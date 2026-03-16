Giá Bitcoin hôm nay 16.3.2026: Tiếp tục tăng khi 'cá voi' trở lại

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,11% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 16.3, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 72.689 USD. Trước đó một tiếng, phe mua đã đẩy giá tiến sát mốc 73.000 USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng mạnh 4,23% lên mốc 2.183 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt tăng 2,8%, 5,48% và 3,26%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 2,14%, đạt 2.480 tỉ USD.

Giá Bitcoin đang tăng mạnh

Dữ liệu từ Blockchain cho thấy Bitcoin đang có tuần giao dịch mạnh nhất kể từ tháng 9.2025, tăng khoảng 9,75% trong 7 ngày qua. Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự ở Trung Đông leo thang, cho thấy BTC đang hoạt động tốt hơn vàng và cổ phiếu.

Diễn biến giá Bitcoin dần khác biệt với tài sản truyền thống. Quỹ ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã tăng khoảng 3,5% và tiến gần đến mức cao nhất trong một tháng vào cuối tuần trước. Cùng thời gian, quỹ ETF iShares Expanded Tech Software (IGV), vàng và cổ phiếu Mỹ đều có xu hướng giảm. Điều này cho thấy Bitcoin đang bắt đầu mất đi mối tương quan mạnh mẽ với phần mềm và công nghệ, ít nhất là trong ngắn hạn.

Từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu nổ ra cách nay hơn hai tuần, Bitcoin đã tăng khoảng 13%, vượt trội so với các tài sản rủi ro truyền thống và các tài sản trú ẩn an toàn. Trong cùng thời gian đó, IGV đã tăng khoảng 3%, trong khi vàng giảm khoảng 6%, và thị trường chứng khoán Mỹ cũng ghi nhận thua lỗ.

Đà phục hồi của Bitcoin diễn ra sau 5 tháng liên tiếp giảm. Giá hiện tại vẫn thấp hơn một nửa so với đỉnh cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 10.2025.

Cá voi Bitcoin đang quay lại

Dữ liệu cho thấy nhà đầu tư lớn chủ yếu đến từ Mỹ, nhu cầu của tổ chức đang dần trở lại. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận khoảng 1,3 tỉ USD dòng vốn ròng trong tháng 3.

Theo nền tảng phân tích tâm lý tiền điện tử Santiment, các ví Bitcoin lớn đang tăng lượng nắm giữ khi giá sàn duy trì quanh mốc 71.000 USD. "Việc nhà đầu tư lớn chuyển hướng sang tích lũy là tín hiệu tích cực. Các ví đang nắm giữ 10 - 10.000 BTC đang kiểm soát 68,17% nguồn cung. Tuần trước, tỷ lệ này là 68,07%", báo cáo của Santiment cho biết.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Bitcoin đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Dữ liệu từ Alternative cho thấy chỉ số Crypto Fear & Greed (Tham lam và sợ hãi) của nhà đầu tư vẫn trong vùng sợ hãi (23 điểm).

Đồng thời, lãi suất phí giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu vẫn ở mức âm. Lãi suất phí giao dịch là khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch trên thị trường nhằm giữ giá hợp đồng phù hợp với thị trường giao ngay. Khi lãi suất phí giao dịch âm, người bán khống phải trả tiền cho các vị thế mua. Điều này đồng nghĩa các nhà giao dịch sẵn sàng trả tiền để duy trì vị thế bán khống.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin có thể không tăng vọt nhưng thị trường không còn coi đây là một tài sản chỉ mang tính rủi ro. Nhà phân tích dữ liệu onchain Willy Woo cho rằng Bitcoin "đang ở giữa giai đoạn thị trường giảm giá" nếu nhìn từ góc độ thanh khoản dài hạn. Do đó nhà đầu tư không nên quá lạc quan trước đà tăng giá ngắn hạn. Thị trường vẫn phải đối mặt nhiều rủi ro liên quan đến tình hình địa chính trị ở Trung Đông và các chính sách kinh tế vĩ mô.