Kinh tế Doanh nghiệp

Generali chọn tình yêu là điểm khởi đầu cho hành trình bảo vệ hạnh phúc

17/12/2025 10:45 GMT+7

Sau loạt thiệp mừng phủ sóng mạng xã hội, Generali đã thật sự hiện diện và chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc thiêng liêng tại đám cưới của cặp đôi, để câu chuyện 'Yêu vững vàng - Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc' được kể bằng cảm xúc chân thành, gửi gắm thông điệp dịu dàng rằng tình yêu đẹp nhất luôn khởi đầu từ một tương lai được chuẩn bị vững vàng.

Với mỗi cặp đôi, thời khắc nên duyên luôn là một cột mốc đặc biệt - nơi hai người không chỉ nắm tay nhau trong hiện tại, mà còn bắt đầu viết nên những dự định chung cho mai sau. Và hạnh phúc ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi ngay trong giây phút thiêng liêng này, tương lai được nghĩ đến, được chuẩn bị và được nâng niu từ bây giờ.

Chính từ những ý nghĩa ấy, Generali đã chọn hiện diện trong khoảnh khắc trọng đại của các cặp đôi để đồng hành và giúp họ bước vào chương mới với sự an tâm trọn vẹn. Từ những tấm thiệp mừng online được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đến sự xuất hiện bất ngờ và đầy cảm xúc tại lễ cưới của cặp đôi, Generali gửi trao lời chúc phúc bằng một nền tảng bền vững để cùng nhau đi tiếp hành trình trọn đời.

Hãy cùng xem cặp đôi đã xúc động thế nào khi Generali xuất hiện trong ngày trọng đại của họ

Khi tình yêu tỏa sáng nhất, Generali chọn ở đây, ngay lúc này, để cùng các cặp đôi đi tiếp hành trình "Yêu vững vàng - Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc", mang đến các giải pháp bảo vệ toàn diện cho một cuộc sống như ý, giúp họ an tâm bắt đầu chương mới và tiếp tục hiện diện ở những chương kế tiếp của cuộc đời: cùng nhau vun đắp tổ ấm, mừng đón con thơ chào đời, dõi theo con lớn lên qua từng cột mốc trưởng thành, theo đuổi sự nghiệp, vươn tới thành công và cùng nhau tận hưởng tháng ngày hưu trí.

Generali chọn tình yêu là điểm khởi đầu cho hành trình bảo vệ hạnh phúc- Ảnh 1.

Generali tôn vinh những cột mốc ý nghĩa tạo nên hành trình cuộc sống, mang đến sự bảo vệ, định hướng và niềm vui

Chiến dịch mới trong mùa lễ hội năm nay đánh dấu bước chuyển mình của Generali, khi không chỉ cam kết bảo vệ cho tương lai vững chắc, mà còn hiện diện thiết thực cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của hiện tại.

Khám phá thêm chủ đề

