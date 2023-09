Giả dạng sinh viên vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trộm tài sản

Ngày 19.9, Công an P.Linh Chiểu (TP.Thủ Đức) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ nam thanh niên giả dạng sinh viên, vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để trộm tài sản của nhiều sinh viên.

Cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính nghi can giả dạng sinh viên để trộm tài sản.

Camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên giả dạng sinh viên để trà trộn vào trường trộm tài sản C.T.V

Tại khuôn viên trường, trong ngày 18.9, nam thanh niên này bị bảo vệ và cộng tác viên đội an ninh trật tự của trường bắt giữ.

Trước đó, tại trường đại học nói trên, nhiều sinh viên bị mất tài sản như bóp tiền, ba lô, điện thoại... Qua trích xuất camera và nhiều ngày theo dõi, bảo vệ và đội an ninh trật tự của trường phát hiện nam thanh niên nói trên là nghi can gây ra các vụ trộm.

Thời điểm bị bắt giữ, người này khai lợi dụng sinh viên mất cảnh giác đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tài sản tại trường này. Trong ba lô của nghi can có một thẻ sinh viên giả, ba cái áo để phục vụ cho hành vi trộm tài sản.

Nghi can trộm sau đó được đội bảo vệ bàn giao cho Công an P.Linh Chiểu để xử lý. Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cũng vào cuộc, phối hợp lực lượng địa phương làm rõ vụ việc.

Đại diện Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thông tin, sinh viên nào là nạn nhân trong vụ mất trộm tài sản nói trên hoặc phát hiện những hành vi bất thường thì báo ngay cho đội bảo vệ hoặc Phòng Tổ chức hành chính của trường tại các chốt trực và số điện thoại đường dây nóng 0837.201.269.