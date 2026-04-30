Giá Bitcoin hôm nay 30.4.2026: Giảm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,29% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ ngày 30.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.086 USD. Trước đó, khi thông tin Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm mạnh từ 77.881 USD xuống còn 75.018 USD. Sau đó, thị trường dần phục hồi, lấy lại mốc 76.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm khoảng 0,24%, xuống còn 2.550 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm thêm 0,5%, hiện còn 2.270 USD mỗi token. Các dự án khác như BNB, XRP, Solana cũng giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá hôm 30.4 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo giới phân tích, việc Fed giữ nguyên lãi suất phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, giá Bitcoin vẫn ở trạng thái dễ biến động. CEO Shubh Varma của Hyblock mô tả diễn biến giá trong 24 giờ qua là "phản ứng bán ra thông thường" sau cuộc họp của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở liên bang, cơ quan chính của Fed).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ sau vài giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã nhanh chóng phục hồi về mức trước khi thông tin về lãi suất được công bố. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Ông Varma cho biết thêm, tỷ lệ giá mua/giá bán của Bitcoin đã tăng vọt lên 0,3 (một trong những mức cao nhất), trong khi khối lượng hợp đồng mở giảm khi giá điều chỉnh. Đây là hành vi điển hình của việc cân bằng vị thế và săn lệnh dừng lỗ sau cuộc họp FOMC, chứ không phải là bán ra do yếu tố niềm tin.

Sau khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố, có lúc Bitcoin đã chạm đáy 74.937 USD. Giá này thấp hơn so với đường trung bình động đơn giản 20 ngày (MA20) - 75.664 USD. Một số nhà phân tích xem đây là chỉ số đặc biệt quan trọng để xác nhận sự đảo chiều hỗ trợ kháng cự của BTC. Trước đó, dữ liệu từ Cointelegraph cho thấy Bitcoin cần vượt mốc kháng cự từ 75.500 USD đến 76.500 USD nếu muốn phục hồi.

Ông Trump đối đầu Fed - Bạn đã biết gì?

Trước cuộc họp của Fed, các nhà phân tích của Glassnode nhận thấy các nhà giao dịch Bitcoin đang tăng cường đòn bẩy bán khống, viện dẫn lý do khối lượng giao dịch mở tăng sau đợt điều chỉnh giá hôm 29.4 lên 79.000 USD. Nguồn vốn vẫn ở mức trung lập và có sự chênh lệch lớn giữa delta khối lượng tích lũy (CVD) của thị trường giao ngay và thị trường tương lai. CVD là chỉ báo quan trọng, phản ánh sự khác biệt giữa khối lượng mua và bán trên thị trường tiền mã hóa.



Phân tích bổ sung từ báo cáo The Week Onchain của Glassnode cho thấy diễn biến giá Bitcoin đang "bị mắc kẹt dưới mức trung bình", với vùng hỗ trợ từ 65.000 USD đến 70.000 USD. Hiện tại, nhu cầu mua vào yếu là nguyên nhân lớn nhất ngăn cản việc hình thành đợt tăng giá bền vững.

Theo Glassnode, Bitcoin đã không vượt qua được giá trung bình thị trường thực tế (True Market Mean) ở mức 79.000 USD. Việc ngày càng nhiều người nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn chốt lời và các hợp đồng tương lai ký quỹ chuyển sang vị thế bán ròng, đã làm suy yếu đà tăng giá của BTC.

Dù những yếu tố này làm tăng khả năng Bitcoin sẽ trải qua một đợt giảm giá mạnh, nhiều nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan khi dòng vốn từ tổ chức đổ vào các quỹ ETF BTC giao ngay vẫn tăng. Khối lượng giao dịch mở trên CME cũng đã hình thành một "cụm tích lũy lớn" trong khoảng 65.000 - 70.000 USD.