngày đầu đời diệu kỳ của mẹ và bé".

Grab là một trong số các thương hiệu mang đến nhiều ưu đãi "xịn" cho mẹ bầu làm triSure NIPT

Đồng hành cùng chương trình, Grab4Mom mang đến cho mẹ bầu sự bảo vệ "kép" từ trong ra ngoài "an toàn cho bé, an tâm cho mẹ", với nhiều mã ưu đãi hấp dẫn từ dịch vụ GrabCar nâng niu từng khoảnh khắc di chuyển an toàn và êm ái cho các mẹ bầu; đồng thời tạo cơ hội cho mẹ trải nghiệm dịch vụ ăn uống và mua sắm hiện đại từ GrabFood và GrabMart.

Dự kiến từ quý 3-4/2025, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác trong nhiều lĩnh vực khác như bệnh viện, trung tâm tiêm chủng, nhà thuốc, dịch vụ chăm sóc sau sinh, giáo dục sớm… nhằm hỗ trợ mẹ bầu có hành trình chào đón bé yêu trọn vẹn hơn từ lúc mang thai đến sau sinh.

Là xét nghiệm sàng lọc gen trước sinh không xâm lấn do đội ngũ khoa học trong nước phát triển dựa trên công nghệ Mỹ, triSure® NIPT hiện đã phục vụ hơn 500.000 thai phụ hàng năm tại Việt Nam. Xét nghiệm có thể thực hiện từ tuần thai thứ 9, chỉ cần lấy máu mẹ, cho kết quả chính xác và an toàn. Bên cạnh sàng lọc các hội chứng phổ biến như Down, Edwards, Patau, triSure® còn hỗ trợ phát hiện các bất thường vi mất đoạn, bất thường số lượng nhiễm sắc thể.