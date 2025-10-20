Generali Việt Nam mang đến loạt chương trình ưu đãi tri ân khách hàng ngày 20.10

Chương trình khuyến mãi "Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng"

Ngày 20.10 luôn là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm với những người phụ nữ yêu thương nhất. Nhưng hơn cả những món quà mang giá trị vật chất, điều quý giá nhất chính là sự an tâm và bảo vệ trọn vẹn dành cho họ.

Với tinh thần đó, Generali Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng", dành cho những khách hàng tham gia Bảo hiểm Liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc kết hợp cùng sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức khỏe Cá nhân 2025 VITA – Sức Khỏe Vàng/ Kim Cương.

Đây là chương trình ưu đãi lớn dịp cuối năm của Generali Việt Nam, được áp dụng trong 3 tháng cuối năm từ 20.10 đến hết 31.12.2025. Khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận được quà tặng đặc biệt với giá trị tăng dần theo số lượng thành viên cùng tham gia sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức khỏe Cá nhân 2025 VITA – Sức Khỏe Vàng/ Kim Cương trong cùng một hợp đồng. Với 1 hợp đồng Bảo hiểm Liên kết chung VITA - Ngày Mai Vững Chắc, các thành viên trong gia đình (ba mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột) sẽ có quyền tham gia thêm sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức khoẻ Cá nhân 2025 VITA - Sức khỏe Vàng/ Kim Cương. Đặc biệt hơn, những người được bảo hiểm là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi sẽ được nhân đôi giá trị quà tặng, tối đa lên đến 40% phí thực thu năm đầu (*) của sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức khỏe cá nhân VITA – Sức Khỏe Vàng/ Kim Cương 2025.

(*) Chi tiết tham khảo Thể lệ Chương trình khuyến mãi trên website Generali

Chương trình Marathon Livestream đặc biệt duy nhất trong ngày 20.10: "Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý"

Khởi đầu cho chương trình khuyến mãi lớn cuối năm, Generali Việt Nam mang đến buổi Marathon Livestream "Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý", sự kiện livestream đặc biệt hiếm hoi trong ngành bảo hiểm, kết hợp giải trí và lan tỏa thông điệp yêu thương.

Buổi livestream có sự tham gia của Tổng giám đốc Generali Việt Nam – Bà Nguyễn Phương Anh, Top 10 "Chiến thần GenLive" - 10 Tư vấn tài chính (TVTC) xuất sắc được tuyển chọn qua cuộc thi tìm kiếm những tài năng có khả năng tư vấn sáng tạo và thu hút tương tác trên mạng xã hội. Đồng hành cùng đội ngũ TVTC là dàn khách mời đặc biệt: MC/Diễn viên Trần Anh Huy, Diễn viên Trần Ngọc Vàng và Nam vương Mario Thành Tâm.

Top 10 Chiến thần GenLive

Livestream được chia thành 3 phiên live chính với thời lượng 5 giờ, phát sóng từ 18 giờ đến 23 giờ duy nhất trong ngày 20.10. Ở phần đầu chương trình, bà Nguyễn Phương Anh sẽ tham gia giao lưu, truyền cảm hứng về món quà mang giá trị bảo vệ, đồng hành lâu dài, và công bố chính thức thể lệ chương trình khuyến mãi "Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng". Bước vào từng phiên live chính, 1 khách mời sẽ cùng 3 TVTC cung cấp kiến thức cho khán giả về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc, cùng các sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức khoẻ Cá nhân 2025 VITA - Sức khỏe Vàng/ Kim Cương. Livestream mở ra một không gian tương tác trực tuyến mới chưa từng có cho khách hàng Generali Việt Nam với nhiều hoạt động ưu đãi độc quyền, minigame tương tác và quà tặng voucher hấp dẫn dành riêng cho độc giả theo dõi livestream.



Tổng giám đốc Generali Việt Nam – Bà Nguyễn Phương Anh sẽ xuất hiện trong Marathon livestream 5 tiếng

Những chương trình tri ân, kết nối như Chương trình khuyến mãi hay Marathon Livestream là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Generali Việt Nam trong việc đổi mới trải nghiệm khách hàng, kết hợp công nghệ, sáng tạo và tương tác trực tuyến để lan tỏa thông điệp yêu thương, mang giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Không chỉ là lời tri ân gửi đến khách hàng, công ty mong muốn truyền tải kiến thức về bảo hiểm gần gũi hơn, hiện đại hơn, nơi công nghệ, cảm xúc và giá trị nhân văn cùng song hành.

Chương trình Marathon Livestream "Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý" được phát sóng từ 18 giờ đến 23 giờ tối nay, ngày 20.10.2025 trên các kênh Facebook và TikTok chính thức của Generali Việt Nam.