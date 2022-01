Giá Bitcoin giảm gần 40% so với đỉnh cao

Sáng 6.1, thị trường tiền số thế giới nhuộm đỏ khi hàng loạt đồng tiền lao dốc. Trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 7,27%, về sát 43.000 USD. Nếu so với giá kỷ lục hơn 69.000 USD đạt được trong nửa đầu tháng 11.2021, hiện mỗi đồng Bitcoin đã bốc hơi gần 40%. Trên sàn Remitano, quy đổi giá Bitcoin hiện được giao dịch xoay quanh 1 tỉ đồng và so với mức đỉnh cao trước đó thì đã sụt mất gần 600 triệu đồng. Không ngoại lệ, trong vòng 24 giờ qua, nhiều đồng tiền khác cũng đi xuống như Ethereum giảm 8,74% còn 3.482 USD; Binance Coin giảm 8,67% còn 468 USD; Solana giảm 11,26% xuống 150 USD; Polkadot mất 11,21% xuống 26 USD; Shiba Inu mất 9,25% còn 0,00002963 USD... Giá trị vốn hóa thị trường tiền số cũng chỉ còn hơn 2.058 tỉ USD, bay hơi cả ngàn tỉ USD so với lúc giá Bitcoin đạt đỉnh cao nhất.

Lượng giao dịch Bitcoin cũng giảm xuống mức thấp sau hơn 1 tháng trong xu hướng giảm. Theo dữ liệu từ Kaiko, giá trị mua bán Bitcoin trên các sàn giao dịch trên toàn cầu đã tụt về mức 4,8 tỉ USD vào hôm 4.1, giảm hơn một nửa so với giá trị giao dịch bình quân của 1 năm trở lại đây là 9,2 tỉ USD.

Theo trang PitchBook Data Inc. tổng hợp, trong năm 2021, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót khoảng 30 tỉ USD vào thị trường tiền ảo - con số lớn hơn tổng số tiền đầu tư vào ngành này kể từ năm 2012. Nhiều công ty như Coinbase Ventures, Digital Currency Group và Polychain Capital đặt cược vào loại tiền điện tử lớn tiếp theo và một số quỹ đầu tư khác bắt đầu hướng tới các dự án thử nghiệm mới trong lĩnh vực này như ứng dụng mạng xã hội biến người nổi tiếng thành mã token hay trò chơi kiếm NFT lấy cảm hứng từ tỉ phú Elon Musk...





Thậm chí, theo tin từ Bloomberg, trong một báo cáo mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ước tính giá trị vốn hóa thị trường thả nổi của Bitcoin hiện chỉ dưới 700 tỉ USD. Con số này tương đương khoảng 20% giá trị thị trường các tài sản mà giới đầu tư coi là “kênh lưu trữ giá trị” bao gồm Bitcoin và vàng. Trong khi đó, giá trị của số lượng vàng sẵn có để đầu tư ước tính đạt 2.600 tỉ USD. Nếu thị phần của Bitcoin trên thị trường lưu trữ giá trị tăng lên mức 50% trong vòng 5 năm tới, giá tiền ảo này có thể lên mức hơn 100.000 USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận hằng năm 17 - 18%.

Dù vậy, hiện giá Bitcoin vẫn đang tiếp tục sụt giảm và những cơn lao dốc tương tự không phải là hiếm trên thị trường tiền ảo, khiến cho tài khoản nhiều nhà đầu tư nhanh chóng bốc hơi.