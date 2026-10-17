Generali Việt Nam tiếp tục được vinh danh với hai giải thưởng tại APEA 2026

Sự ghi nhận đánh dấu những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực hoạt động, phát triển trải nghiệm khách hàng và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong hành trình 15 năm hiện diện tại Việt Nam, Generali từng bước kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với sự am hiểu nhu cầu của các gia đình Việt Nam để phát triển các giải pháp bảo hiểm phù hợp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Hai danh hiệu tại APEA 2026 ghi nhận những nỗ lực ấy trên cả phương diện năng lực doanh nghiệp và sự kết nối của thương hiệu với khách hàng.

Đội ngũ Generali Việt Nam tại Lễ trao giải APEA 2026

Nâng cao năng lực doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm

Với chiến lược "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội", Generali Việt Nam đặt sự đồng hành lâu dài với khách hàng làm định hướng xuyên suốt, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cốt lõi và hiệu quả vận hành. Con người, công nghệ, dữ liệu và phát triển bền vững là những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu này.

Bà Vũ Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Pháp lý và quan hệ Chính phủ Generali Việt Nam đại diện công ty nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award)

Định hướng đó được triển khai xuyên suốt hành trình khách hàng, từ tìm hiểu sản phẩm, tư vấn, tham gia bảo hiểm đến chăm sóc và giải quyết quyền lợi. Với chiến lược trải nghiệm khách hàng CX360 cùng các nền tảng GenVita giúp quản lý hợp đồng bảo hiểm, ứng dụng Genova hỗ trợ nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến, Generali hướng đến những tương tác đơn giản, thuận tiện và liền mạch hơn.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: "Trong 15 năm có mặt tại Việt Nam, sự tin tưởng của khách hàng luôn là nền tảng cho sự phát triển của Generali. Với chiến lược 'Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội', chúng tôi tiếp tục phát huy kinh nghiệm toàn cầu, đầu tư vào con người và công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời phát triển những giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu của các gia đình Việt Nam. Hai danh hiệu tại APEA 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa dành cho nỗ lực của cả đội ngũ, tiếp thêm động lực để chúng tôi đồng hành lâu dài và tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng".

Công nghệ được ứng dụng để cải thiện chất lượng tư vấn và hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Các công cụ AI hỗ trợ tư vấn viên tài chính tra cứu kiến thức sản phẩm, giải đáp thắc mắc và nâng cao tính nhất quán trong tư vấn. Công nghệ AI phân tích ghi âm cũng được triển khai nhằm hỗ trợ kiểm soát chất lượng và tuân thủ, góp phần tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Trong vận hành, dự án AutoPro giúp tối ưu 34 quy trình và tiết kiệm hơn 25.000 giờ làm việc mỗi năm. Việc ứng dụng AI vào xử lý tài liệu và tự động hóa quy trình đồng thời hỗ trợ rút ngắn thời gian thẩm định, phát hành hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Song song với công nghệ, Generali phát triển danh mục sản phẩm thế hệ mới theo hướng linh hoạt, cho phép khách hàng kết hợp các quyền lợi phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn cuộc sống. Các giải pháp như bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc, bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng cùng danh mục sản phẩm bổ trợ đáp ứng những nhu cầu đa dạng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tích lũy và đầu tư.

Năng lực triển khai những đổi mới này được củng cố bằng việc đầu tư vào đội ngũ. Thông qua hệ sinh thái GenLearning, nhân viên được tiếp cận các cơ hội học tập linh hoạt, phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho những thay đổi của ngành bảo hiểm. Năm 2025, 98% nhân viên tham gia ít nhất một hoạt động học tập, góp phần xây dựng văn hóa liên tục cải tiến trong doanh nghiệp. Đưa thương hiệu đến gần với cuộc sống của người Việt Nam.

