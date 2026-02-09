Giá cá chép đỏ giảm sâu, lái buôn đổ cá khách chọn lại chậu, quyết không bán rẻ

Giá cá chép đỏ giảm mạnh

Chợ cá Yên Sở (P.Yên Sở, Hà Nội) là một trong những chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội. Những ngày giáp tết Nguyên đán, đặc biệt là vào ngày ông Công ông Táo, khu chợ này lại càng đông vui nhộn, nhịp bởi các tiểu thương, người dân tìm tới mua cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

Chợ cá Yên Sở tấp nập người mua bán trước ngày ông Công ông Táo ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 9.2 (22 tháng chạp), thời tiết Hà Nội mưa rét 12 - 13 độ C nhưng rất đông tiểu thương vẫn đổ về khu chợ này mua cá chép đỏ của các lái buôn vận chuyển từ các khu vực như Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình. Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Để buôn may bán đắt, nhiều tiểu thương từ các chợ khác đổ về đây từ rất sớm, tự tay lựa chọn những con cá chép đỏ đẹp và khỏe mạnh. Giá cá chép đỏ năm nay dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/kg (bằng 2/3 so với năm ngoái - PV).

Chia sẻ với PV, chị Cao Minh Ngọc (48 tuổi, lái buôn 20 năm ở chợ Cá Yên Sở), cho biết năm nay sức mua của người dân giảm so với mọi năm. Tính đến sáng nay, chị mới bán được khoảng 3 - 4 tạ cá chép đỏ. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, chị bán được khoảng 6 - 7 tạ.

Anh Nguyễn Văn Phúc và vợ là chị Nguyễn Thị Lan (ở xã Thuận An, Hà Nội) mua cá của chị Cao Minh Ngọc ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Phúc tiết lộ, cách chọn cá chép đỏ thì chọn những con có màu đỏ rực, đỏ cam hoặc đỏ đồng đều, tránh những con nhợt nhạt, loang lổ hoặc có đốm đen, đốm trắng lạ trên thân. Thân hình cá nên cân đối, thẳng, không cong vẹo, đuôi và vây mở rộng tự nhiên ẢNH: ĐÌNH HUY

Loại cá chị Ngọc bán phổ biến trong khoảng 30 - 40 con/kg với giá từ 120 - 150.0000 đồng/kg, thấp hơn so với năm ngoái khoảng 50.000 đồng/kg. Các tiểu thương có thể nhặt tay từng con cá một.

"Năm ngoái vào thời điểm này cá chép đỏ đang có giá hơn 200.000 đồng/kg, năm nay giảm đi nhiều", chị Ngọc nói và cho hay, có một số nguyên nhân sức mua của người dân giảm như do thời tiết mưa rét, người dân ngại đi thả nên cúng cá giấy. Cạnh đó, năm nay người dân cũng thắt chặt chi tiêu nên nhiều gia đình không mua cá chép đỏ.

Lái buôn nhất quyết không chịu ép giá

So với ngày hôm qua, giá cá hôm nay tăng lên khoảng 50.000 đồng/kg. Một số lái buôn dự đoán từ giờ đến hết chiều nay, giá cá sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, họ nhất định không chịu bán nếu bị tiểu thương trả giá thấp. Đáng chú ý, cuộc tranh cãi gay gắt về giá cá giữa các tiểu thương và lái buôn cũng liên tục xảy tại cửa hàng của anh Đào Văn Thành (40 tuổi).

Nhân viên của anh Thành đổ lại những con cá chép đỏ đã chọn của tiểu thương vào lại chậu cá của mình ẢNH: ĐÌNH HUY

Bị tiểu thương trả giá khoảng 110 - 130.000 đồng/kg, anh Thành đáp: "Đúng 140.000 đồng/kg, không lấy thì thôi, mời về cho. Một tiếng sau tôi lại bán với giá khác". Thậm chí, nhân viên của anh Thành còn đổ những con cá chép đỏ đã chọn của tiểu thương vào lại chậu cá của mình.

Anh Thành cho biết, bản thân đã buôn cá 14 năm nay. Năm nào cũng vậy, anh nhập khoảng 3 - 4 tấn cá đến chợ Yên Sở bán cho các tiểu thương. Đến thời điểm hiện tại, anh đã bán gần hết, còn khoảng gần 1 tấn.

Anh Nguyễn Văn Thành (áo trắng) chọn cá cho khách ẢNH: ĐÌNH HUY

"Năm nay giá cá giảm, sức mua cũng giảm nhưng hôm nay chúng tôi vẫn bán giá theo giờ, vừa bán vừa nhìn ngó thị trường, nếu sức tiêu thụ cao thì giá chênh lên", anh Thành nói và tiết lộ, hôm qua anh bán giá 90.000 đồng/kg nhưng sáng nay đã tăng lên 50.000 đồng/kg. Năm ngoái, có lúc lên hơn 200.000 đồng/kg.