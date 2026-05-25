Giá điện sinh hoạt của hộ gia đình có tính theo giờ cao điểm không?

Hiện tại, giá điện giờ cao điểm cao hơn khoảng gấp 2,5 - 3 lần so với giá giờ thấp điểm.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công thương ban hành cuối tháng 4, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần, còn thấp điểm từ 0 - 6 giờ hàng ngày.

Thay đổi này hiện vẫn chưa được Bộ Công thương áp dụng trong thực tế, nên giờ cao điểm vẫn chia làm 2 khung như trước (9 giờ 30 - 11 giờ 30 và 17 giờ 22 giờ hàng ngày, trừ chủ nhật), còn thấp điểm 22 - 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Nếu đề xuất của NSMO được thực thi, từ ngày 1.6 tới, giá điện áp theo khung giờ cao - bình thường - thấp điểm sẽ có thay đổi so với hiện hành. "Gia đình đi học, đi làm cả ngày, tối mới về nhà sinh hoạt, mới dùng nhiều điện cho nấu ăn, nước nóng, máy lạnh, thắp sáng... Nay áp giá điện cao vào khung giờ cao điểm buổi tối là chính, hóa đơn tiền điện từ tháng 6 có thể tăng mạnh?", bà Phương Thảo, bạn đọc ngụ phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) gửi thắc mắc về Báo Thanh Niên.

Tương tự, bạn đọc Phạm Nhật Thảo Hân (phường Phú Mỹ, TP.HCM) cũng băn khoăn: "Mùa hè nắng nóng, dùng máy lạnh nhiều, nếu tính giá điện theo khung giờ cao điểm buổi tối, hóa đơn tiền điện gia đình sẽ tăng gấp đôi?".

Giá điện sinh hoạt tính theo 6 bậc ẢNH: AI

Trước những băn khoăn của người dùng điện, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết: "Theo Quyết định 963, khung giờ cao điểm tăng thêm 2 tiếng vào buổi tối thay cho 2 tiếng buổi sáng. Qua đó nhiều người dân đang dùng điện theo biểu giá bán lẻ sinh hoạt lo lắng hóa đơn tiền điện gia đình tăng, thậm chí có những bình luận không đúng, mang tính chất tiêu cực. Trong thực tế, giá bán điện theo khung giờ chỉ áp dụng với nhóm khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt như sản xuất, kinh doanh và có lắp đồng hồ điện 3 giá".

Ngoài ra, giá điện sinh hoạt không tính theo khung giờ cao điểm mà tính theo bậc thang, tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng là đối tượng sử dụng điện để sinh hoạt. "Cho nên, gia đình, cá nhân dùng điện sinh hoạt thì giá điện trả cho ban đêm và ban ngày là như nhau. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng điện kinh doanh, sản xuất, có thể tiết kiệm chuyển hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm, hạn chế vận hành máy móc công suất lớn vào giờ cao điểm", ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh và khuyến cáo đến người dùng điện nên sử dụng điện tiết kiệm, tránh bị nhảy bậc, khiến hóa đơn tiền điện vào mùa nắng nóng tăng cao hơn.

Hiện tại, khung giá điện cao điểm - thấp điểm - bình thường đang được áp dụng cho giá điện kinh doanh và sản xuất cụ thể như sau:

Bảng giá điện tính theo khung giờ, áp dụng khách hàng sản xuất, kinh doanh hiện tại ẢNH: AI

Nếu áp dụng theo quy định mới tại Quyết định 963 của Bộ Công thương, khách hàng kinh doanh và sản xuất sử dụng điện từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy với giá 3.266 - 5.422 đồng/kWh.