Giá Bitcoin hôm nay 20.9.2026: Liệu BTC đã vượt qua 'cơn bão tháng 9'?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Tính đến 8 giờ ngày 20.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.277 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã vượt mốc 81.800 USD. Như vậy, trong vòng 7 ngày, Bitcoin đã tăng 5,29%, từ vùng giá 77.000 USD lên trên 81.000 USD.

Trong lịch sử, tháng 9 thường là tháng có hiệu suất giao dịch yếu nhất của Bitcoin. Thị trường đã đi qua 2/3 chặng đường, nhưng những diễn biến vào cuối tháng vẫn còn nhiều ẩn số liên quan đến chính sách và thách thức kinh tế vĩ mô.

Một trong những tác động tiêu cực nhất đến giá Bitcoin trong tháng 9 là việc Dự luật Minh bạch (Clarity Act) không được thông qua. Giá Bitcoin lao dốc sau tin tức nhưng chỉ vài ngày sau đã bật tăng trở lại.

"Điều khiến tôi chú ý là Bitcoin hầu như không bị tác động nhiều trước hai tin xấu: Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và Dự luật Clarity không được thông qua", Mitchell Askew của Blockware viết trong email gửi CoinDesk. Điều này cho thấy phe bán đã cạn kiệt nguồn cung. "Họ không còn Bitcoin để bán. Đó là một dấu hiệu tích cực trong trung và dài hạn, thị trường có thể đang ở cuối quá trình tạo đáy", Askew bình luận.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Đầu tuần, giá Bitcoin thủng đáy 77.000 USD khi thị trường phụ thuộc vào các chỉ số liên quan đến lạm phát của Mỹ như Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI). Khi đó, nhiều dự đoán cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Thị trường giao dịch cầm chừng, chờ các tín hiệu rõ ràng hơn từ cơ quan chức năng.

Chỉ một ngày sau đó, Bitcoin đã tăng vọt lên gần 80.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng cuộc chiến ở Iran sắp kết thúc. "Iran đang suy yếu, muốn đạt được một thỏa thuận, nhanh chóng và bằng mọi giá. Tôi sẽ quyết định liệu Mỹ có lựa chọn tham gia hay không - chúng tôi sẵn sàng xem xét việc này", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. Sau đó, ông Trump tiếp tục khẳng định dự đoán của mình về việc giá dầu sẽ giảm, đồng thời ám chỉ việc chấm dứt xung đột với Iran.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 8 giờ ngày 20.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến giữa tuần, ngày 16.9, Bitcoin lao dốc xuống 75.000 USD khi Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật Minh bạch (Clarity Act). "Đây là bước thụt lùi lớn với nỗ lực của toàn ngành nhằm đưa các quy tắc về cấu trúc thị trường vào luật", CoinDesk bình luận.

Thị trường tiền mã hóa đã chìm trong sắc đỏ sau khi Thượng viện không thông qua dự luật Minh bạch. Điều này giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp đã dành nhiều năm và hàng trăm triệu USD đóng góp cho các chiến dịch tranh cử, hướng đến một khuôn khổ pháp lý toàn diện của Mỹ.

Đến ngày 17.9, Fed thông báo chặt chính sách tiền tệ lần đầu tiên sau hơn ba năm, nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, đạt mức 3,75 - 4%. Giá Bitcoin đã tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 76.000 USD.

Đến cuối tuần, BTC và thị trường tiền mã hóa bắt đầu phục hồi tốt khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) công bố quy định "miễn trừ đổi mới" được chờ đợi từ lâu. Theo đó, các sàn giao dịch dựa trên công nghệ blockchain có thể niêm yết và giao dịch chứng khoán được mã hóa. Ưu điểm của chứng khoán mã hóa là nhà đầu tư có thể giao dịch 24/7, thanh toán tức thì, phân chia quyền sở hữu tài sản thành các phần nhỏ và nhiều lợi ích khác.