Generali và 10.000 bữa ăn sáng yêu thương gửi tặng các em nhỏ Điện Biên

Hoạt động "góp lời chúc nhỏ, tặng 10.000 bữa ăn sáng cho em" do Generali Việt Nam khởi xướng đã nhận được sự hưởng tích cực từ cộng đồng để chung tay lan tỏa thông điệp yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao. Mỗi lời yêu thương từ cộng đồng sẽ được Generali Việt Nam chuyển thành một bữa sáng đủ đầy dành tặng các em vùng cao.

Mỗi thông điệp yêu thương, một bữa sáng trao gửi

Ngày 28/09, trường mầm non Ban Mai tại điểm bản Xa Dung B, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nhộn nhịp hơn ngày thường. Trên những khuôn mặt trẻ thơ lấm lem là niềm hân hoan, háo hức và nụ cười rạng rỡ. Bởi không chỉ được tham gia ngày hội trăng rằm với nhiều hoạt động thú vị như ảo thuật, múa lân, phá cỗ… cùng rất nhiều quà tặng, các em còn được ăn một bữa trưa đủ đầy, ngon lành. Điều tưởng chừng giản đơn ấy lại chính là niềm mơ ước của những em nhỏ vùng cao dân tộc Thái và H’Mông tại đây.

10.000 bữa ăn cho em và những món quà yêu thương gồm sách truyện, đồ chơi… được nhân viên, tư vấn viên Generali quyên góp trao tặng các em

Hòa chung niềm vui của các bạn, em Lò Thị Thảo cho biết trước đây em và các bạn có gì ăn nấy, phần nhiều là mì gói, khi thì cơm nắm măng rừng. Do bể nước của trường đã cũ và hư hỏng, mỗi ngày các em còn phải đi bộ hàng km cùng thầy cô để lấy nước sinh hoạt.

"Con sẽ học giỏi, sau này con muốn làm cô giáo giống cô", em cười tươi, tay còn mải nâng niu chiếc lồng đèn giấy chương trình trao tặng.

Điểm bản Xa Dung B, trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên hiện đang là ngôi nhà cho hơn 81 em nhỏ theo học. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm nương rẫy. Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, các em vẫn miệt mài đến lớp, với ước mơ giản đơn là được ăn no và được học con chữ. Chính vì vậy, sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng và Generali Việt Nam để chung tay góp "10.000 bữa ăn sáng cho em" đã mang thêm niềm vui và động lực lớn lao tiếp bước các em đến trường.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động Trung thu

Để yêu thương là hành trình bất tận

Trao tặng 10.000 suất ăn sáng là một phần trong chương trình "Bếp ấm cho em" do Generali Việt Nam phối hợp cùng Qũy Bảo trợ trẻ em thực hiện nhằm mang đến cho các em bé vùng cao một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.

Generali Việt Nam và Quỹ BTTEVN khánh thành công trình bếp ăn mới tại điểm bản Xa Dung B, trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Tâm điểm của chương trình là lễ khánh thành công trình bếp ăn mới cho các em nhỏ tại điểm bản. Góc bếp cũ đơn sơ, thiếu thốn là nơi các thầy cô chuẩn bị những bữa ăn hằng ngày cho các em học sinh, nay đã được thay bởi căn bếp mới gọn gàng, đẹp đẽ đã chính thức đi vào hoạt động với đầy đủ các đồ dùng bếp, một khu ăn có mái che cùng một téc nước mới hiện đại, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày.

Cô Lục Thị Minh Hiền, Hiệu trưởng trường mầm non Ban Mai vui mừng chia sẻ: "Bếp mới được xây lò đốt củi cao, không còn bị khói, ngoài ta bếp mới có hệ thống hút khói ra ngoài. Bếp mới cũng được làm thêm kho riêng để chứa thực phẩm thay cho chỗ để tạm của bếp cũ. Nhờ vậy mà cơm canh của các con ngon lành, đảm bảo hơn".

Mùa Trung thu ấm áp vẹn tròn của các em nhỏ Điện Biên với ngày hội trăng rằm và "bếp ấm" cơm ngon

Với món quà này, cô Hiền hy vọng cô trò sẽ bớt đi phần nào lo lắng về những bữa ăn hằng ngày, tập trung dạy tốt, học tốt, tâm huyết với nghề "trồng người" nơi rẻo cao.

Cùng trong tháng 9 vừa qua, một công trình khác là điểm trường Đồng Đờng, mầm non Sơn Ca, xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị chính thức được khởi công. Đây là công trình trọng điểm thứ 3 dành cho trẻ em mà Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ BTTEVN để triển khai gây quỹ và xây dựng từ năm 2022. Phần lớn nguồn kinh phí cho công trình đến từ nguồn quỹ quyên góp được qua chiến dịch "Sức khỏe trao Mình - Trường mới trao Em" do Generali Việt Nam trong khuôn khổ Thử thách Toàn cầu - Global Challenge 2023 của tổ chức The Human Safety Net. Được phát động từ tháng 6/2023, đến nay sáng kiến này đã gây quỹ thành công gần 527 triệu đồng.

Từ xây trường cho đến trao bếp ấm, tất cả là những bước chân nối dài hành trình của Generali Việt Nam trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam. Đây sẽ là những viên gạch đầu tiên vun đắp khát vọng yêu thương cũng như lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn đến mọi nẻo đường đất nước.