Giá cua Cà Mau tăng mạnh, cao nhất 850.000 đồng mỗi ký trước Tết Dương lịch

Ngày 31.12, giá cua Cà Mau đang tăng nhanh, chạm mức cao nhất 850.000 đồng mỗi kg khi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc và trong nước đồng loạt "nóng lên" trước thềm Tết Dương lịch.

Theo nhiều thương lái và doanh nghiệp thu mua tại Cà Mau, cua gạch loại một trói dây không trọng lượng hiện được giao dịch phổ biến ở mức 800.000 – 850.000 đồng mỗi kg. Cùng thời điểm, cua thịt loại một dao động từ 450.000 – 500.000 đồng mỗi kg, tăng khoảng 200.000 đồng so với trước đó. Mức giá này được xem là khá cao so với mặt bằng chung trong năm.

Giá cua Cà Mau tăng mạnh trước tết dương lịch ẢNH: G.B

Ông Dư Thái Bình, chủ doanh nghiệp thu mua cua tại xã Năm Căn, cho biết nguyên nhân chính khiến giá tăng là do nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều tăng mạnh, trong khi nguồn cung từ người nuôi không dồi dào. "Năm nay nhu cầu cao nhưng sản lượng không tăng vì cua trong dân không có nhiều. Hiện chúng tôi ưu tiên bán trong nước, còn thị trường Trung Quốc đang cần hàng nhưng không có để bán", ông Bình nói. Mỗi ngày, đơn vị của ông xuất bán khoảng 350 – 500 kg cua các loại.

Theo ông Bình, giá cua nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng khi bước vào cao điểm Tết Nguyên đán. Dự báo trong khoảng một tháng tới, sản lượng bán ra có thể tăng gấp 5 – 7 lần do người nuôi tranh thủ thu hoạch phục vụ thị trường tết.

Từ thực tế sản xuất, nông dân Cà Mau cho biết giá cua thường tăng mạnh vào các dịp lễ, tết. Năm ngoái, giá cua từng lên tới 1 triệu đồng mỗi kg vào dịp Tết Nguyên đán. Để có cua bán đúng thời điểm, người nuôi thường thả giống từ tháng 6 – 7 âm lịch; sau khoảng 5 tháng, cua bắt đầu cho thu hoạch dần đến tết, đạt trọng lượng khoảng 300 gram và lên gạch.

Cua Cà Mau lâu nay được xem là đặc sản nổi tiếng nhờ thịt chắc, ngọt, được ưa chuộng làm quà biếu. Tùy loại và thời điểm, thương lái thu mua cua tại vuông với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi kg.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có hơn 365.000 ha nuôi cua biển, sản lượng trên 36.000 tấn mỗi năm. Ngành nuôi cua tạo sinh kế cho hơn 45.000 hộ dân và được xác định là một trong những sản phẩm thủy sản chủ lực của địa phương. Cua Cà Mau đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 70% tổng sản lượng xuất khẩu.