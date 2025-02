Ghế HLV Polking lung lay, CLB CAHN có thể 'trảm tướng' nếu...

Sức ép cho HLV Polking

Thất bại 1-2 trước Thể Công Viettel đã đẩy CLB CAHN xuống hạng 7 V-League 2024 - 2025. Đây là bước lùi của đội cựu vương V-League, khi trước thềm mùa giải, thầy trò HLV Alexandre Polking được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

CLB CAHN đã không thắng 4 trận gần nhất ở V-League. 3 trận trong số đó, Quang Hải cùng đồng đội bị các CLB ở đẳng cấp thấp hơn (Hà Tĩnh, SLNA, Quảng Nam) cầm hòa.

Nhìn rộng ra cả lượt đi, màn thể hiện của CLB CAHN gói gọn trong từ "bất ổn". Vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 13 trận (tỷ lệ thắng 30,7%), cùng một vị trí lênh đênh giữa bảng không tương xứng với thực lực của đội bóng có giá trị đội hình nằm trong nhóm đầu giải đấu.

HLV Polking (phải) gặp sức ép ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp bậc nhất V-League (Leo Artur, Alan Grafite, Hugo Gomes, Vitao), cầu thủ Việt kiều giỏi nhất (Jason Pendant Quang Vinh), bên cạnh dàn nội binh khoác áo tuyển như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh... Cùng với cơ sở tập luyện tốt nhất (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF), CLB CAHN có đủ yếu tố để thành công.

Và khi chưa thành công, sức ép hiển nhiên thuộc về HLV trưởng. Khi HLV Polking tiếp quản CLB CAHN, đội đang đứng trong tốp 3. Tuy nhiên sau 1 năm huấn luyện, đội tụt 4 bậc và kém cùng kỳ mùa trước 5 điểm, dù trên lý thuyết sở hữu đội hình mạnh mẽ, thiện chiến và có thời gian làm việc cùng nhau nhiều hơn trước khi ông Polking đến.

Highlight CLB CAHN 4-4 CLB Quảng Nam | Vòng 13 V-League 2024-2025

CLB CAHN không chỉ có phong độ nghèo nàn, mà lối chơi tấn công, ban bật được chờ đợi mang nhãn hiệu Polking cũng chưa xuất hiện. CLB CAHN nỗ lực đá kiểm soát bóng, đập nhả lớp lang bằng những đường chuyền ngắn, nhuyễn ở giai đoạn đầu ông Polking nắm quyền, với cách chơi gần giống đội tuyển Thái Lan khi chiến lược gia người Đức còn tại vị.

Dù vậy, hiệu quả khiêm tốn trên sân (CLB CAHN chỉ thắng 6/18 trận ở V-League dưới thời ông Polking) khiến cách chơi của đội cựu vương V-League cũng phải thay đổi. Ở trận gặp CLB Thể Công Viettel, CLB CAHN đã phải chơi bóng dài, bóng bổng trong suốt hiệp 2 và cũng không thể lật ngược thế cờ. Giải thích cho cách đá này, HLV Polking lý giải "áp lực thời gian khiến đội phải thay đổi cách triển khai bóng".

HLV Polking chưa tạo được dấu ấn trong lối chơi Ảnh: Minh Tú

Một vấn đề nữa khiến khâu huấn luyện của HLV Polking bị đặt dấu hỏi, là dưới thời HLV này, chưa bao giờ CLB CAHN thắng khi bị đối thủ dẫn trước. Đội CAHN có thể thắng hủy diệt khi cảm hứng dâng cao, như cái cách thắng HAGL (5-0), Hải Phòng (5-1), Nam Định (3-0) hay Bình Định (3-0). Nhưng, khi "kế hoạch A" bị bắt bài, đội bóng của HLV Polking thường xoay xở chậm, dẫn tới từ hòa đến thua. Những trận thủng lưới ở thời gian bù giờ cũng đặt ra nghi vấn về khâu huấn luyện thể lực của ông Polking.

Thắng, hoặc ra đi

HLV Polking may mắn hơn nhiều so với những HLV như Kiatisak Senamuang hay Gong Oh-kyun. Bởi dù CLB CAHN của ông thầy người Đức còn kém hơn nhiều so với người tiền nhiệm, nhưng đến lúc này, lãnh đạo đội chưa phát tín hiệu "báo động" cho ông.

HLV Polking được tín nhiệm, vì ông là chiến lược gia mà CLB CAHN đã theo đuổi từ lâu. Danh tiếng có được khi huấn luyện đội tuyển Thái Lan (vô địch AFF Cup 2020 và 2022), cùng lối chơi đẹp mắt, cống hiến là điểm cộng của HLV Polking. Đồng thời, CLB CAHN vẫn đang chơi tốt ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025 với 5 trận toàn thắng ở vòng bảng để hiện diện tại bán kết.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa chỗ đứng của ông Polking là "bất khả xâm phạm". Tối mai (23.2), CLB CAHN sẽ khởi đầu lượt về với cuộc so tài đội đầu bảng Thể Công Viettel. Nếu thua, CLB CAHN sẽ kém ngôi đầu 11 điểm và xem như hết hy vọng trong cuộc đua vô địch dù giải đấu mới bước qua nửa chặng đường.

CLB CAHN (áo vàng) kém ngôi đầu 8 điểm ẢNH: MINH TÚ

HLV Polking hiểu vấn đề, nên khẳng định trận gặp Thể Công Viettel rất quan trọng và CLB CAHN "phải thắng".

Ngoài ra, tấm lá chắn của HLV Polking tại Cúp C1 Đông Nam Á sẽ sụp đổ nếu CLB CAHN không thắng được PSM Makassar tại bán kết (diễn ra trong tháng 4). Bảo đảm tiến sâu tại giải này là nhiệm vụ bắt buộc nếu cựu HLV đội TP.HCM muốn tại vị.

HLV Polking còn thời gian xoay chuyển tình thế. Chờ xem bản lĩnh có giúp nhà cầm quân người Đức trụ được qua cơn sóng lớn hay không!