Giá bất động sản lại âm thầm tăng

Giá bán căn hộ tăng

Thị trường chung cư TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm và giá bán cải thiện. Theo dữ liệu Toàn cảnh thị trường chung cư TP.HCM do nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn công bố vào tháng 4, mức độ quan tâm đến phân khúc căn hộ tại TP.HCM đã phục hồi tích cực sau tết.

Bất động sản Bắc - Nam nhận tín hiệu vui ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ tìm kiếm tăng, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận xu hướng tăng giá rõ nét ở phân khúc chung cư từ 49 triệu đồng/m2 vào tháng 1.2024 lên mức trung bình 59 triệu đồng/m2 vào tháng 3.2025. Sự tăng giá này chủ yếu đến từ nhu cầu ổn định của người mua ở thực.

Giá rao bán chung cư TP.HCM giữ đà tăng trong khi giá thuê không có nhiều biến động, chỉ duy trì ở mức trung bình 12 triệu đồng/tháng/căn. Điều đó khiến cho lợi suất cho thuê chung cư TP.HCM giảm về mức 3,1%/năm.

Mặc dù vậy, một số dự án ở TP.HCM vẫn ghi nhận lợi suất cho thuê khá ổn định. Điển hình là căn hộ RichStar (quận Tân Phú) có lợi suất cho thuê 4,8%/năm hay Sài Gòn Intela (huyện Bình Chánh) 4,3%/năm. Các phân khu trong dự án Celadon City (quận Tân Phú) cũng mang lại lợi suất cho thuê từ 3,7 - 4,2%/năm, khá hơn mặt bằng chung của thành phố.

Bên cạnh đó, xu hướng giãn dân đang ngày càng rõ rệt tại TP.HCM và các thành phố lớn, khi người dân dần ưu tiên tìm kiếm nhà ở những khu vực xa trung tâm. Động lực lớn nhất với bất động sản xa trung tâm là không gian xanh và quan ngại lớn nhất là tiến độ hình thành cư dân.

"Sóng" bất động sản thấp tầng trở lại Hà Nội

Trong khi đó tại Hà Nội, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2024, bất động sản thấp tầng bắt đầu phục hồi từ quý 3/2024, khi Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Global Gate. Đà phục hồi tiếp tục được củng cố trong quý 1/2025 với khoảng 4.200 căn thấp tầng mở bán mới, gấp 3 lần quý 4 và gấp 24 lần so với quý 1 của năm 2024, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2023.

Đặc biệt, lượng tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt 5.100 căn, cao hơn vượt cả số lượng mở bán, cho thấy nhu cầu thị trường không chỉ tập trung vào sản phẩm mới mà còn hấp thụ tốt hàng tồn từ các quý trước. Loại hình liền kề chiếm ưu thế với 77% tổng lượng tiêu thụ, nhờ mức giá hợp lý và phù hợp với tâm lý đầu tư dài hạn hoặc ở thực.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, hơn 90% nguồn cung mới trong quý 1/2025 đến từ các đại đô thị hiện đại của Vinhomes như: Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Nguồn cung thấp tầng đến từ các dự án của Vingroup ẢNH: ĐÌNH SƠN

Các dự án này được quy hoạch đồng bộ, có hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và đặc biệt là vị trí chiến lược gần các trục hạ tầng giao thông trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo lợi thế lớn về kết nối và tiềm năng gia tăng giá trị.

Phần còn lại của nguồn cung đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án như The Melody Ciputra, An Lạc Green Symphony, Minh An Green Park, Solasta Mansion...

Dự báo, tổng nguồn cung thấp tầng trong năm 2025 có thể đạt khoảng 7.500 căn, cao hơn hẳn giai đoạn 2023 - 2024. Khu vực phía tây Hà Nội được kỳ vọng dẫn dắt thị trường khi chiếm tới 60% tổng nguồn cung mới trong năm.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, phân khúc thấp tầng đang bước vào chu kỳ phục hồi rõ rệt, từ cả phía cung (chủ đầu tư lớn, pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản) và cầu (người mua ở thực và nhà đầu tư quay trở lại thị trường). Đây là thời điểm tốt để xem xét các tài sản có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt tại các đại đô thị tích hợp và có kết nối hạ tầng tốt.

Sự trở lại mạnh mẽ của thị trường bất động sản thấp tầng không chỉ là dấu hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nói chung, mà còn thể hiện sự dịch chuyển dòng tiền về những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý minh bạch và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Trong nửa cuối năm 2025, khu đông và khu tây Hà Nội được dự báo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, mở ra nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực đang tìm kiếm tài sản giá trị cao, gắn liền với không gian sống chất lượng và hạ tầng hoàn thiện.