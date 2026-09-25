Generali Việt Nam đạt giải thưởng về Sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI)

Bà Lê Song Anh Thư, Phó giám đốc Phòng Đào tạo, Phát triển và Gắn kết Generali Việt Nam (phải) nhận giải thưởng ẢNH: GENERALI

DEI trong môi trường làm việc bao gồm nhiều khía cạnh, từ tôn trọng sự đa dạng, xây dựng cảm giác gắn kết đến bảo đảm các chính sách công bằng. Bên cạnh đó, còn có một khía cạnh thiết thực khác: Cơ hội để nhân viên học hỏi và phát triển. Tại Generali Việt Nam, cách tiếp cận này góp phần hoàn thiện bức tranh DEI, khi công ty phát huy sức mạnh của đội ngũ đa dạng, đa thế hệ trên toàn quốc thông qua các hoạt động học tập và phát triển nhân tài. Qua đó, mỗi nhân viên đều có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp một cách công bằng, phù hợp với vai trò, giai đoạn sự nghiệp và nhu cầu học tập của mình.

Trong 12 tháng qua, Generali Việt Nam tiếp tục mở rộng các hoạt động học tập và phát triển nhân tài. Một trong những nền tảng trọng tâm là hệ sinh thái GenLearning, mang đến nhiều hình thức học tập và đào tạo linh hoạt. Từ các khóa học trực tuyến theo tiến độ cá nhân, hội thảo trực tuyến, chuỗi đào tạo nhiều buổi đến các chương trình chuyên sâu, nhân viên có thể lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Việc học tập và đào tạo cũng được mở rộng thông qua các chiến dịch nội bộ, cộng đồng học tập, hoạt động tương tác và những buổi chia sẻ kiến thức do chính nhân viên dẫn dắt. Qua đó, kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi giữa các đồng nghiệp và từng bước ứng dụng vào công việc hằng ngày.

Đồng thời, Generali Việt Nam tự hào với các chương trình phát triển nhân tài được dựa trên định hướng chung của Tập đoàn và được điều chỉnh phù hợp với thị trường Việt Nam. Các chương trình được thiết kế đa dạng phù hợp với kinh nghiệm và khả năng của từng nhân sự, và đảm bảo có sự hỗ trợ cho nhân tài ở mọi cấp bậc: Chương trình Quản trị viên Tập sự của Generali Việt Nam - GeNext - tìm kiếm và đào tạo thế hệ tài năng trẻ; chương trình Gen2Gem với các nhân sự cấp giám sát và chương trình GENius dành cho quản lý cấp trung. Ngoài ra, cơ hội phát triển còn được mở rộng thông qua các chương trình trao đổi nhân tài và dự án quốc tế trong mạng lưới Tập đoàn Generali. Trong năm 2025, 7% nhân sự thuộc nhóm tài năng tại Generali Việt Nam đã có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tại các thị trường khác trong hệ thống.

Bà Lê Song Anh Thư đại diện Generali nhận cúp lưu niệm ẢNH: GENERALI

Bà Phạm Lan Anh, Phó tổng giám đốc Nhân sự và Quản trị Văn phòng Generali Việt Nam, chia sẻ: "Tại Generali Việt Nam, chúng tôi tin rằng DEI không chỉ nằm ở những khía cạnh dễ nhận thấy hay dễ gọi tên. Giá trị cốt lõi của DEI là xây dựng một môi trường hòa nhập và công bằng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy tiềm năng. Qua đó, sự đa dạng góp phần tạo nên thành công chung và giúp xây dựng một đội ngũ sẵn sàng cho tương lai".

Những nỗ lực này đã ghi nhận các kết quả tích cực. Trong năm 2025, 98% nhân viên Generali Việt Nam tham gia ít nhất một hoạt động học tập, duy trì tỷ lệ tiếp cận đào tạo trên 95% trong ba năm liên tiếp. Trung bình mỗi nhân viên hoàn thành 23 giờ học tập và phát triển mỗi năm, trong khi Chỉ số Nâng cao Kỹ năng (Upskilling Index) đạt 32,8%, vượt mục tiêu năm 2025 của Tập đoàn Generali.

Các chương trình phát triển nhân tài ghi nhận tỷ lệ duy trì nhân sự đạt 80% sau một năm và 60% tại thời điểm hoàn thành hành trình ba năm. Đồng thời, chỉ số gắn kết nhân viên duy trì ở mức 95% trong năm thứ hai liên tiếp, còn thâm niên trung bình của đội ngũ đạt 5 năm.

Việc được vinh danh với hạng mục "Sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập xuất sắc nhất" (Best DEI Initiative) tại Asia Consumer Insurance Awards 2026 tiếp tục khẳng định cam kết của Generali Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc công bằng và hòa nhập, đồng thời đầu tư dài hạn vào con người như một nền tảng cho sự phát triển bền vững.