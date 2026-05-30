Generali Việt Nam: Tiên phong đổi mới sản phẩm bảo hiểm từ nhu cầu thực tế của khách hàng

Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính của người Việt, Generali Việt Nam đã ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

Những nỗ lực này vừa được ghi nhận khi Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm" (Pioneer in Innovation of Insurance Products) tại chương trình Rồng Vàng 2026.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đắc Khoa - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Giải pháp bảo hiểm và bà Trần Uyên Vy - Phó giám đốc Phòng quản lý sản phẩm, Bộ phận Giải pháp bảo hiểm - đã chia sẻ về xu hướng của thị trường cũng như chiến lược phát triển các giải pháp bảo hiểm thế hệ mới của Generali Việt Nam.

Khách hàng ngày nay cần nhiều hơn một giải pháp bảo vệ

Theo ông Nguyễn Đắc Khoa, khách hàng hiện nay đang có sự thay đổi đáng kể trong tư duy tài chính. Nếu trước đây bảo hiểm thường được xem là một giải pháp cho các nhu cầu riêng lẻ, thì hiện tại, khách hàng có xu hướng nhìn nhận bảo hiểm như một phần cốt lõi trong kế hoạch quản lý tài chính và hoạch định tương lai dài hạn của gia đình.

"Họ không chỉ quan tâm đến giá trị bảo vệ, mà còn cân nhắc liệu giải pháp đó có tương thích với kế hoạch sống, dòng tiền và mục tiêu dài hạn của mình hay không", ông Khoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Đắc Khoa - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Giải pháp bảo hiểm

Chính sự chuyển dịch này là lý do Generali lựa chọn hướng tiếp cận đổi mới dựa trên trải nghiệm thực tế của khách hàng, thay vì chỉ mở rộng danh mục sản phẩm đơn thuần.

"Đổi mới không nằm ở việc có thêm nhiều tính năng hay ra mắt nhiều sản phẩm hơn. Đổi mới là làm thế nào để khách hàng dễ hiểu, dễ lựa chọn và cảm thấy giải pháp đó thực sự phù hợp với cuộc sống của mình", ông nhấn mạnh.

Hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận hơn

Trong số các sản phẩm thế hệ mới được Generali Việt Nam giới thiệu, bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nền tảng bảo vệ và tích lũy dài hạn cho gia đình.

Theo bà Trần Uyên Vy, sản phẩm được thiết kế với ba ưu điểm nổi bật gồm khả năng bảo vệ bền bỉ ngay cả sau biến cố; tích lũy hiệu quả với các khoản thưởng dài hạn; cùng sự linh hoạt trong việc lựa chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng khách hàng.

Bên cạnh đó, khi kết hợp với các sản phẩm bán kèm như bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 VITA – Sức khỏe vàng/VITA – Sức khỏe kim cương hay bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2025 VITA – Lạc quan vui sống, giải pháp này tiếp tục mở rộng giá trị bảo vệ cho cả gia đình.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, bà Trần Uyên Vy cho biết Generali nhận thấy nhiều khách hàng dù hiểu rõ vai trò của bảo hiểm nhưng vẫn gặp khó khăn khi lựa chọn giải pháp phù hợp giữa rất nhiều thông tin và quyền lợi khác nhau trên thị trường. Vì vậy, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc mở rộng quyền lợi bảo vệ, mà còn hướng tới việc đơn giản hóa trải nghiệm tham gia bảo hiểm theo hướng dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Bà Trần Uyên Vy - Phó giám đốc, Phòng quản lý sản phẩm, Bộ phận Giải pháp bảo hiểm

"Chúng tôi mong muốn xây dựng những giải pháp bảo vệ linh hoạt, cá nhân hóa và phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống của khách hàng. Đây cũng là cách Generali hiện thực hóa cam kết trở thành 'Người bạn Trọn đời' - luôn hiện diện đúng lúc, không chỉ góp phần gìn giữ sự an tâm trong từng khoảnh khắc sống của khách hàng, bảo vệ giá trị tài chính mà còn đồng hành xây dựng nền tảng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau", bà Vy chia sẻ.

Xu hướng tích hợp bảo vệ, tích lũy và đầu tư ngày càng rõ nét

Đầu năm 2026, Generali Việt Nam tiếp tục ra mắt bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng - giải pháp được thiết kế hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư, giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính bền vững và chủ động gửi trao di sản vững vàng cho thế hệ tiếp nối.

Sản phẩm cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn mức phí bảo hiểm và mức bảo vệ theo nhu cầu của mình theo từng giai đoạn cuộc sống. Tại các cột mốc như kết hôn, sinh con hoặc khi con bước vào các giai đoạn học tập quan trọng, khi trách nhiệm của người trụ cột mở rộng, sản phẩm cho phép khách hàng gia tăng giá trị bảo vệ tối đa 50% số tiền bảo hiểm và lên đến 1 tỷ đồng mà không cần thẩm định sức khỏe.

Ở khía cạnh đầu tư, bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa từ việc lựa chọn phân bổ tài sản vào các quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi hai công ty quản lý quỹ là Dragon Capital và VinaCapital theo khẩu vị rủi ro của mình. Khách hàng có thể chuyển đổi quỹ bất cứ khi nào khẩu vị rủi ro thay đổi cho đến việc thực hiện đầu tư thêm, rút tiền linh hoạt theo kế hoạch tài chính cá nhân. Sản phẩm còn mang đến các quyền lợi thưởng hấp dẫn, đồng hành suốt thời hạn hợp đồng giúp gia tăng giá trị đầu tư hiệu quả.

Giải pháp bảo vệ vững vàng từ Generali Việt Nam: bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc, bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng và các sản phẩm bán kèm nổi bật như bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 VITA – Sức khỏe vàng/VITA – Sức khỏe kim cương

Không dừng lại ở việc gìn giữ các giá trị hiện tại, sản phẩm còn mang đến "Món quà thừa kế", giúp khách hàng trao gửi giá trị tương lai thông qua quyền kích hoạt Hợp đồng thừa kế. Khách hàng chỉ cần đóng phí 1 lần tại thời điểm tham gia, hưởng các khoản thưởng, và không áp dụng phí ban đầu giúp đảm bảo di sản trao truyền cho con được bảo toàn nguyên vẹn, tăng trưởng và là hành trang cùng con tiến bước.

Theo bà Trần Uyên Vy, đây là xu hướng tất yếu khi khách hàng ngày càng mong muốn các giải pháp tài chính có thể đồng thời đáp ứng nhiều mục tiêu trong cùng một kế hoạch dài hạn.

Đầu tư vào công nghệ và trải nghiệm khách hàng

Song song với việc phát triển danh mục sản phẩm, Generali Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và hệ sinh thái số nhằm tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng tư vấn và cải thiện trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm.

Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục “Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm” tại chương trình Rồng Vàng 2026

Ông Nguyễn Đắc Khoa cho biết: "Danh hiệu 'Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm' là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của Generali Việt Nam trong hành trình liên tục cải tiến danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào năng lực thiết kế giải pháp, ứng dụng công nghệ và phát triển con người nhằm mang đến nhiều giá trị dài hạn cho khách hàng, cộng đồng".

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng, đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần trong chiến lược phát triển.

Với chiến lược phát triển nhất quán cùng sự đầu tư bài bản vào sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng, Generali Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục theo đuổi sứ mệnh trở thành "Người bạn Trọn đời" đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.