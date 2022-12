Gia đình Bình Minh du xuân sớm với áo dài 'Phượng Hoàng'

Theo gia đình Bình Minh – Anh Thơ, năm nay, hai con gái "trổ giò" cao lớn vượt trội so với tuổi: An Nhiên năm nay mới 13 tuổi đã cao 1,73 m, An Như cũng không kém cạnh với chiều cao 1,55 m dù mới 10 tuổi.

Với chiều cao vượt trội cùng gương mặt xinh xắn, An Nhiên và An Như thường xuyên được mời làm mẫu nhưng mẹ của hai bé - doanh nhân Lê Anh Thơ cho biết hai con đều chưa có ý định nối nghiệp ba.

Dẫu vậy, An Nhiên và An Như rất thường ghi lại những khoảnh khắc gia đình, trong những ngày đặc biệt. Và tết Nguyên đán luôn là dịp để cả nhà cùng nhau chụp những bộ ảnh trong trang phục áo dài truyền thống.

Bà xã của Bình Minh cho hay năm nào gia đình cô cũng có một hoặc vài bộ hình áo dài nên hai con gái đã quen và thậm chí thấy thích với trang phục truyền thống này, cũng như hai cô bé thường bảo thấy áo dài là thấy tết.





Năm nay, bà xã Bình Minh cho biết cả nhà chọn mặc áo dài với hình vẽ phượng hoàng của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo. "Phượng hoàng là loài chim quyền quý, linh thiêng xuất hiện nhiều nhất trong văn hóa thêu thùa của người Việt xưa. Đó là biểu tượng của sự an lạc, thái hòa. Phượng hoàng tượng trưng cho người phụ nữ khi kết hợp với mây nước, hoa quý có nghĩa xinh đẹp, thanh cao và trong sáng", nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo nói về bộ sưu tập áo dài của mình khi chọn biểu tượng này.

Chị cho biết đã sử dụng các họa tiết: phượng hoàng, áng mây, sóng nước, hoa mai, cúc, trúc, mẫu đơn khai thác từ hoa văn Đại Việt thế kỷ 14 đến 18; màu sắc như gấm vương triều đang lưu giữ tại bảo tàng Huế với các tông màu cánh sen, đỏ, cam, xanh lá, vàng, tím… nổi bật mang lại sinh khí và sự phồn thịnh cho năm mới.

"Tôi mong rằng bộ sưu tập áo dài Phượng Hoàng – Nghệ thuật từ di sản này sẽ vươn xa khỏi bảo tàng, đến tay phụ nữ Việt Nam và quốc tế để mọi người có thể mặc và cảm nhận sự thanh lịch và cao quý, tự tin và tỏa sáng cùng vẻ đẹp của chính mình", Hồ Trần Dạ Thảo bày tỏ.