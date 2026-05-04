Giá bạc liên tục tăng ngày đầu tuần

Từ 8 giờ 29 - 8 giờ 55, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam điều chỉnh giá bạc 4 lần với 1 nhịp giảm đầu ngày và 3 nhịp tăng liên tiếp. Giá bạc 1 kg từ mức giảm so với chốt tuần qua đã diễn biến ngang bằng và tăng nhẹ.

Tại thời điểm 8 giờ 55, giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 76,107 - 78,453 triệu đồng, tăng 134.000 - 133.000 đồng so với chốt tuần qua.

Sau 4 nhịp điều chỉnh giá bạc (1 nhịp giảm và 3 nhịp tăng), lúc 9 giờ 01, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 76,559 - 78,933 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá mỗi kg bạc tăng 426.000 - 514.000 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 01, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 14,305 - 14,85 triệu đồng, tăng 80.000 - 85.000 đồng.

Tham gia thị trường bạc vật chất từ ngày 28.4, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 8 giờ 34 hôm nay là 76,132 - 78,479 triệu đồng, giữ nguyên như chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm lần lượt 4,5 triệu đồng và gần 20 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 9 giờ 10 (giờ Việt Nam) là 75,57 USD/ounce, tăng 0,35 USD/ounce (tương đương 0,47%) so với chốt tuần qua.