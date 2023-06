Generali đi đúng hướng với chiến lược Người bạn Trọn đời của khách hàng

Cụ thể, Doanh thu phí gộp tăng lên mức 22,2 tỉ Euro (+1,3%) nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+10,1%). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tập trung vào dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của tập đoàn.

Generali khẳng định vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên mức 1,8 tỉ Euro (+22,1%) chủ yếu nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ trong khi mảng BHNT rất vững vàng. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 90,7% (thấp hơn 5,6% so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,72% (tăng 0,32% so với cùng kỳ năm 2022). Lợi nhuận thuần tăng đáng kể lên mức 1,2 tỉ Euro (tăng 49,7%), nhờ có các nguồn lợi nhuận đa dạng. Biên khả năng thanh toán rất vững mạnh ở mức 227% (so với 221% trong năm tài chính 2022).



Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý đầu tiên khẳng định Generali đang đi đúng hướng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến lược ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng’ sát cánh bảo vệ khách hàng

Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean, nhận định: "Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm nay khẳng định chúng tôi đang hoàn toàn đi đúng hướng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến lược ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng’. Kết quả kinh doanh của mảng bảo hiểm phi nhân thọ phản ánh sự tập trung của chúng tôi vào nghiệp vụ xuất sắc, trong khi ở mảng BHNT chúng tôi tiếp tục điều chỉnh cơ cấu kinh doanh hướng đến các dòng sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, ngay cả trong một môi trường đầy thách thức. Tập đoàn cũng khẳng định biên khả năng thanh toán cực kỳ vững chắc, nhờ vào khả năng tạo vốn mạnh mẽ.

Quý I này là quý đầu tiên chúng tôi báo cáo theo chuẩn mực kế toán mới. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện đáng kể khả năng nhìn nhận và dự đoán các nguồn lợi nhuận, đồng thời thể hiện chính xác hơn giá trị được tích hợp trong hoạt động kinh doanh mảng BHNT. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp của Tập đoàn đã đóng góp cho dự án IFRS 17 và IFRS 19".