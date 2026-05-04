Giá bạc liên tục tăng ngày đầu tuần

Đan Thanh
04/05/2026 09:27 GMT+7

Sáng nay 4.5, từ khi mở cửa giao dịch tới khoảng hơn 9 giờ, trừ nhịp giảm đầu tiên, giá bạc liên tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng.

Từ 8 giờ 29 - 8 giờ 55, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam điều chỉnh giá bạc 4 lần với 1 nhịp giảm đầu ngày và 3 nhịp tăng liên tiếp. Giá bạc 1 kg từ mức giảm so với chốt tuần qua đã diễn biến ngang bằng và tăng nhẹ.

Tại thời điểm 8 giờ 55, giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 76,107 - 78,453 triệu đồng, tăng 134.000 - 133.000 đồng so với chốt tuần qua.

Giá vàng, bạc tăng thẳng đứng ngày đầu tuần - Ảnh 1.

Giá bạc sáng 4.5 tăng so với chốt tuần qua

ẢNH: ACR

Sau 4 nhịp điều chỉnh giá bạc (1 nhịp giảm và 3 nhịp tăng), lúc 9 giờ 01, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 76,559 - 78,933 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá mỗi kg bạc tăng 426.000 - 514.000 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 01, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 14,305 - 14,85 triệu đồng, tăng 80.000 - 85.000 đồng.

Tham gia thị trường bạc vật chất từ ngày 28.4, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 8 giờ 34 hôm nay là 76,132 - 78,479 triệu đồng, giữ nguyên như chốt tuần qua. 

So với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm lần lượt 4,5 triệu đồng và gần 20 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 9 giờ 10 (giờ Việt Nam) là 75,57 USD/ounce, tăng 0,35 USD/ounce (tương đương 0,47%) so với chốt tuần qua. 

Giá vàng, bạc trượt không phanh

Giá vàng miếng SJC ngày 28.4 liên tục giảm, trong đó giá mua vào giảm mạnh hơn so với bán ra đã đẩy mức chênh lệch giữa mua và bán lên hơn 3 triệu đồng thay vì 2 - 2,5 triệu đồng/lượng. Còn giá bạc bị thổi bay 2 triệu đồng/kg trong ngày.

