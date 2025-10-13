Generali Việt Nam mang ‘Mùa trăng như ý’ đến trẻ em An Giang

Trao tặng sân chơi mới trong "Mùa trăng như ý" 2025

Lễ khánh thành sân chơi mới tại Trường Tiểu học Lê Trì, xã Tri Tôn, An Giang

Trường Tiểu học Lê Trì thuộc một trong những địa bàn khó khăn nhất xã Tri Tôn, An Giang, nơi phần lớn học sinh là trẻ em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu điều kiện học tập lẫn không gian vui chơi an toàn. Với trẻ em vùng xa, niềm vui được vui chơi không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn mở ra cơ hội để các em lớn lên khỏe mạnh và có một tuổi thơ thật trọn vẹn. Những trò chơi giản đơn đáp ứng nhu cầu căn bản cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc, như cầu trượt, xích đu hay chỉ là một khoảng sân rộng để chạy nhảy lại chính là niềm mong mỏi của các em. Đặc biệt, sân chơi được xây dựng từ nhiều vật liệu thân thiện với môi trường: Lốp xe đã qua sử dụng trở thành chiếc ngựa gỗ bập bênh, những tấm nhựa được ép từ phần nhôm nhựa trong vỏ hộp sữa tái chế và gỗ rừng trồng được xử lý tự nhiên loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa chất độc hại, an toàn cho trẻ vui chơi.

Thấu hiểu điều đó, Generali và The Human Safety Net Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) khánh thành sân chơi mới tại Trường Tiểu học Lê Trì, mang không gian vui chơi an toàn và lành mạnh đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình "Mùa trăng như ý" cũng được triển khai nhằm mang đến cho các em những trải nghiệm Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương. Sân chơi này được xây dựng từ nguồn quỹ vận động của chiến dịch "Chung tay gây quỹ, xây trường cho em" trong khuôn khổ Thử Thách Toàn Cầu 2024 do THSN phát động. Đây là món quà ý nghĩa, góp phần cải thiện môi trường học đường và mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em.

Đêm hội trăng rằm rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, sáng bừng sắc màu của niềm vui

Đêm hội trăng rằm tại An Giang trở thành một kỷ niệm khó quên với hơn 400 em nhỏ và gia đình. Sân trường rực rỡ ánh đèn lồng do chính các em cùng nhân viên, tư vấn viên và khách hàng Generali tỉ mỉ làm nên, sáng bừng sắc màu của niềm vui. Tiếng trống lân rộn ràng, những màn ảo thuật bất ngờ, trò chơi tập thể náo nhiệt hòa cùng khoảnh khắc phá cỗ Trung thu đã tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa ấm áp. Niềm hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi các em được nhận những phần quà ý nghĩa, góp phần vẽ nên ký ức Trung thu đáng nhớ, đặc biệt với những em nhỏ ít có cơ hội vui chơi thường xuyên.

Song song đó, chương trình quyên góp đồ chơi và sách truyện tại các điểm quyên góp ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã bổ sung thêm nguồn tài liệu cho thư viện trường, nuôi dưỡng niềm say mê đọc sách và học tập từ bậc tiểu học. Sân chơi mới không chỉ lan tỏa niềm vui trong ngày Tết Trung thu, mà còn là minh chứng cho cam kết của Generali Việt Nam trong hành trình nuôi dưỡng tuổi thơ lành mạnh và mở ra tương lai bền vững cho trẻ em vùng khó khăn.

Niềm hạnh phúc ngày Trung thu của các em càng trọn vẹn hơn với những phần quà ý nghĩa

Đồng hành phát triển trẻ thơ toàn diện cùng The Human Safety Net

Những hoạt động như khánh thành sân chơi mới và tổ chức "Mùa trăng như ý" tại An Giang là một phần trong hành trình của THSN – sáng kiến toàn cầu của Tập đoàn Generali với sứ mệnh hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Generali Việt Nam cùng THSN hiện thực hóa sứ mệnh tại địa phương thông qua các dự án về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển trẻ thơ toàn diện.

“Mùa trăng như ý” tại An Giang là hoạt động tiếp nối trong hành trình sẻ chia mà Generali Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BTTEVN triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Vừa qua, THSN đã tài trợ 1,5 triệu euro cho Đại học Monash (Australia) và Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo Phát triển Cộng đồng nhằm nhân rộng mô hình "Hành trình đầu đời" – chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực, lồng ghép vào hệ thống tiêm chủng mở rộng. Đây là sáng kiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ nhỏ, giúp phát hiện sớm bất thường, góp phần giảm thiểu khoảng cách phát triển giữa trẻ ở các điều kiện sống khác nhau.

Với những dự án được triển khai tại 26 quốc gia, THSN đã mang lại tác động tích cực cho hơn 850.000 phụ huynh, trẻ em và người tị nạn trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đối tác với sự hỗ trợ toàn diện từ Generali tiếp tục chung tay lan tỏa những giá trị này, góp phần mang đến cho trẻ em, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, cơ hội được phát triển bình đẳng, toàn diện và bền vững.

(*) The Human Safety Net Việt Nam là thành viên của tổ chức The Human Safety Net toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali vào năm 2017 và hiện đang được triển khai tại 26 quốc gia với sự đồng hành của 85 tổ chức phi chính phủ. The Human Safety Net mang sứ mệnh hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua các rào cản và phát huy hết tiềm năng của mình. Là một mạng lưới mở hướng đến mục tiêu tạo nên phong trào toàn cầu, The Human Safety Net luôn hoan nghênh sự tham gia hỗ trợ của các công ty, tổ chức và quỹ phi lợi nhuận cùng chia sẻ những mục tiêu tốt đẹp, nhân văn.