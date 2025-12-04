Giá Bitcoin hôm nay 4.12.2025: BTC tăng và tín hiệu lạ từ MicroStrategy

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã cán mốc 93.423 USD, tăng 2,44% trong bảy ngày qua. Vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin đạt 1.864 tỉ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 75,94 tỉ USD.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy tỷ lệ mua/bán trên thị trường tăng vọt lên 1,17 điểm, mức cao nhất từ tháng 1.2023. Dữ liệu lịch sử cho thấy sự thống trị của bên mua mạnh thường là tín hiệu cho giai đoạn tăng giá khi dòng vốn tăng.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, chỉ số Coinbase Premium đã chuyển sang giá trị dương 0,03 sau nhiều tuần chịu áp lực bán tại Mỹ. Chỉ số này thường báo hiệu nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức được phục hồi. Khối lượng thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa cũng đang tăng.

Trong chuỗi bài viết trên X (Twitter cũ), nhà phân tích Gert van Lagen chia sẻ những tín hiệu quan trọng về biến động giá Bitcoin theo biểu đồ Bollinger BandWidth. Biểu đồ này dùng để đo lường sự khác biệt về phần trăm giữa dải Bollinger trên và dưới, bản thân chúng đóng vai trò là chỉ báo hàng đầu về biến động giá Bitcoin.

Dữ liệu được tổng hợp từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BandWidth hiếm khi giảm xuống dưới 100, nhưng mỗi lần như vậy, giá Bitcoin lại phản ứng mạnh. Gert van Lagen bình luận: "Theo lịch sử, mỗi khi điều này xảy ra, Bitcoin sẽ tăng mạnh theo đường parabol".

Ví dụ vào đầu tháng 11.2023, khi tín hiệu "xanh" xuất hiện, giá Bitcoin đã tăng gấp đôi trong vòng bốn tháng. Lagen dự đoán trước khi thị trường giảm sâu, Bitcoin sẽ thiết lập thêm một đợt tăng giá mới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thận trọng cho rằng thị trường năm 2025 đã rất khác quá khứ. Một rủi ro lớn với Bitcoin hiện tại là MicroStrategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất đã ngừng mua thêm BTC. Các nhà phân tích tại CryptoQuant đánh giá đây là dấu hiệu chuẩn bị cho một đợt giảm giá sâu sắp tới.

"Lượng Bitcoin mua vào hằng tháng của MicroStrategy đã giảm đáng kể từ cuối năm 2024. Kế hoạch mua thêm Bitcoin trong suốt năm 2025 của họ đã phá sản", CryptoQuant đánh giá. Cụ thể, lượng mua vào hằng tháng của MicroStrategy cao nhất trong năm 2024 lên đến 134.000 BTC mỗi tháng, nhưng đến tháng 11.2025 chỉ còn 9.100 BTC. Hiện tại, con số này giảm xuống còn khoảng 135 BTC. Điều này đồng nghĩa việc công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới đang chuẩn bị cho thị trường giá giảm.