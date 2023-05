Giá điện tăng, người trẻ lo lắng với hóa đơn tiền điện

Từng trả lời trên Báo Thanh Niên về vấn đề "Vì sao tiền điện có khả năng tăng cao trong mùa nắng nóng?", tiến sĩ Huỳnh Văn Vạn, Khoa Điện - điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho biết: “Việc nắng nóng kéo dài, nhiệt độ môi trường tăng cao cũng là nguyên nhân làm cho máy lạnh tiêu thụ điện nhiều hơn. Đơn cử như khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa không khí có thể tăng từ 1,5-3%, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 10% do giải nhiệt của dàn nóng khó khăn hơn làm cho máy lạnh làm việc nặng nề hơn”.

“Trong mùa nắng nóng, để hạn chế việc phải trả nhiều tiền điện thì sinh viên nên chú ý các cách sử dụng thiết bị làm mát sao cho hợp lý. Điều hòa nên đặt ở mức 26-27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt trong mùa này; khi đi ra vào mà phòng đang sử dụng máy lạnh thì phải đóng cửa và chèn các khe hở để tránh khí lạnh thoát ra lãng phí và hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 và 17 giờ - 20 giờ. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như: điều hòa, bếp đun điện…”, ông Vạn nhấn mạnh.