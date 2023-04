Giá căn hộ hạng sang gần 400 triệu đồng/m2

Theo báo cáo, tại TP.HCM, giá căn hộ sơ cấp của các dự án hạng sang ở quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm duy trì ở mức 7.000 - 17.000 USD/m2 , tương đương 164 triệu đồng - 398 triệu đồng/m2. Riêng giá thứ cấp của dự án dọc tuyến metro 1 tăng nhẹ nhờ sức bật hạ tầng.

Giá căn hộ hạng sang ở TP.HCM duy trì mức cao nhất lên gần 400 triệu đồng/m2 ĐÀO NGỌC THẠCH

Cả quý 1, thành phố chỉ ghi nhận một dự án mới mở bán tại TP.Thủ Đức là Elysian của Gamuda Land với tỷ lệ hấp thụ trung bình khoảng 40 - 60%. Rổ hàng căn hộ còn lại hầu hết chỉ nhận đặt chỗ do người mua vẫn còn tâm lý e ngại.

Trong khi đó, tại Hà Nội, nhiều chương trình ưu đãi được quảng bá nhằm kích cầu, nhưng giá nhà vẫn cao so với khả năng chi trả của người mua. Giá sơ cấp trung bình của phân khúc bình dân đạt 1.355 USD/m2 (31,8 triệu đồng/m2), hạng sang đạt 4.200 USD/m2 (98,5 triệu đồng/m2).

Ở phân khúc biệt thự - nhà phố tại TP.HCM chứng kiến tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 3 năm qua, mặc dù cả giá bán sơ cấp và thứ cấp duy trì ở mức 4.800 USD/m2 (112,5 triệu đồng/m2). Tính đến cuối tháng 3/2023, thanh khoản toàn thị trường giảm xuống còn 15%.

Ngược lại, giao dịch tại thị trường Hà Nội sôi động hơn nhờ pháp lý dự án được cải thiện. Nguồn cung mới mở rộng về các khu vực ngoại thành như Hoài Đức, Gia Lâm và Mê Linh, với huyện Hoài Đức chiếm đến 18% nguồn cung tương lai trong thời gian tới. Nhờ lợi thế cảnh quan đẹp, Đà Nẵng có tiềm năng phát triển các dự án biệt thự du lịch và khu resort cao cấp với giá bán dao động từ 1.800 - 3.600 USD/m2 (42,2 triệu - 84,4 triệu đồng/m2).

Thị trường bất động sản quý 1/2023 vẫn còn trầm lắng LÊ QUÂN





Ở thị trường văn phòng TP.HCM, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà hạng A trong quý 1/2023 không biến động nhiều so với quý trước vì không có thêm nguồn cung mới. Phân khúc văn phòng hạng B tiếp tục tăng trưởng nhờ các dự án mới ra mắt vào quý trước thu hút nguồn khách thuê ổn định, với giá thuê tăng 2,85% lên 36 USD/m2/tháng. Áp lực khan hiếm nguồn cung văn phòng cao cấp kỳ vọng được giải tỏa từ giữa năm 2023 trở đi khi hai tòa nhà hạng sang The Hallmark và The Nexus đi vào hoạt động.

Tại Hà Nội, giá thuê cao nhất của văn phòng hạng A được ghi nhận ở mức 47 USD/m2/tháng, hạng B là 26 USD/m2/tháng. Văn phòng cho thuê ở Đà Nẵng hồi phục tích cực khi hoạt động kinh doanh dần ổn định, kéo theo tỷ lệ lấp đầy khả quan ở hạng A và hạng B lần lượt là 85% và 90%.