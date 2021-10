Giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM tăng 13 - 14%

Theo công ty này, trước khi dịch Covid-19 xảy ra vào cuối năm 2019, thị trường nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM vô cùng sôi động, với số lượng căn hộ chào bán mỗi năm ít nhất là từ 20.000 - 35.000 căn tùy từng năm.

Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, trong năm 2020 số lượng căn hộ chào bán chỉ còn khoảng 15.000 căn ở mỗi thành phố. Trong khi đó 9 tháng đầu năm 2021 tại TP.HCM có khoảng 7.500 căn hộ mở bán, giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi ở Hà Nội cũng khoảng 10.000 căn, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng chào bán tại Hà Nội nhỉnh hơn một chút so với TP.HCM là do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư diễn ra ở TP.HCM nặng nề hơn. Tuy nhiên, nhìn chung số lượng sụt giảm khá nhiều ở cả hai thành phố. Không chỉ giảm nguồn cung căn hộ, số lượng căn hộ tiêu thụ được cũng sụt giảm tương ứng 15 - 19% ở mỗi thành phố.

Mặc dù số lượng căn hộ chào bán và giao dịch giảm, nhưng theo Công ty CBRE Việt Nam, giá bán căn hộ trung bình ở TP.HCM trong 9 tháng đầu năm nay là khoảng 2.260 USD/m2 và ở Hà Nội là khoảng 1.500 /m2, tăng 13 - 14% so với cùng kỳ năm ngoái.





Lý giải về hiện tượng lạ này, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, cho rằng nguồn cung trên thị trường bị sụt giảm đơn thuần là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các chủ đầu tư phải tuân thủ theo những yêu cầu giãn cách mà chính quyền Trung ương cũng như chính quyền địa phương đưa ra nên không thể tổ chức những sự kiện công bố sản phẩm, bán hàng. Kể cả một số chủ đầu tư thực hiện bán hàng qua kênh trực tuyến thì cũng phải chờ đến khi việc giãn cách được nới lỏng mới có thể kết thúc một giao dịch. Lúc đó họ mới có thể đi đến ngân hàng hoặc công chứng… Tất cả những sự hạn chế này ảnh hưởng đến việc chào bán của chủ đầu tư và giao dịch của các sàn môi giới, dẫn đến việc số lượng căn hộ bán giảm đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhu cầu trên thị trường giảm đi.

Không những thế hiện nay nhu cầu về nhà đất của người dân vẫn rất cao, bằng chứng là những dự án mà chủ đầu tư bằng cách này hoặc cách khác đưa ra thị trường trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các dự án trong phân khúc vừa túi tiền có tỷ lệ tiêu thụ rất tốt. Khi họ chia đợt ra bán thì gần như đợt chào bán nào cũng đạt mức tiêu thụ trên 80%. Do đó, các chủ đầu tư có xu hướng đưa giá bán cao hơn các đợt bán hàng trước đó.

Ngoài ra tất cả chi phí liên quan đến sản phẩm cũng cao hơn so với bình thường. Ngoài những chi phí liên quan đến xây dựng, vật liệu và vận chuyển hàng hóa, chi phí vốn, chi phí trả lãi ngân hàng cũng cao. Các sản phẩm này được đầu tư nhiều hơn, khác biệt so với trước Covid-19 để thu hút khách hàng nên chủ đầu tư phải đầu tư nhiều hơn trước đây nên đương nhiên sẽ khiến cho giá thành của sản phẩm bị đội lên.