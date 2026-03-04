Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 4.3.2026: Dòng tiền chảy mạnh khỏi Iran

Khương Nha
04/03/2026 08:35 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh khi giao dịch trong vùng 66.000 - 68.000 USD. Tuy nhiên, so với chứng khoán, tiền mã hóa vẫn tỏ ra hiệu quả hơn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông leo thang.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,73% trong 24 giờ qua. Tính đến 6 giờ 50 ngày 4.3 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.524 USD. Trước đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới tiến sát mốc 70.000 USD nhưng không vượt qua được vùng kháng cự và nhanh chóng lao dốc xuống 66.447 USD. Tiếp đó, BTC phục hồi nhẹ lên 67.000 USD nhưng lại tiếp tục lao dốc về 66.371 USD trước khi lên lại 68.000 USD vào sáng 4.3.

Trong khi Bitcoin giảm giá nhẹ, Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, lại giảm mạnh hơn 2%, mất mốc 2.000 USD, hiện còn 1.985 USD. Các token khác như BNB, XRP, TRON lần lượt giảm 0,54%, 0,09% và 0,1%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 0,6% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.340 tỉ USD.

Giá Bitcoin tăng trong chiến tranh Iran

Sau khi liên tục giảm trong 5 tháng qua, thị trường tiền mã hóa đang cố khẳng định vị thế so với chứng khoán, vàng trong bối cảnh chiến tranh Iran leo thang. Hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm giá, chỉ số Nasdaq đang ở mức thấp nhất trong phiên, giảm 2,5%. Chỉ số S&P 500 giảm 2,3%. Các thị trường châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề hơn, dẫn đầu là sự sụt giảm 5,2% của chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha và mức giảm 4,1% của chỉ số DAX của Đức. 

Giá Bitcoin hôm nay 4.3.2026: BTC rung lắc, dòng tiền ồ ạt chảy khỏi Iran - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa chỉ giảm nhẹ khoảng 0,6%. Bitcoin dù rung lắc nhưng hiệu suất giá vẫn tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu chiến sự nổ ra. 

"Trong lịch sử, Bitcoin với tư cách là tài sản thanh khoản duy nhất được giao dịch liên tục vào cuối tuần, đã hấp thụ được những cú sốc trong giai đoạn rủi ro. Lần này, diễn biến giá rất tích cực. Bitcoin tăng giá bất chấp diễn biến căng thẳng liên quan đến Iran và bất ổn ở Trung Đông", James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, nhận định. 

Theo ông, lần này diễn biến giá của Bitcoin rất tích cực. Không có đợt thanh lý lớn nào diễn ra cho thấy vị thế đã được điều chỉnh so với giai đoạn trước.

Bitcoin đang ồ ạt chảy khỏi Iran

Căng thẳng ở Trung Đông đã vén màn nền kinh tế ngầm trị giá 7,8 tỉ USD Bitcoin của Iran. Tuy nhiên, những dữ liệu từ blockchain cho thấy dòng tiền đang ồ ạt chảy ra khỏi Iran sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Tehran.

Theo dữ liệu của công ty phân tích Elliptic, dòng tiền điện tử chảy khỏi sàn giao dịch tài sản mã hóa Nobitex lớn nhất Iran đã tăng hơn 700%, lên đến hơn 500.000 USD chỉ sau vài phút, tính từ cuộc không kích đầu tiên. Chỉ sau một giờ, đã có gần 3 triệu USD được chuyển đi. Elliptic cho rằng sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền chảy ra "có thể là dấu hiệu của việc rút vốn khỏi Iran". Các dữ liệu ban đầu cho thấy phần lớn tài sản được chuyển đến các sàn giao dịch quốc tế. 

"Điều này cho phép chuyển tiền ra khỏi Iran mà không cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ của hệ thống ngân hàng toàn cầu", Elliptic nhận định. Tuy nhiên, sau đó dòng tiền đã được kiểm soát. Theo công ty phân tích tiền điện tử TRM Labs, có thể chính quyền Iran đã áp đặt các lệnh cấm internet nghiêm ngặt. Theo TRM, khả năng kết nối internet của Iran được cho là đã giảm khoảng 99% ngay sau khi cuộc xung đột nổ ra.

Nobitex là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, xử lý khoảng 87% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử của nước này. Năm 2025, sàn này đã xử lý khoảng 7,2 tỉ USD giao dịch cho hơn 11 triệu khách hàng.

Tin liên quan

Vén màn nền kinh tế ngầm 7,8 tỉ USD Bitcoin của Iran

Iran đã hợp thức hóa việc khai thác Bitcoin từ năm 2019, người dân cũng dùng tiền mã hóa để thanh toán trong giao dịch hằng ngày với quy mô của nền kinh tế ngầm trị giá đến 7,8 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 3.3.2026: BTC bật tăng, tiến sát 70.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 2.3.2026: Liên tục rung lắc giữa chiến sự Mỹ - Iran