Xây dựng thương hiệu truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Với Generali, xây dựng một thương hiệu truyền cảm hứng bắt đầu từ việc thấu hiểu những điều khách hàng trân trọng và mong muốn vun đắp. Đó là sức khỏe của bản thân, sự bình an của gia đình hay một dự định đang từng bước thành hình. Khi sự bảo vệ gắn với những điều gần gũi ấy, bảo hiểm trở thành một phần thiết thực trong cuộc sống, giúp mỗi người thêm an tâm để tận hưởng hiện tại và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Điều này được thể hiện qua "HERE.NOW – Trọn vẹn từng khoảnh khắc" - nền tảng thương hiệu dài hạn được Generali ra mắt năm 2025. Với niềm tin rằng một tương lai tốt đẹp bắt đầu từ những lựa chọn hôm nay, Generali khuyến khích mỗi người quan tâm đến sức khỏe, hoạch định tài chính và chăm sóc những người thân yêu bằng những hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Marketing, Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng, Generali Việt Nam, kiêm Giám đốc The Human Safety Net Việt Nam đại diện công ty nhận giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award)

Những câu chuyện thương hiệu vì thế được kể từ những khoảnh khắc quen thuộc trong đời sống, qua đó Generali gửi gắm một góc nhìn tích cực về sự bảo vệ: chuẩn bị hôm nay giúp mỗi người thêm tự tin theo đuổi những điều có ý nghĩa với mình.

Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Marketing, Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng Generali Việt Nam, kiêm Giám đốc The Human Safety Net Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi bắt đầu câu chuyện thương hiệu từ những điều có ý nghĩa với khách hàng. Với HERE.NOW - Trọn vẹn từng khoảnh khắc, Generali mong muốn mỗi người cảm nhận sự bảo vệ gần gũi với cuộc sống và những lựa chọn của mình. Để thông điệp ấy có sức thuyết phục, sự thấu hiểu cần hiện diện nhất quán trong từng cuộc trò chuyện, cách tư vấn và hỗ trợ. Đó là cách chúng tôi xây dựng một thương hiệu được tin tưởng qua trải nghiệm thực tế".

Thông điệp được triển khai trên nhiều kênh, từ phim thương hiệu, mạng xã hội đến quảng cáo ngoài trời và các hoạt động trải nghiệm. Generali còn đưa thông điệp HERE.NOW - Trọn vẹn từng khoảnh khắc vào những dịp đặc biệt, như hoạt động xuất hiện bất ngờ tại lễ cưới của khách hàng, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ và cơ hội kết nối sâu sắc với thương hiệu. Trong năm 2025, thông điệp HERE.NOW - Trọn vẹn từng khoảnh khắc ghi nhận hơn 22 triệu lượt hiển thị; mức độ nhận biết thương hiệu Generali Việt Nam đạt 42%, tăng 20 điểm phần trăm so với năm trước.

Để duy trì sự gắn kết, Generali còn chú trọng cách khách hàng được tư vấn và hỗ trợ sau mỗi hoạt động truyền thông. Đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính có vai trò đưa thông điệp HERE.NOW - Trọn vẹn từng khoảnh khắc vào từng tương tác: lắng nghe nhu cầu, giải thích rõ thông tin và chủ động hỗ trợ. Qua những trải nghiệm này, khách hàng có thể cảm nhận cụ thể hơn cam kết Người bạn trọn đời của Generali.

Bên cạnh đó, Generali Việt Nam còn nỗ lực triển khai các sáng kiến vì cộng đồng, đặt trách nhiệm xã hội vào trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Generali đã dành hơn 110 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội trong suốt 15 năm qua, để lại những dấu ấn ý nghĩa vào những thời điểm cộng đồng cần được sẻ chia nhất.

Đồng hành cùng The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận do Tập đoàn Generali thành lập, các hoạt động cộng đồng của Generali Việt Nam tập trung mạnh mẽ vào tiêu chí bền vững, tạo tác động sâu rộng, chú trọng chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai. Đồng hành cùng các đối tác uy tín: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, UNICEF, Generali Việt Nam ghi dấu ấn với các chương trình giáo dục kiến thức làm cha mẹ, gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao… Công ty cũng sát cánh cùng cộng đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai, hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống.

Generali Việt Nam được vinh danh năm thứ hai liên tiếp tại APEA 2026, với hai hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) và Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award)

Hai danh hiệu tại APEA 2026 đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 15 năm Generali hiện diện tại Việt Nam. Bước vào chặng đường tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và các giải pháp bảo hiểm để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời duy trì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng là cách Generali hiện thực hóa cam kết "Người bạn trọn đời", đồng hành bảo vệ các gia đình Việt Nam trong từng khoảnh khắc cuộc sống, góp phần vun đắp một tương lai an tâm và tốt đẹp hơn.