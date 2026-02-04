Ghép gan thành công cho bé gái cân nặng 5,3 kg

Trước ghép, BN được chẩn đoán mắc teo đường mật bẩm sinh. Đây là căn bệnh hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật sớm sẽ dẫn đến xơ gan và suy gan giai đoạn cuối. Khi 3 tháng tuổi, bé được phẫu thuật Kasai - kỹ thuật "mở đường dẫn mật" để gan tiếp tục hoạt động. Nhưng sau phẫu thuật, gan vẫn xơ hóa nhanh, vàng da đậm, thể trạng ngày càng suy kiệt.

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi hơn 11 tháng tuổi ẢNH: THANH TUYỀN

Tháng 10.2025, khi 11 tháng tuổi, BN chỉ nặng 5,3 kg, tương đương một em bé 3 tháng tuổi, được gia đình đưa đến khám tại BV Vinmec Times City. Tại BV, hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định bé bắt đầu giai đoạn xơ gan tiến triển, chức năng gan suy giảm, thể trạng suy dinh dưỡng, nguy cơ gặp biến chứng trong và sau mổ rất lớn. Ghép gan cho BN nhẹ cân là thách thức đặc biệt do tạng nhỏ, mạch máu mỏng, gan xơ nặng. Người hiến gan là mẹ ruột, đòi hỏi ca ghép vừa đảm bảo đủ thể tích gan cho trẻ, vừa phải an toàn cho người hiến.

Trực tiếp phẫu thuật cho BN, PGS-TS Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống y tế Vinmec, cho biết ghép gan cho trẻ em suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ 5 - 6 kg, là thử thách lớn về kỹ thuật nối mạch máu và đường mật; kỹ thuật nối tĩnh mạch cửa, động mạch gan và đường mật ở trẻ nhỏ cũng đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn của phẫu thuật viên; đồng thời yêu cầu về ổn định huyết động, đông máu… trong mổ. Mỗi thao tác của phẫu thuật viên phải tính toán kỹ lưỡng từng milimet và đòi hỏi sự phối hợp các ê kíp ghép gan, gây mê, hồi sức…

Ca đại phẫu kéo dài hơn 12 tiếng. Phần gan khỏe mạnh từ người mẹ được lấy bằng phương pháp nội soi, sau đó được "sửa" tỉ mỉ để phù hợp với khoang bụng rất nhỏ của BN. Sau mổ, gan ghép bắt đầu hoạt động nhưng đặt ra thử thách lớn là ngăn chặn và xử trí tình trạng xẹp phổi - biến chứng thường gặp ở trẻ sau ghép gan, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng sau phẫu thuật lớn. Với phác đồ điều trị được cá thể hóa, BN đã dần phục hồi. Hiện sau hơn 1 tháng được ghép gan, BN có gan ghép ổn định, phổi hoạt động bình thường, tình trạng vàng da được cải thiện, cân nặng bắt đầu tăng.