Gia đình Ba Em Bé Lai - Hành trình lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

Chị Ngô Băng Khanh sinh năm 1991 (quê Thanh Hóa) và anh Nathan Ross Keers sinh năm 1991 đến từ Vương quốc Anh đã lựa chọn xây dựng tổ ấm tại Việt Nam, nuôi dạy các con trong môi trường kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt và Vương quốc Anh.

Ban đầu, anh chị chia sẻ cuộc sống gia đình với tên gọi Hai Em Bé Lai. Sau khi chào đón cô con gái út, kênh được đổi thành Ba Em Bé Lai, đánh dấu hành trình của gia đình năm thành viên.

Theo gia đình, điều khiến anh Nathan gắn bó với Việt Nam không chỉ là tình yêu dành cho vợ mà còn là sự yêu mến con người, văn hóa và nhịp sống nơi đây. Anh đặc biệt yêu thích những món ăn truyền thống như phở, bún chả, nem rán và thường cùng gia đình khám phá nhiều vùng miền để trải nghiệm ẩm thực, văn hóa cũng như những nét đẹp địa phương.

Thông qua Ba Em Bé Lai, gia đình mong muốn lan tỏa hình ảnh một gia đình đa văn hóa gắn kết, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp của ẩm thực, văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo cộng đồng. Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục chia sẻ những hành trình khám phá và những câu chuyện đời thường với mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu gia đình và tình yêu dành cho Việt Nam.