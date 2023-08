‘Ghostrunner 2’ chốt ngày phát hành vào cuối tháng 10

Theo Engadget, những tháng cuối năm 2023 đang chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt trò chơi lớn. Mới đây, nhà phát hành 505 Games đã tiết lộ rằng Ghostrunner 2, phần tiếp theo của trò chơi Ghostrunner phong cách Cyberpunk được yêu thích của năm 2020, sẽ ra mắt vào ngày 26.10 sắp tới.

Trò chơi tiếp theo sẽ lấy bối cảnh một năm sau các sự kiện của phiên bản Ghostrunner. Một lần nữa, người chơi sẽ vào vai Jack, một ninja thời hiện đại có nhiệm vụ chiến đấu và vượt qua ngọn của một tòa tháp khổng lồ mang tên Dharma Tower.

Ghostrunner 2 sẽ được phát hành vào ngày 26.10 505 GAMES

Phần tiếp theo nhiều khả năng vẫn được xây dựng trên nền tảng trò chơi cũ, nhưng sẽ có một số tính năng mới như lái xe máy và lựa chọn đối thoại. Mặc dù là một trong những trò chơi được mong đợi nhất của năm 2023, nhưng Ghostrunner 2 sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với hàng loạt trò chơi bom tấn cũng sắp được phát hành trong tháng 10, chẳng hạn như Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder, Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen, Cities Skylines II và Marvel's Spider-Man 2.

Không chỉ vậy, còn có những trò chơi đình đám khác cũng sẽ cập bến trong khoảng thời gian này, khiến cộng đồng hâm mộ say mê như Starfield, Armored Core VI và Immortals of Aveum.

Ghostrunner 2 sẽ có mặt trên các nền tảng PC (thông qua Steam, Epic Games Store và GOG), PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Đơn đặt hàng trước hiện đang được mở và những người mua được phiên bản Brutal Edition sẽ có quyền truy cập sớm 48 giờ trước ngày phát hành chính thức.