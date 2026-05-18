‘Ghìm cương’ Porsche Cayenne e-hybrid giá gần 7 tỉ đồng: Nhanh, mạnh, ít ngốn xăng

Chúng tôi từng có dịp "chặm mặt" Porsche
Cayenne e-hybrid khi mẫu xe này cùng tay lái người Malaysia sắm vai "hoa tiêu" dẫn đoàn tại chuyến trải nghiệm xe tại Chiang Mai (Thái Lan) vào một ngày cuối tháng 6.2025. Tại thời điểm đó, Cayenne e-hybrid không chỉ thu hút sự chú ý với vẻ ngoài năng động mà còn tạo ấn tượng với những màn tăng tốc mạnh mẽ đưa dẫn dàn xe Porsche 911 GTS T-Hybrid len lỏi qua cung đường đèo quanh co uốn lượn ở ngoại ô thành phố Chiang Mai. Trong khi đó ở Việt Nam, từ quý 3/2025 khách đặt mua Porsche Cayenne e-hybrid bắt đầu được nhận xe và mới đây chúng tôi mới có dịp trực tiếp cầm lái, trải nghiệm mẫu xe này.
Bất chấp hãng xe sang thể thao nước Đức đang cung cấp một danh mục sản phẩm khác đa dạng từ sedan, wagon, xe thể theo 2 cửa cho đến crossover và SUV… Cayenne vẫn được khách hàng toàn cầu quan tâm mỗi khi cập nhật phiên bản hay bước sang thế hệ mới. Bởi đơn giản, đây là một chiếc SUV khá đặc biệt trong lịch sử phát triển của hãng xe Đức
Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2002, Cayenne từng nhận không ít sự hoài nghi về tính khả thi đồng thời phá vỡ giá trị truyền thống của hãng, nhưng ít ai biết rằng chỉ vài năm sau Cayenne lại chính là vị cứu tinh giúp Porsche thoát khỏi khủng hoảng khi đang ngấp nghé bên bờ vực phá sản. Để rồi theo thời gian, phát triển qua nhiều thế hệ Cayenne giờ đây đang trở thành trụ cột doanh số, thậm chí là mẫu xe bán chạy nhất trên toàn cầu của hãng xe Đức
Không ít khách hàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam dù đã sở hữu Porsche 911, Panamera hay 718 vẫn sẵn sàng chi tiền để sắm thêm một chiếc Porsche Cayenne. Bởi đơn giản, đây là chiếc SUV không chỉ thỏa mãn cảm giác lái của cá nhân mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại, trải nghiệm cho cả gia đình. Phù hợp cho mọi chuyến hành trình khám phá trên những cung đường mới với nhiều dạng địa hình khác nhau
Những năm gần đây, khi làn sóng điện khí hóa đang ồ ạt diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô, những hãng xe có danh tiếng trong việc kiến tạo trải nghiệm lại và cái chất riêng như Porsche đối mặt với không ít thử thách. Porsche từng gây ấn tượng mạnh với 911 T-Hybrid - mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng của hãng nhưng với một chiếc SUV thể thao như Cayenne lại là chuyện khác. Bởi làm sao cân bằng được giữa các tiêu chuẩn khí thải, tiêu thụ nhiên liệu ngày càng khắt khe, mà vẫn giữ được cái cốt cách, cái chất thể thao, cơ khí rất riêng trên một chiếc SUV… là điều không hề đơn giản. Thế nhưng, Porsche đã nhanh chóng có câu trả lời với phiên bản Porsche Cayenne e-hybrid
Vẫn giữ lại phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Porsche Cayenne, phiên bản Porsche Cayenne e-hybrid Coupe mà chúng tôi trải nghiệm tại Việt Nam mới đây chỉ đôi nét khác biệt về diện mạo để phân biệt với phiên bản động cơ xăng thuần tuý
