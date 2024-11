Giá bán căn hộ tại TP.HCM 'tăng nhiệt' những tháng cuối năm

Thị trường "ngấm" chính sách

Theo Báo cáo quý 3 năm 2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản (BĐS) đã ghi nhận sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn, nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Đặc biệt, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 hiệu lực, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường BĐS và mở ra chu kỳ mới cho thị trường theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững hơn.

Chính sách mới được thi hành giúp thị trường BĐS ổn định lại sau nhiều năm biến động

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận 30.589 giao dịch thành công, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều dự án mới ra mắt vào cuối tháng 9, bắt đầu nhận booking giữ chỗ cũng ghi nhận lượng quan tâm và xuống tiền cọc "khủng".

Cũng theo khảo sát của VARS, nguồn cung trong nửa cuối năm 2024 sẽ tiếp tục được cải thiện, ước tính tăng khoảng 20% so với 6 tháng đầu năm, được đóng góp chủ yếu từ phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang.

Về mặt bằng giá, theo dữ liệu từ Công ty tư vấn One Housing, trong suốt 3 năm qua giá căn hộ trên toàn TP.HCM tăng trung bình từ 12% trở lên, bất chấp giai đoạn "đóng băng" của thị trường (cuối 2022-2023).

Phân khúc căn hộ cao cấp thiết lập mức giá mới

Cuối năm được xem là điểm "giao mùa" của thị trường bất động sản, một số chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bung sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, các sản phẩm nổi bật được rao bán hiện nay hầu như phân khúc cao cấp trên 80 triệu đồng/m², rất hiếm dự án cùng phân khúc có giá bán dưới con số trên.

Cũng theo One Housing, sự xuất hiện của loạt dự án cao cấp, hạng sang mở bán nửa cuối năm khiến giá trung bình của căn hộ khu Đông Sài Gòn lập đỉnh mới. Mức này tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và gần 35% so với quý 1/2022 (thời điểm trước khi thị trường đóng băng).

Ngoài ra, các dự án vừa mới được giới thiệu ra thị trường nằm trên trục đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường, có giá khởi điểm từ 100 triệu đồng/m², hay dự án trên đường Nguyễn Xiển cũng có mức giá cạnh tranh khoảng 87 triệu đồng/m².

Ở cực ngược lại, khu Nam Sài Gòn lại khan hiếm hơn hẳn nguồn cung căn hộ cao cấp mới, nổi bật hiện nay chỉ có dự án Essensia Sky đang được giới thiệu với mức giá từ 68 - 79 triệu đồng/m². Đây cũng là dự án hiếm hoi ở phân khúc căn hộ cao cấp có mức giá rao bán dưới 80 triệu đồng/m² tại TP.HCM.

Với phân khúc căn hộ cao cấp, Essensia Sky của Phú Long đang gây chú ý khi được giới thiệu với mức giá khá mềm, chỉ từ 68 - 79 triệu đồng/m²

Được biệt, Essensia Sky do Phú Long làm chủ đầu tư, dự án có pháp lý đầy đủ và vị trí thuận lợi khi nằm trên mặt tiền trục đường huyết mạch Bắc Nam - Nguyễn Hữu Thọ, liên thông trực tiếp các tỉnh miền Tây và cách trung tâm TP.HCM chỉ 15 phút di chuyển, dự án Essensia Sky sở hữu tọa độ vàng khi chỉ mất 3 phút kết nối đại lộ Nguyễn Văn Linh, đô thị Phú Mỹ Hưng với cộng đồng dân trí cao.

Có thể thấy, sau hành lang pháp lý mới được thiết lập, thị trường bất động sản đang trên đà sôi động trở lại, dự báo của Hãng dịch vụ tư vấn Avison Young, TP.HCM sẽ có thêm hơn 6.200 căn hộ những tháng cuối năm nay, còn theo dự báo của OneHousing, nguồn cung mới tại TP. HCM năm 2025 sẽ có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với năm nay, khoảng 12.000 căn. Tuy nhiên, các dự án mở mới chủ yếu vẫn ở khu Đông, tập trung phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án thời gian tới đều trên 100 triệu đồng mỗi m². Người mua ở và nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp.