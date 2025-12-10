Generali Việt Nam hỗ trợ hơn 1,2 tỉ đồng giúp người dân tái thiết sau thiên tai

Hướng tới khắc phục hậu quả tại những điểm chịu ảnh hưởng của vùng lũ

Khoản kinh phí trên đến từ nguồn quỹ hỗ trợ cộng đồng của Generali Việt Nam và sự chia sẻ đóng góp của tập thể nhân viên. Với nguồn lực này, doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương để chuyển hỗ trợ đến các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bao gồm xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xã Diên Điền (Khánh Hòa), xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai) và phường Hóa Châu (Huế).

Tại đây, nhiều hộ dân đang đối mặt với thiệt hại nặng nề về nơi ở, tài sản và sinh kế. Những hỗ trợ được trao tặng cho các gia đình sửa sang mái ấm, bổ sung nhu yếu phẩm, khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt sau bão lũ. Bên cạnh giá trị vật chất, sự san sẻ đúng lúc còn là điểm tựa tinh thần giúp người dân thêm vững tâm vượt qua khó khăn.

Sự chung tay của cả tập thể là nguồn động lực lớn để Generali Việt Nam bền bỉ thực hiện các chương trình vì cộng đồng

Sát cánh cùng đồng bào trong giai đoạn hậu bão lũ

Trong thời gian tới, Generali Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đồng hành gửi các khoản hỗ trợ cần thiết và sát cánh cùng người dân miền Trung trên hành trình khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo nguồn lực được phân bổ minh bạch, đúng mục tiêu, phù hợp với nhu cầu thực tế của các gia đình.

Hoạt động lần này cùng với những chương trình cộng đồng mà Generali đã bền bỉ thực hiện trong nhiều năm đã thể hiện rõ tâm huyết và cam kết dài hạn của Generali trên hành trình phát triển bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội. Điều này góp phần tạo nên nguồn lực vững chắc để hoạt động hỗ trợ được triển khai nhanh chóng và đúng thời điểm, giúp người dân miền Trung sớm trở về với cuộc sống thường nhật, vững vàng sau biến cố.