Dòng chữ Cayenne ở phía sau cùng hay e-hybrid hai bên thân xe được điểm xuyến thêm đường viền màu xanh (Acid Green) khá nổi bật. Bên cạnh đó, cùm phanh cũng được phối màu xanh Acid Green góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo thể thao, năng động và đầy sang trọng cho phiên bản Cayenne e-hybrid Coupe
Trong khi đó, khoang nội thất vẫn không quá khác biệt so với các phiên bản Cayenne trước đây. Cụ thể, khoang ca-bin Cayenne e-hybrid Coupe mang phong cách thiết kế hiện đại, tinh giản với màn hình cảm ứng trải dài theo chiều rộng bảng táp-lô. Nhiều chức năng giải trí, hiển thị… được gom vào màn hình cảm ứng nhưng hãng xe Đức vẫn tinh tế khi giữ lại một số nút cơ học vật lý dạng lẫy, núm xoay, nút bấm… cho một số chức năng cơ bản như chỉnh âm lượng, mức gió, nhiệt độ điều hoà… Điều này không chỉ mang lại sự thuận tiện, dễ thao tác mà còn góp phần đảm bảo sự an toàn khi đang lái xe nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng, hiện đại
Không còn phải cắm chìa khoá, việc khởi động Porsche Cayenne e-hybrid Coupe giờ đây khá đơn giản với nút khởi động bố trí bên tay trái gần trụ lái, dù vậy vẫn có cảm giác… rất lạ. Không còn những âm thanh cơ khí, tiếng động cơ từ cỗ máy V6, 3.0 lít uy lực… hệ thống động lực trên Cayenne e-hybrid Coupe được "đánh thức" một cách êm ái mà nếu không chú ý hay nhìn vào bảng đồng hồ, sẽ khó nhận ra xe đã được khởi động hay chưa (!?)
Phiên bản Cayenne e-hybrid Coupe chúng tôi trải nghiệm sở hữu máy xăng tăng áp Turbocharged V6, dung tích 2.995cc. Chỉ riêng khối động cơ này đã tạo ra công suất 304 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Động cơ này kết hợp cùng mô-tơ điện (176 mã lực, 460 Nm) mang lại tổng công suất kết hợp 470 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm; đi kèm với đó là hộp số tự động Tiptronic S 8 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh. Để phù hợp với nhiều điều kiện vận hành Cayenne e-hybrid Coupe cung cấp tới 5 chế độ lái khác nhau, gồm E-Power, Hybrid, Sport, Sport Plus và Offroad
Lái xe ở chế độ thuần điện (E-Power) lưu thông trong nội đô, Cayenne e-hybrid Coupe mang lại cảm giác yên tĩnh, mượt mà nhưng vẫn rất linh hoạt dù trọng lượng xe lên đến gần 2,5 tấn. Đáng chú ý, nếu sạc đầy pin, Cayenne e-hybrid Coupe có thể hoạt động ở chế độ thuần điện khoảng 70 - 75 km mà không ngốn một giọt xăng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cắm sạc tại nhà và chỉ sử dụng Cayenne e-hybrid Coupe đi lại hàng ngày trong thành phố, hay đến chỗ làm việc... người dùng chẳng phải đổ xăng
Nói đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ băn khoăn, liệu việc xuất hiện của động cơ điện để phần nào đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải, nhiêu liệu có làm Cayenne e-hybrid Coupe mất đi chất cơ khí và cảm giác lái đặc trưng của Porsche (!?) Và chắc hẳn không một tay chơi nào bỏ hàng tỉ đồng để sở hữu một chiếc xe sang thể thao chỉ vì nó tiết kiệm!
