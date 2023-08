Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục, tăng lên mức 3,7 tỉ Euro

Doanh thu phí gộp tăng lên mức 42,2 tỉ Euro (+3,6%) nhờ sự tăng trưởng đáng kể của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+10,6%). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tập trung vào dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của tập đoàn.

Generali đạt kết quả kinh doanh ấn tượng nửa đầu năm 2023 với tăng trưởng mạnh mẽ ở doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng, khẳng định vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên mức 3,7 tỉ Euro (+28%) chủ yếu nhờ vào sự đóng góp mạnh mẽ của của mảng phi nhân thọ trong khi mảng BHNT duy trì sự ổn định. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 91,6% (thấp hơn 5,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,81% (tăng 0,31% so với cùng kỳ năm 2022). Lợi nhuận thuần tăng đáng kể lên mức 2,333 tỷ Euro (tăng 60,9%). Vị thế tài chính cực kỳ vững chắc, với biên khả năng thanh toán rất vững mạnh ở mức 228% (so với 221% trong năm tài chính 2022) nhờ vào khả năng tạo vốn.

Generali Việt Nam tự hào đóng góp vào thành công chung của tập đoàn