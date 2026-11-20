Theo báo cáo của TrendForce, sự điều chỉnh giá chip nhớ flash NAND có thể xuất phát từ hai yếu tố chính: sự sụt giảm lớn trong đơn đặt hàng ổ SSD cho doanh nghiệp từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc và sự suy giảm rõ rệt của thị trường điện tử tiêu dùng.

Giá SSD có thể giảm từ năm 2027 sau cú đảo chiều của chip nhớ flash NAND ẢNH: REUTERS

Báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu về ổ SSD cho doanh nghiệp từ các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) và nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở Bắc Mỹ sẽ vẫn duy trì mạnh mẽ cho đến năm 2027, bất chấp những biến động chính trị tại Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu ổn định ở Bắc Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự giảm sút từ các công ty công nghệ Trung Quốc, do tình trạng thiếu hụt GPU, lượng hàng tồn kho cao và quá trình thương mại hóa AI chậm hơn dự kiến.

Ngoài ra, các nhà sản xuất chip nhớ flash NAND cũng đang đối mặt với nhu cầu tiêu dùng yếu trên toàn cầu, khi giá cả tăng cao đã khiến nhiều người trì hoãn kế hoạch nâng cấp thiết bị. Tâm lý tiêu cực của người tiêu dùng cùng với sự giảm sút nhu cầu từ doanh nghiệp đã tạo ra những thách thức lớn cho các nhà sản xuất phần cứng, dẫn đến tình trạng dư cung và khả năng điều chỉnh giá.

Chip nhớ flash NAND đang 'dư cung'

Mặc dù triển vọng thị trường không mấy sáng sủa, nhiều nhà cung cấp vẫn tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất mới và tăng cường sử dụng công nghệ QLC. Tuy nhiên, nhà cung cấp chip nhớ flash NAND lớn thứ ba thế giới, YMTC, đã "cắt giảm nhẹ" kế hoạch mở rộng để thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại.

Mỹ tính chuyện "dìm" ngành sản xuất chip nhớ của Trung Quốc

Dự báo điều chỉnh giá đã bắt đầu, với giá giao ngay của chip NAND giảm trung bình 20% chỉ trong hai tuần do nhu cầu tiêu dùng yếu. Theo nghiên cứu của Bank of America, giá chip 512 Gb đã giảm tới 32% so với quý trước, xuống còn 14,30 USD, trong khi sản phẩm 1 Tb giảm 19%, còn 24,90 USD.

TrendForce cho biết mức độ và tốc độ điều chỉnh giá hợp đồng chip NAND sẽ phụ thuộc vào tốc độ giảm lượng hàng tồn kho của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Trung Quốc và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) trong lĩnh vực laptop, smartphone hay thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tốc độ phê duyệt các trung tâm dữ liệu mới tại Mỹ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng thị trường chip nhớ flash NAND. Tuy nhiên, với sự phản đối ngày càng tăng từ cả hai đảng đối với việc phát triển trung tâm dữ liệu trên toàn quốc, vẫn chưa rõ liệu tất cả các dự án được đề xuất có nhận được sự chấp thuận từ chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang hay không.