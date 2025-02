Ghim ngay top 4 serum trị đốm nâu cho nàng năm mới khởi sắc 0% khuyết điểm

1. Serum trị nám trắng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum

Top đầu chắc chắn phải gọi tên serum trị nám, tàn nhang đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Serum Page One Tranacide Pro + Exosome là sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ Exosome cùng thành phần đang hot hiện nay là Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome... Không chỉ ức chế quá trình sản sinh melanin ngăn ngừa sắc tố mới hình thành trên bề mặt da. Mà Page One Tranacide Pro + Exosome Serum còn có tác dụng làm trắng, trị hồng ban, thâm mụn và khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ ngừa nếp nhăn, nám sạm quay trở lại.





Sử dụng đều đặn serum Page One Tranacide Pro + Exosome mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trong thời gian từ 6-12 tuần sẽ thấy hiệu quả trị nám, tàn nhang rõ rệt với làn da bật tone trắng sáng đều màu, tươi trẻ hơn. Đây cũng là serum trị nám hiếm hoi trên thị trường hiệu quả với cả nám giãn mao mạch mà không gây châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc. An toàn với cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Phù hợp với những ai? Serum Page One Tranacide Pro + Exosome là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt dành cho chị em bị rối loạn sắc tố, tăng sắc tố. Hay những người bị nám sạm, tàn nhang, da không đều màu, thâm mụn…

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% cùng quà tặng giá trị tới 79.000đ tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/serum-tri-nam-page-one-tranacide-pro-exosome.html

2. Tinh chất trị nám Paula’s Choice Clinical Discoloration Repair Serum

Vị trí thứ 2 thuộc về serum trị nám, tàn nhang thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Paula’s Choice đến từ nước Mỹ. Tinh chất Paula’s Choice Clinical Discoloration Repair Serum với sự kết hợp 3% Tranexamic Acid, 5% Niacinamide và 0.5% Bakuchiol không chỉ chặn đứng sự hình thành đốm nâu, tàn nhang cho làn da trắng sáng đều màu hơn. Mà còn chống lại gốc tự do ngăn ngừa lão hóa và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong ngăn ngừa nám tái phát. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn không gây châm chích, mẩn đỏ hay bất cứ dấu hiệu kích ứng nào khác. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Những ai nên sử dụng? Serum Paula’s Choice Clinical Discoloration Repair Serum được thiết kế chuyên biệt dành cho làn da nám sạm, tàn nhang; da tăng hay bị rối loạn sắc tố, da không đều màu, da thâm do mụn và làn da lão hóa sớm.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.599.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/tinh-chat-mo-tham-nam-paulas-choice-clinical-discoloration-repair-serum.html

3. Serum trị nám sạm làm sáng da Image Iluma Intense Facial Illuminator

Top 3 gọi tên serum trị nám, tàn nhang đến từ thương hiệu Image Skincare của Mỹ. Serum Iluma Intense Facial Illuminator nổi bật với thành phần 3% Tranexamic Acid có khả năng ức chế Tyrosinase giảm nám sạm xuất hiện và hạn chế hình thành mao mạch qua cơ chế hạn chế sản xuất prostaglandin. Ngoài Tranexamic Acid, serum trị nám Iluma còn chứa Niacinamide, vitamin C, Glycolic Acid loại bỏ các tế bào chết, chống lại gốc tự do ngăn ngừa vận chuyển các hạt melanosome giảm sự xuất hiện của đốm sắc tố cho làn da tươi sáng bật tone.

Cơ chế hoạt động của Image Iluma Intense Facial Illuminator là đa tác động vừa làm mờ nám sạm, tàn nhang trên bề mặt vừa đặc trị nám từ sâu bên trong ngăn ngừa tái phát. Còn với thành phần chiết xuất rễ cây cam thảo, rễ nhân sâm, Acetyl Tetrapeptide-2… thúc đẩy sản sinh tế bào mới và cũng chặn đứng yếu tố gây hình thành sắc tố, chống viêm, giảm sự nóng rát, ban đỏ da do tia UV gây ra. Đặc biệt, serum Iluma Intense Facial Illuminator hoàn toàn không gây bong tróc, không mẩn đỏ, không châm chích. Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Đối tượng sử dụng: Sản phẩm lành tính nên an toàn với mọi làn da và lý tưởng với một số trường hợp như da rối loạn sắc tố, da nám tăng sinh mao mạch, da có sắc tố đậm màu hay nám, da khô ráp hay xỉn màu, da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, da tăng sắc tố sau viêm.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 2.145.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/serum-tri-nam-image-iluma-intense-facial-illuminator.html

4. Serum trị nám tận gốc VI Derm Dark Spot Lifting Serum

Top 4 là serum trị nám, tàn nhang đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng từ Mỹ. Seurm VI Derm Dark Spot Lifting Serum với sự kết hợp hoàn hảo bộ 3 là Tranexamic Acid, Acid Kojic và Lactic Acid tạo nên sức mạnh toàn diện, không chỉ điều chỉnh và loại bỏ các sắc tố hiện có trên bề mặt cho làn da đều màu, tươi sáng. Mà còn nuôi dưỡng làn da từ gốc tế bào khỏe mạnh chống lại tác hại từ tia UV ngăn ngừa nám tái phát. Serum trị nám VI Derm Dark Spot Lifting còn mang lại tác dụng chống lão hóa, làm đầy nếp nhăn và ngăn ngừa chảy xệ duy trì làn da tươi trẻ, săn chắc.

Đặc biệt, VI Derm Dark Spot Lifting có chứa Trenaxamic Acid với nồng độ cao tới 5% mà hoàn toàn không gây bong tróc, châm chích hay mẩn đỏ. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay làn da lộ mao mạch.

Phù hợp với những đối tượng nào? Serum VI Derm Dark Spot Lifting được thiết kế chuyên biệt dành cho làn da xỉn màu, kém tươi tắn; da thâm sạm, không đều màu; da mệt mỏi, thiếu sức sống; da bị sạm nám, tàn nhang; da đang đối mặt với tình trạng tăng sắc tố; da sần sùi, khô ráp, kém mịn màng.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-lam-mo-tham-nam-vi-derm-dark-spot-lifting-serum.html

Vậy là các nàng đã tìm được "bảo bối" thăng hạng nhan sắc đón năm mới 2025 khởi sắc rạng ngời rồi đúng không nào. Nhớ là dù tin tưởng lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.