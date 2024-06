Giá bán Mercedes C-Class tại Việt Nam giảm 260 triệu đồng, thấp hơn cả Toyota Camry

Doanh số ảm đạm cùng áp lực cạnh tranh đến từ đối thủ BMW 3-Series khiến Mercedes-Benz C-Class đang phải giảm giá lên tới 260 triệu đồng để kích cầu. Đáng chú ý, đây là động thái đến từ chính nhà sản xuất khi trực tiếp điều chỉnh giá bán niêm yết, không phải là các chương trình của đại lý.



Mercedes-Benz C 200 Avantgarde có giá rẻ hơn Toyota Camry

Theo đó, Mercedes-Benz C-Class tại Việt Nam vẫn có 3 phiên bản gồm: C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG. Giá niêm yết mới của 3 phiên bản này lần lượt là 1,389 tỉ, 1,589 tỉ và 1,889 tỉ đồng. Như vậy, so với giá cũ, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và C 300 AMG đều rẻ hơn 210 triệu đồng. Mức giảm tương ứng của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus ở mức 260 triệu đồng.

Với giá bán khởi điểm mới, giá bán Mercedes-Benz C-Class còn rẻ hơn dòng sedan hạng trung phổ thông Toyota Camry 2.5Q và 2.5HV . Đồng thời, mẫu xe sang này cũng có giá niêm yết hấp dẫn hơn đối thủ đồng hương BMW 3-Series. Hiện giá niêm yết của BMW 3-Series dao động từ 1,499 - 1,879 tỉ đồng.

C-Class cũng đang có giá niêm yết thấp hơn đối thủ đồng hương BMW 3-Series

Phiên bản hiện tại của Mercedes-Benz C-Class đã ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 4.2022. Ở phiên bản này, xe đã được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và C 200 Avantgarde Plus là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít với sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid EQ Boost. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Trong khi đó, Mercedes-Benz C 300 AMG dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động 9G-Tronic 9 cấp.

C-Class có không gian nội thất chật hơn Toyota Camry

Với mức giá mới, người dùng có thể phân vân giữa Mercedes-Benz C-Class nếu muốn hướng đến một thương hiệu xe sang với khả năng vận hành cao cấp, nhưng đổi lại không gian nội thất sẽ không rộng rãi và thoải mái bằng mẫu xe phổ thông Toyota Camry.

Không chỉ Mercedes-Benz C-Class, mẫu xe "đàn anh" E-Class cũng được điều chỉnh giảm giá niêm yết. Cụ thể, bản E180 có giá mới 1,889 tỉ đồng, bản E 200 Exclusive ở mức 2,223 tỉ đồng, cuối cùng là bản E 300 AMG có giá 2,889 tỉ đồng. So với mức niêm yết cũ, 3 phiên bản của mẫu xe này giảm lần lượt 270 triệu, 317 triệu và 320 triệu đồng.