Thực tế, với sức mạnh Cayenne e-hybrid Coupe mang trong mình, nghe qua đã có thể tưởng tượng được chiếc xe có tốc độ nhanh thế nào. Chất lượng cơ khí cũng như kinh nghiệm chế tạo đã được hãng xe Đức tích lũy, làm nên danh tiếng, vẫn phát huy mạnh mẽ trên Cayenne e-hybrid Coupe. Mang xe lên cao tốc hay những cung đường trường, nếu ở chế độ E-Power, Hybrid vẫn là cảm giác rất từ tốn, mượt mà và tạo ra sự êm ái đáng nể để người dùng có thể thưởng hưởng trọn vẹn chất lượng âm thanh từ dàn loa Bose. Tuy nhiên, với các tín đồ mê Porsche… thứ âm thanh gầm gừ, kèm tiếng nổ (backfire) đầy phấn khích khi trả số cũng hấp dẫn không kém
Xoay nút trên vô-lăng chuyển sang chế độ Sport Plus, hãm phanh rồi đạp lút ga để kim đồng hồ tua máy nhảy múa đến khi Launch Control được kích hoạt. Sau vài tiếng rít lốp xuống mặt đường, sức mạnh được giải phóng đẩy Cayenne e-hybrid Coupe vút nhanh về phía trước kèm tiếng động cơ gầm gừ đầy phấn khích
Chỉ tích tắc, cả cơ thể như dính vào lưng ghế, đồng hồ tốc độ nhảy số trong chớp mắt… Tim đập nhanh hơn, kèm theo một sự hưng phấn tột độ lướt qua khi cảnh vật xung quanh mờ dần bởi tốc độ. Sự can thiệp của hệ thống mô-tơ điện tích hợp trong bộ tăng áp giúp xe phản ứng nhanh nhạy, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng "turbo lag"
Sự chính xác của vô-lăng, hệ thống lái cũng như hệ thống treo giúp người lái tự tin. Những pha ôm cua sắc lẹm, xe vẫn dính chặt mặt đường như keo, lanh lẹ dư thừa, bất kể trọng lượng nặng ngang một chiếc SUV cỡ lớn. Thứ "đặc sản" cảm xúc lái mà mọi chiếc Porsche Cayenne thế hệ trước đây sở hữu, đều thể hiện một cách trọn vẹn, xuất sắc trên phiên bản hybrid của Cayenne
Thậm chí, khi nhóm thử nghiệm đặt Cayenne e-hybrid Coupe vào thử thách trên đoạn đường đèo dốc với độ dốc lớn kèm những khúc cua tay áo, chiếc xe vẫn thể hiện rất tốt thế mạnh vận hành nhờ sự hỗ trợ cả hệ thống dẫn động 4 bánh, khung gầm cứng vững, sức mạnh động cơ dư thừa và gầm xe có thể nâng, hạ khá linh hoạt...
Ở chế độ hybrid khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp, Cayenne e-hybrid Coupe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong khoảng 4,9 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được nhà sản xuất công bố khoảng 2,4 lít/100 km tùy thuộc vào việc sạc pin và điều kiện vận hành thực tế
Một điểm đặc biệt khác giúp Cayenne e-hybrid Coupe cũng như Porsche tạo sức hấp dẫn với khách hàng là các gói tùy chọn đa dạng để cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích. Chiếc Porsche Cayenne e-hybrid Coupe chúng tôi trải nghiệm có giá niêm yết 5,570 tỉ đồng. Tuy nhiên, với việc bổ sung thêm một số trang bị, tính năng tùy chọn, giá trị thực của xe lên đến gần 7 tỉ đồng. Trong đó, riêng hệ thống đèn LED HD ma trận đã ngốn tới 166 triệu đồng, bộ mâm 22 inch Sport Design (298,6 triệu đồng), tính năng lọc không khí 31,3 triệu đồng hay gói ngoại thất thể thao sơn đen bóng (233,7 triệu đồng), nội thất da màu đen (360,9 triệu đồng)
Nếu có dịp cầm lái chiếc Porsce Cayenne e-hybrid Coupe, người dùng sẽ hiểu được thế nào là sự thích ứng chuyển mình hoàn hảo trong thời kỳ điện khí hóa của một hãng ô tô chuyên về các dòng xe hạng thể thao hạng sang vốn mang lại cảm giác rất đặc biệt. Porsche Cayenne e-hybrid Coupe thực sự khác biệt, một chiếc hybrid vừa tiết kiệm, êm ái… phù hợp sử dụng hàng ngày trong phố nhưng vẫn mạnh mẽ, cuồng nhiệt trên đường trường. Và quan trọng hơn, Cayenne e-hybrid Coupe vẫn giữ lại được cốt cách, cái ADN đậm chất Porsche trên một mẫu SUV xe thể thao hạng sang của hãng xe Đức
Bình luận (0)