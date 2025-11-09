Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ghim lịch gấp! Black Friday Mai Hân: Hàng hiệu rủ nhau 'rớt giá', freeship 'tới bến'

09/11/2025 17:26 GMT+7

Dù chưa chính thức 'đổ bộ' nhưng không khí săn sale Black Friday đã nóng khắp cõi mạng! Trong khi team 'phá đảo' sàn thương mại điện tử còn đang đau đầu chọn deal, thì một 'thánh địa' mỹ phẩm hàng hiệu đã kịp tung 'cú nổ' cực mạnh.

Ghim lịch gấp! Black Friday Mai Hân: Hàng hiệu rủ nhau 'rớt giá', freeship 'tới bến'- Ảnh 1.

“Săn” sale sâu: Sắc đẹp tự tin từ trong ra ngoài

Không chỉ là giảm giá “cho có”, Mai Hân mỹ phẩm đã mạnh tay áp dụng mức ưu đãi trên diện rộng, từ sản phẩm chăm sóc cơ bản đến các dòng chuyên biệt, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của tín đồ skincare. Đặc biệt, “cơn lốc” ưu đãi sẽ đổ bộ trong hai ngày 11, 15 và 25.11. Ghi lại ngay những deal “nóng bỏng tay” này nhé! 

Codeage - đầu tư sức khỏe từ bên trong: Thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng này giảm 15% cho tất cả sản phẩm. Đây là cơ hội vàng để chị em đầu tư cho sức khỏe và làn da từ sâu bên trong, đẹp chuẩn “từ trong trứng nước”.

Ghim lịch gấp! Black Friday Mai Hân: Hàng hiệu rủ nhau 'rớt giá', freeship 'tới bến'- Ảnh 2.

Codeage tung ưu đãi lớn chỉ 3 ngày trong tháng

Rejuvaskin - “giải quyết” nỗi lo về sẹo: Dòng sản phẩm chuyên biệt về sẹo được ưu đãi hấp dẫn: Kem Scar Esthetique giảm 20% và Gel Rejuvasil giảm 15% cho mọi dung tích, kèm theo nhiều phần quà thiết thực.

Pageone - Sale nửa giá

Một trong những ưu đãi không thể bỏ qua chính là Pageone với mức giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da chất lượng với giá “hời” đến mức khó tin, đây chắc chắn là thời điểm lý tưởng nhất để “chốt đơn”.

Ghim lịch gấp! Black Friday Mai Hân: Hàng hiệu rủ nhau 'rớt giá', freeship 'tới bến'- Ảnh 3.

Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc

Chào đón tân binh: Thêm 2 thương hiệu mới đầy hứa hẹn - Ưu đãi luôn 20%

Không chỉ giảm giá sản phẩm quen thuộc, Mai Hân còn giới thiệu hai “người bạn” mới toanh trong thế giới dược mỹ phẩm và ưu đãi ngay lập tức GIẢM 20% cho cả hai trong tháng này:

• Frezyderm (Hy Lạp): Thương hiệu dược mỹ phẩm từ Hy Lạp với các công trình nghiên cứu chuyên sâu, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao cho mọi vấn đề về da. Chị em da nhạy cảm hay đang tìm kiếm giải pháp chuyên sâu không thể bỏ qua.

• MD Care (Việt Nam): Một đại diện “made in Vietnam” chất lượng cao, được nghiên cứu và phát triển riêng biệt cho đặc điểm làn da người Việt. Tự hào ủng hộ hàng Việt với deal cực tốt!

Ghim lịch gấp! Black Friday Mai Hân: Hàng hiệu rủ nhau 'rớt giá', freeship 'tới bến'- Ảnh 4.

Chương trình ưu đãi dành cho mọi khách hàng Mai Hân mỹ phẩm

“Thứ 5 Vui Vẻ”: Nhận quà tặng “xịn” giá trị khủng

Bên cạnh việc giảm giá “đã tay,” Mai Hân còn tri ân khách hàng bằng chương trình “Thứ 5 vui vẻ” hàng tuần với những phần quà tặng cực kỳ giá trị!

• Ngày 13.11: Đơn hàng 3.000.000đ Tặng ngay 1 Hộp Mặt Nạ Thạch Collagen Arocell Nâng Cơ Mờ Nhăn Ngừa Lão Hóa Dưỡng Ẩm Super Power Mask giá 700.000đ

• Ngày 20.11: Đơn hàng 3.000.000đ Tặng ngay 1 Kem Dưỡng Ngừa Lão Hóa Giảm Thâm Quầng,Giảm Bọng Da Vùng Mắt Frezyderm Eye Balm Fullsize giá 695.000đ

• Ngày 27.11: Đơn hàng 3.000.000đ Tặng ngay 1 Sữa rửa mặt ngừa mụn, sáng da Rejuvaskin Anti Pollution Facial Cleanser Fullsize giá 400.000đ

Nhanh chóng “ghim lịch gấp” để không bỏ lỡ những cơ hội vàng nâng cấp nhan sắc với chi phí cực kỳ tiết kiệm. Đây chính là lúc để các tín đồ làm đẹp “chớp deal” và rinh về trọn bộ sản phẩm chất lượng với mức giá “trong mơ”! Tìm hiểu thêm tại maihan.vn 

