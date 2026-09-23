Gia Bảo: 8 năm đóng quần chúng và lời dạy của NSƯT Bảo Quốc khi theo nghề

Trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu, diễn viên Gia Bảo di chuyển đến nhiều sân khấu để thắp hương, bày tỏ lòng thành kính. Vốn là con nhà nòi, nam nghệ sĩ trải qua 24 năm gắn bó với nghệ thuật. Hành trình này mang đến cho anh nhiều cung bậc cảm xúc. Gia Bảo bộc bạch: “Cho nên đến gần ngày giỗ Tổ ngành sân khấu thôi là tôi đã nôn nao rồi”.

Gia Bảo nhắc về lời dạy của NSƯT Bảo Quốc

Nhìn lại chặng đường 24 năm qua, Gia Bảo cho rằng điều níu anh ở lại với nghệ thuật chính là sự đam mê. Nhắc đến đây, anh nhớ đến lời dạy của ông nội - NSƯT Bảo Quốc từ những ngày đầu: “Con phải yêu cái nghề này dữ lắm, con mới làm được”. Diễn viên 8X quan niệm khi hoạt động nghệ thuật, dù thời tiết có bất lợi hay kể cả khi có chuyện buồn cá nhân, người nghệ sĩ vẫn phải làm tròn trách nhiệm với khán giả.

Gia Bảo đến dâng hương Tổ nghiệp tại Sân khấu kịch Hồng Vân Ảnh: Thạch Anh

Bên cạnh niềm đam mê, tinh thần cống hiến là điều Gia Bảo cho rằng không thể thiếu khi làm nghề. Anh chia sẻ bản thân nổi tiếng rất trễ. Trong suốt 24 năm hoạt động nghệ thuật, bản thân anh từng trải qua 8 năm đầu chỉ đóng vai quần chúng, hay phải làm nhiều công việc khác như nhắc tuồng, phát tờ rơi… “Chẳng hạn như khi ở Sân khấu kịch Hồng Vân, trong vở Người vợ ma tôi đóng vai rất nhỏ, nhưng được vài câu thoại đã mừng lắm rồi”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm vì xuất thân là “con nhà nòi” nên nhiều người cho rằng “cửa” vào nghệ thuật của anh luôn rộng mở. Và khi thấy Gia Bảo đi lên từ những vai nhỏ, cũng có không ít thắc mắc. Lý giải về điều này, diễn viên Gánh hát về khuya bộc bạch: “Bởi vì gia đình không có nắm tay dắt đi, mà muốn tôi tự bơi. Nhưng cũng chính vì tự bơi nên mình mới vững được”.

Gia Bảo nói thêm anh trân trọng quãng thời gian 8 năm đó, khi bản thân trải qua nhiều công việc khác nhau. Để giờ đây, khi làm đạo diễn, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc biết cách bao quát, hỗ trợ mọi người trong từng khâu. Diễn viên 8X cũng khẳng định bản thân không chạnh lòng khi nhìn lại, vì với anh, đó là những công việc phục vụ cho nghề, cho sân khấu.

Gia Bảo trân trọng quãng thời gian đóng quần chúng, vì giúp anh có thể bao quát khi làm đạo diễn sau này Ảnh: Thạch Anh

“Ngày xưa tôi còn đi múa đám cưới với cát sê 50.000 đồng. Nhiều người khi đó biết và nói rằng: “Này là cháu Bảo Quốc nè” nhưng tôi vẫn làm bình thường. Mình làm nghề đàng hoàng, đi lên bằng đôi chân của mình thì mình sẽ cảm thấy vui”, anh trải lòng.

Dù vậy, trong hành trình đó, cháu nội NSƯT Bảo Quốc thừa nhận không ít lần hoang mang, trăn trở cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên trong một lần khấn xin Tổ nghiệp, anh bất ngờ được trao cơ hội thử sức ở một nhân vật quan trọng, khi đồng nghiệp bận dự án không thể tham gia. Dù không tránh khỏi áp lực nhưng bằng sự quyết tâm, Gia Bảo chinh phục khán giả. Từ trải nghiệm đó, nam nghệ sĩ quan niệm: “Tổ nghiệp thử thách mình vậy đó. Nếu mình cứ hết lòng, có đam mê thì sẽ vượt qua được”.

Giờ đây, Gia Bảo được yêu mến ở vai trò đạo diễn, diễn viên. Khi được hỏi có tiếc vì không nối nghiệp cải lương, anh chia sẻ: "Nếu theo cải lương, bây giờ tôi không tới đâu hết, vì không có hơi ca. Nhưng có một may mắn là tôi từng tham gia cải lương và mọi người vẫn nghĩ tôi là nghệ sĩ cải lương. Đó là một may mắn lớn".