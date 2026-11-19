Giá bạc mất hơn 85 triệu đồng/kg từ đỉnh

Gom mua chung với chị dâu 2,5 kg bạc hồi đầu tháng 2 ở mức giá trên 92 triệu đồng/kg, chị Linh (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) ngán ngẩm "giờ cứ mở giá bạc ra xem là như xát muối vào lòng".

Lúc chị Linh vừa mua xong, giá vẫn lên thêm. Thậm chí sang tháng 3, giá còn tiến sát 100 triệu đồng/kg, nhưng sau đó liên tục giảm.

"Bán là lỗ, hai chị em tôi cứ lừng khừng cho đến tận giờ. Thời giá hiện tại mà bán thì chấp nhận tổng lỗ gần 138 triệu đồng, nên thôi đành cứ tạm bỏ đấy, coi như quên đi", chị Linh nói.

ĐỒ HỌA: ĐAN THANH (SỬ DỤNG AI)

Từ đầu năm tới nay, giá bạc trong nước biến động "chóng mặt" theo sự điều chỉnh của giá bạc thế giới. So với mức đỉnh bán ra (theo giá niêm yết của Phú Quý) ghi nhận ngày 29.1 là 123,52 triệu đồng/kg, hiện giá bạc đã mất hơn 85 triệu đồng/kg, tương đương hơn 69%.

Nhìn lại toàn cảnh có thể thấy, sau lập đỉnh, nếu tính theo giá mở cửa, giá bạc có nhiều nhịp tăng - giảm đan xen nhưng không trở lại mốc 100 triệu đồng/kg.

Mức cao nhất tháng 2 là khoảng 96,3 triệu đồng/kg, tháng 3 nhích lên 98,5 triệu đồng/kg. Đến tháng 5, giá có lúc hồi lên 88,7 triệu đồng/kg, sau khi mức cao nhất tháng 4 dừng ở khoảng 83 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá hạ rõ từ tháng 6, khi giá bán trong tháng dao động từ khoảng 58 - 79,8 triệu đồng/kg. Trong 3 tháng tiếp theo, mức giá bán ra cao nhất không vượt 65 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, sang tháng 10, giá luôn duy trì dưới 60 triệu đồng/kg, thậm chí cuối tháng "rơi" xuống dưới 45 triệu đồng/kg.

Từ đầu tháng 11 đến hôm nay 19.11, giá bạc chìm sâu dưới 45 triệu đồng/kg, nhiều thời điểm "thủng" ngưỡng 40 triệu đồng/kg.

Lúc 9 giờ 40 hôm nay, mỗi kg bạc được Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra lần lượt là: 42,37 triệu đồng; 38,05 triệu đồng và 38,61 triệu đồng.

Giá bạc trong nước chênh thế giới chỉ vài trăm nghìn mỗi kg

Giá bạc hiện đang chạm đáy từ đầu năm. Trên thị trường xuất hiện nhiều hiện tượng lạ.

Thông thường trước đây, cùng khoảng thời gian, mức giá bán ra mỗi kg bạc của các thương hiệu lớn như Phú Quý, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải không nhiều cách biệt.

Nếu xác định đầu tư trung và dài hạn, giá vàng, bạc hiện tại rất phù hợp để xuống tiền ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, vài ngày qua, chênh lệch kéo giãn. Giá bán của Ancarat hiện đang cao hơn giá của Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết khoảng 4 triệu đồng/kg.

Một diễn biến đáng chú ý khác là chênh lệch giá bạc trong nước và giá bạc thế giới quy đổi sụt giảm mạnh.

Nửa đầu năm nay, giá bán bạc trong nước cao hơn giá bạc thế giới quy đổi phổ biến khoảng 15 - 17 triệu đồng/kg. Khoảng cách thu hẹp còn 9 - 12 triệu đồng/kg nhiều thời điểm từ tháng 7 - 8, rồi xuống khoảng 6 - 7 triệu đồng/kg nhiều thời điểm từ tháng 9 - 10.

Sang tháng 11, đặc biệt là vài ngày gần đây, mức chênh thậm chí chỉ còn vài trăm nghìn đồng mỗi kg.

Hôm nay, tính theo giá bạc bán ra của Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận lúc 9 giờ 40, mức chênh giá thế giới quy đổi lần lượt là 4,73 triệu đồng/kg; 410.000 đồng/kg và 970.000 đồng/kg.

Dù giá bạc đang thấp, vài ngày qua, Phú Quý lại thông báo, căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và năng lực sản xuất, không bán bạc cho đại lý mà chỉ mua vào với mức thu mua tối đa 200 kg/ngày.

Thời gian hoàn tất thanh toán đối với các giao dịch bán lại phát sinh trong ngày dự kiến trong vòng 20 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ Nhật) kể từ thời điểm nhận được hóa đơn.

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, nếu xác định đầu tư trung và dài hạn, giá vàng, bạc hiện tại rất phù hợp để xuống tiền. Ông khuyến cáo dành khoảng 20% tổng tài sản đầu tư vào kim loại quý.

"Nên chia giải ngân nhiều đợt. Cụ thể như, 25% ở vùng giá hiện tại, 25% nếu thị trường giảm thêm, 25% khi giá xác lập vùng cân bằng và 25% khi xu hướng phục hồi được xác nhận", ông Nhân nói.