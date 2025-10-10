Generali Việt Nam lập ‘hat-trick’ 03 giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025

Generali Việt Nam đã xuất sắc chinh phục 3 hạng mục cao quý: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence Award), Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award) và Doanh nhân xuất sắc Châu Á (Master Entrepreneur Award) dành cho bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam. Thành tích này phản ánh rõ nét vai trò mạnh mẽ của Generali trong việc mang lại giá trị thực cho khách hàng, không ngừng tái định nghĩa chuẩn mực kinh doanh bằng đổi mới sáng tạo và sẵn sàng thích nghi với những biến động của thời đại.

Generali Việt Nam xuất sắc chinh phục 3 hạng mục tại APEA 2025

Được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á - Enterprise Asia, APEA là giải thưởng thường niên uy tín suốt 19 năm, có mặt tại 16 thị trường lớn trong khu vực và kết nối hơn 2.000 doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu châu Á. Với chủ đề ‘Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai’ (Showcasing Future - Ready Enterprises), APEA 2025 vinh danh những tổ chức và lãnh đạo tiên phong trong đổi mới, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Tập thể Generali Việt Nam tại Lễ trao giải APEA 2025

Từ tăng trưởng bền vững đến truyền cảm hứng cho cộng đồng

Kế thừa thành tựu của Tập đoàn, Generali Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định vị thế tiên phong từ khi thành lập vào năm 2011. Mang ‘di sản’ gần hai thế kỷ vào một chiến lược hướng tới tương lai - Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội, Generali Việt Nam thể hiện khát vọng vươn tới sự vượt trội tại thị trường trong nước.

Đến năm 2025, Generali đã phát triển hệ thống kênh phân phối đa dạng với hơn 100 văn phòng đại lý trên toàn quốc cùng mạng lưới ngân hàng đối tác (Bancassurance), xây dựng đội ngũ hơn 28.000 tư vấn tài chính, phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và 400 doanh nghiệp trên toàn quốc. Bằng cách số hóa các ‘điểm chạm’ trải nghiệm Bảo hiểm của Khách hàng, Generali mang đến dịch vụ bảo hiểm trực tuyến 24/7 đơn giản, trực quan, giúp khách hàng chủ động và thuận tiện hơn. Nhờ đó, Công ty nhiều năm liền duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số, đồng thời vượt trội trong ngành về chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS).

Generali Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence)

Tuy nhiên, dấu ấn của Generali không chỉ dừng lại ở con số. Giữa bối cảnh ngành bảo hiểm đối diện với nhiều thách thức, Generali Việt Nam lựa chọn hướng đi khác biệt, chủ động xuất hiện, biến mục tiêu thương hiệu thành những hoạt động hữu hình, gần gũi và đầy cảm xúc. Thông qua The Human Safety Net (THSN), tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali, nhiều hoạt động xã hội truyền cảm hứng đã được triển khai. Những sáng kiến gây quỹ - tiêu biểu như ‘Thử thách toàn cầu’ do Generali phát động - cho thấy sự chung tay của cộng đồng trong hành trình lan tỏa giá trị tích cực và lòng nhân ái khi gây quỹ xây lớp học cho trẻ em khó khăn. THSN Việt Nam cũng phối hợp với UNICEF và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện nhiều chương trình thiết thực, tập trung vào việc cải thiện môi trường nuôi dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Từ nền tảng này, các sáng kiến như xây dựng lớp học tại Tuyên Quang, tổ chức lớp hè kỹ năng tại Quảng Trị, Đắk Lắk, Điện Biên, hay chương trình ‘Bếp ấm cho em’ - mang đến 10.000 bữa sáng cùng sách truyện, đồ chơi cho trẻ vùng cao,… lần lượt được hiện thực hóa.

Đại diện Generali Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu Truyền cảm hứng Châu Á (Inspirational Brand)

Ghi nhận cho những đóng góp toàn diện của cả tập thể, Generali Việt Nam được APEA 2025 vinh danh ở hai hạng mục: Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á, khẳng định năng lực quản trị và tăng trưởng ổn định, cùng Thương hiệu Truyền cảm hứng Châu Á - minh chứng cho sức mạnh lan tỏa giá trị tích cực và gắn kết cộng đồng.

Dấu ấn của đội ngũ lãnh đạo Generali Việt Nam, kiên định dẫn dắt doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững

Đằng sau những cột mốc tăng trưởng ấn tượng và các chiến dịch thương hiệu giàu sức lan tỏa là dấu ấn từ tầm nhìn chiến lược, sự bản lĩnh và khát vọng đổi mới bền bỉ của đội ngũ lãnh đạo Generali Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị toàn cầu và hiểu biết sâu sắc về thị trường bản địa đã định hình một phong cách lãnh đạo dám đổi mới, kiên định với mục tiêu bền vững và truyền cảm hứng cho cả nhân viên lẫn khách hàng.

Thành quả này được thể hiện rõ nét khi bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á tại APEA 2025. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, bà đã dẫn dắt Generali vượt qua thách thức, đạt tăng trưởng ấn tượng và khẳng định vị trí Top đầu thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam chỉ sau 2 năm điều hành.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á (Master Entrepreneurship)

Với chiến lược Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội, bà Phương Anh dẫn dắt Generali tối ưu hóa năng lực cốt lõi với hệ thống kênh phân phối đa dạng (100 văn phòng đại lý trên toàn quốc và kênh hợp tác với ngân hàng Bancassurance với hai đối tác mới trong năm 2025 là PvcomBank và Nam Á Bank), dải sản phẩm thế hệ mới được cải tiến đáp ứng nhu cầu của các gia đình hiện đại, hướng tới trở thành doanh nghiệp số hóa toàn diện, đặt khách hàng làm trọng tâm và tích hợp các giá trị ESG vào chiến lược phát triển. Đồng thời, chiến lược thúc đẩy tiềm lực con người (People powered) tạo nên môi trường nơi nhân viên được trao quyền, khuyến khích sáng tạo, và có cơ hội trải nghiệm, học hỏi trong môi trường quốc tế.

Vượt lên trên những giải thưởng, Generali đang từng ngày vun đắp về tư duy phục vụ đặt khách hàng ở trọng tâm, đổi mới sáng tạo để thích ứng với thời đại, và truyền cảm hứng để cùng cộng đồng kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.