GENETIC ESPORT giành ngôi vương giải LMHT Life’s Good Tournament 2024

Hành trình chinh phục cúp vô địch tại Life's Good Tournament 2024

Mở đăng ký từ tháng 8.2024, Life's Good Tournament - giải đấu Liên Minh h uyền Thoại lớn nhất Việt Nam do LG tổ chức thu hút hàng loạt đội thi đến từ các Cyber game lớn nhỏ trên toàn quốc tham gia.

4 đội tuyển đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam có mặt tại Another Saigon by LG để tham dự trận chung kết

Qua nhiều vòng loại, vòng chung kết của giải đấu đã diễn ra đầy kịch tính và mãn nhãn tại Another Saigon by LG vào ngày 30.11.2024, với sự tham gia của 4 đại diện xuất sắc nhất từ 3 miền Bắc, Trung và Nam bao gồm GENETIC ESPORT từ Lightning Esport Complex, HST từ OEG Stadium, 2 GAME ĐI VỀ từ Unicorn Cyber và ALPHA MALE từ Vikings. Đồng hành các đội thi là 4 cái tên lẫy lừng trong làng eSport Việt như SOFM, BLV Đức Mạnh, Clear và KillerQueen. Dưới sự hướng dẫn của những mentor dày dạn kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, 4 đội thi đã được đào tạo từ kỹ năng thực chiến đến tinh thần thi đấu. Kết quả chung cuộc, GENETIC ESPORT với các thành viên Charlington, Giaqui, SCT, Kane, Solis đã xuất sắc chạm tay vào chiếc cúp vô địch, trở thành "tân vương" của Life's Good Tournament 2024. Ngôi vị Á quân đã thuộc về HST, trong khi đó 2 GAME ĐI VỀ và ALPHA MALE nhận đồng hạng ba.

Đội GENETIC ESPORT đã xuất sắc giành được cúp vô địch.

Chia sẻ về chiến thắng đầy thuyết phục, các thành viên trong đội GENETIC ESPORT cảm thấy hạnh phúc vì đã giành được chức vô địch của giải đấu sau thời gian luyện tập và chuẩn bị kỹ càng. Cả 5 thành viên cũng rất hào hứng và hồi hộp cho chuyến đi Hàn Quốc tham quan LOL Park sắp tới - giải thưởng dành cho đội chiến thắng bên cạnh 1 màn hình gaming 45" LG UltraGear OLED WQHD cong và phiếu mua hàng với tổng giá trị 50 triệu VNĐ.

"Lần thứ hai đến với giải đấu Life's Good Tournament, đội em đã lên kế hoạch bài bản, luyện tập qua nhiều trận đấu với các đội bán chuyên và chuyên nghiệp. Các thành viên phối hợp nhịp nhàng và tiến bộ nhanh hơn sau những va chạm cùng các tuyển thủ. Đóng góp của anh KillerQueen cũng góp phần quan trọng tạo nên phần thể hiện xuất sắc đúng với mong đợi của đội. Chúng em rất cảm ơn LG vì đã tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các tuyển thủ có cơ hội tranh tài và khai phá tiềm năng của ngành Esport tại Việt Nam", đại diện GENETIC ESPORT chia sẻ.

Trước đó, GENETIC ESPORT cũng là đội đã xuất sắc giành được cơ hội thi đấu trực tiếp cùng Gen.G trong buổi gặp gỡ và giao lưu với các tuyển thủ, do LG tổ chức tại Another Saigon by LG vào tháng 5.2024.

Chiến thắng đầy thuyết phục cùng "người đồng hành" LG Ultra Gear

Life's Good Tournament 2024 mang đến các thí sinh cơ hội trải nghiệm LG UltraGear - một trong những thương hiệu màn hình hàng đầu dành cho game thủ với tốc độ phản hồi và làm mới cực nhanh. Thừa hưởng công nghệ OLED đỉnh cao từ LG, LG UltraGear khiến mọi khung cảnh dù sáng hay tối đều trở nên sống động, chân thực, đưa trải nghiệm chơi game lên một tầm cao mới.

Tốc độ phản hồi và khả năng làm mới cực nhanh của màn hình LG UltraGear mang lại trải nghiệm thi đấu mượt mà cho các game thủ

Thành công của GENETIC ESPORT có một phần đóng góp không nhỏ của màn hình LG UltraGear. Những tân vương chia sẻ: "LG UltraGear thật sự là 1 trong những màn hình chơi game chuyên nghiệp và xuất sắc nhất mà tụi em từng được trải nghiệm. Độ sắc nét, Hz và FPS cực kỳ cao mang lại trải nghiệm thi đấu rất mượt mà. Phần thi đấu thực tế trên màn hình LG UltraGear giúp đội em và các tuyển thủ khác thể hiện tốt hơn hẳn so với quá trình luyện tập".

Sở hữu đa dạng giải pháp hiển thị dành riêng cho game thủ, LG UltraGear đã trở thành thương hiệu màn hình gaming hàng đầu thị trường. Đây cũng là đối tác chính thức của tổ chức eSports hàng đầu thế giới Gen.G từ năm 2021 đến nay.

Là thương hiệu màn hình gaming hàng đầu, LG UltraGear góp phần không nhỏ trong chiến thắng của GENETIC ESPORT

"Thông qua nhiều hoạt động dành riêng cho cộng đồng eSports tại Việt Nam, LG hy vọng có thể đóng góp và thúc đẩy cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam. Từ sân chơi Life's Good Tournament, chúng tôi mong muốn phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho thể thao điện tử nước nhà. Hơn cả một giải đấu, LG mong muốn kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua những giải pháp công nghệ thông minh", ông Woo Ho Lee - Giám đốc ngành hàng Thiết bị Tin học & Giải pháp Doanh nghiệp, LG Electronics Việt Nam khẳng định.

Ông Woo Ho Lee đại diện LG trao cúp và phần thưởng cho đội chiến thắng

Life's Good Tournament 2024 ra đời với mục tiêu mang đến một sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng eSports tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng và thu hút được sự tham gia của gần 70 đội thi là đại diện đến từ hơn 50 Cyber game toàn quốc. Với những người yêu thể thao điện tử nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng, Life's Good Tournament không chỉ mở ra một không gian thi đấu chuyên nghiệp mà còn là nơi thí sinh có cơ hội được học hỏi, đào tạo, nâng cao chuyên môn cũng như kỹ năng thực chiến trong các giải đấu.