Giá căn hộ tại TP.HCM tăng, Hà Nội 'đứng im'

Nguồn cung và nhu cầu căn hộ TP.HCM quý 1/2025 chủ yếu đến từ các sản phẩm còn lại sau đợt mở bán cuối năm của những dự án Eaton Park (Gamuda Land) và The Opus One (Samty). Ngoài ra, thị trường ghi nhận nguồn cung từ dự án Masteri Grand View (Masterise Homes), với khoảng 616 căn hộ, nằm tại The Global City (TP.Thủ Đức). Trong quý vừa qua, dự án The Infiniti (Keppel Land) tại quận 7, hứa hẹn sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 801 căn hộ. Đầu năm 2025, dự án hoàn thành cất nóc tòa tháp đầu tiên trong 4 tòa, dự kiến bàn giao quý 4/2025.

Thời gian tới thị trường bất động sản sẽ được bổ sung thêm khoảng 600 căn hộ và 60 sản phẩm nhà thấp tầng từ dự án Emeria. Dự án có quy mô 6 ha, có tổng mức đầu tư 3.200 tỉ đồng được phát triển bởi Tập đoàn Khang Điền liên doanh với Tập đoàn Keppel (Singapore). Dự án này đã được khởi công từ quý 4/2023, hiện đã xong phần thô của toàn bộ sản phẩm thấp tầng. Ngoài ra, Tập đoàn Khang Điền còn chuẩn bị tung dự án Clarita có diện tích 5,8 ha, với 160 sản phẩm thấp tầng, tổng mức đầu tư 4.172 tỉ đồng cũng nằm ở khu đông.

Trong khi giá căn hộ tại TP.HCM tăng, thì Hà Nội 'đứng im' ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong quý 1 ghi nhận giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp tăng trung bình 6% so với quý trước, đạt con số 3.200 - 5.200 USD/m². Nổi bật với dự án Eaton Park có mức giá 5.700 USD/m² và Masteri Grand View có giá khoảng 5.300 USD/m².

Đặc biệt, những dự án dọc tuyến metro số 1 đã có sự thay đổi đáng kể trong giá bán thứ cấp, điển hình như dự án Gateway Thảo Điền (SonKim Land) từ 3.400 USD/m² vào đầu năm 2024 lên 4.100 USD/m², tăng 20%. Hay dự án Lumiere Riverside (Masterise Homes) có giá trung bình 4.650 USD/m², tăng 20,7% so với năm 2024.

Trong khi đó tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ Hà Nội trong quý 1/2025 đến từ những khu đô thị như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Trong đó nổi bật có The Victoria (MIK Group) cung cấp 1836 căn hộ, Masteri Grand Avenue (Masterise Homes) cung cấp khoảng 1.600 căn hộ và The Nelson Residence Private (Indochina Capital) tại Ba Đình với 175 căn hộ. Bên cạnh đó, nguồn cung mới tại Hà Nội cũng đến từ đợt mở bán của The Charm (An Hưng) - đợt 3 tại quận Hà Đông với 165 căn hộ.

Trong thời gian sắp tới, nguồn cung dự kiến có sự thay đổi bởi sự ra mắt của phân khu căn hộ tại Vinhomes Wonder City tại huyện Đan Phượng vào quý 2/2025.

Xu hướng mua nhà tại Hà Nội đang có sự dịch chuyển rõ rệt ra các khu đô thị vệ tinh, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông. Đặc biệt, những khu vực nằm dọc theo các tuyến đường huyết mạch sắp được triển khai trong năm 2025, như vành đai 3,5 (kết nối Hà Nội với Văn Giang, Hưng Yên) và vành đai 4 (đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh), đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người mua nhà. Việc hưởng lợi không chỉ giúp gia tăng tính kết nối liên vùng mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh, tạo ra những cơ hội mới cho thị trường bất động sản khu vực.

Thị trường Hà Nội có nhiều triển vọng nhờ vào sự phát triển hạ tầng ẢNH: T.N

Trong quý 1/2025, thị trường Hà Nội ghi nhận mức giá bán sơ cấp dao động từ 2.600 - 3.700 USD/m², ổn định so với quý trước. Các dự án có vị trí nằm trong các khu đô thị với nhiều tiện ích tích hợp, ghi nhận mức giá khoảng 3.000 - 3.500 USD/m². Điển hình như The Senique Hanoi (CapitaLand) tại Vinhomes Ocean Park 1 có mức giá khoảng 3.000 USD/m², Masteri Grand Avenue (Masterise Homes) tại Vinhomes Global Gate có mức giá khoảng 3.700 USD/m², The Victoria (MIK Group) tại Vinhomes Smart City có mức giá khoảng 3.100 USD/m², The Charm (An Hưng) có mức giá khoảng 3.100 USD/m².

Tâm lý thận trọng của người mua nhà trước và sau tết, cùng xu hướng chờ đợi các chính sách ưu đãi mới từ chủ đầu tư, đặc biệt là về giá, cũng góp phần làm giảm số lượng giao dịch. Điều này thể hiện rõ tại dự án Vinhomes Global Gate, khi trong tháng 1.2025, chỉ có khoảng 100 căn hộ được giao dịch.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường Hà Nội trong năm 2025 được kỳ vọng khá tích cực nhờ vào sự cải thiện của hành lang pháp lý cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng.