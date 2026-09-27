Con trai họa sĩ Văn Giáo xúc động trong buổi triển lãm

Sáng 26.9, buổi triển lãm tranh Đất nước mùa xuân của cố họa sĩ Văn Giáo diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm trưng bày 110 tác phẩm của họa sĩ với nhiều chất liệu khác nhau trải dài 60 năm, cùng với 10 tác phẩm của các họa sĩ khắc họa chân dung họa sĩ Văn Giáo. Triển lãm diễn ra từ ngày 26.9 đến 6.10.

Hai con trai và cháu nội của họa sĩ Văn Giáo trao tặng 2 bức tranh quý "Trên thao trường" và "Đón Bác Hồ ở đình Hồng Thái" cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lưu giữ ẢNH: M.H

Họa sĩ Văn Giáo đặc biệt gắn bó với bột màu. Với ông, bột màu không dừng lại ở tư cách của một "nguyên liệu thứ cấp" chỉ dùng để ghi chép hoặc phác thảo, mà đã được khẳng định bằng một vị thế độc lập trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Năm 1985, họa sĩ Văn Giáo mong muốn mang triển lãm 90 mùa xuân vào TP.HCM để giới thiệu đến người yêu tranh phía Nam nhưng vì nhiều lý do nên ý định đó đành dang dở. Ông qua đời năm 1996, bỏ dở kế hoạch đưa Đất nước mùa xuân triển lãm ở TP.HCM. Do đó, Sự kiện lần này không chỉ để những người say mê hội họa tiếp cận trực tiếp với tranh của cố họa sĩ Văn Giáo mà còn là dịp để gia đình hoàn thành tâm nguyện của ông. Ngoài ra, họa sĩ Văn Đức (con trai của cố họa sĩ Văn Giáo) cùng gia đình còn hiến tặng 2 bức tranh quý Trên thao trường và Đón Bác Hồ ở đình Hồng Thái cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lưu giữ.

Giá trị cao quý nhất mà họa sĩ Văn Giáo để lại chính là tâm hồn nghệ thuật thuần khiết, những tác phẩm hội họa giàu bản sắc và mối thâm tình gắn bó với đồng nghiệp văn nghệ sĩ cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Gia đình hoàn thành tâm nguyện của cố họa sĩ Văn Giáo

Họa sĩ Văn Giáo sinh năm 1916 tại Thường Tín (Hà Tây cũ), nay thuộc Hà Nội. Ông từng có 4 năm theo học Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ Nguyễn Nam Sơn và Georges Khánh. Ông thuộc thế hệ đồng môn với Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Sỹ Ngọc, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Văn Lắm, Trần Thanh Ngọc... Họa sĩ Văn Giáo qua đời vào năm 1996.

Ngoài di sản hội họa đồ sộ về đề tài cách mạng kháng chiến, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, một mạch nguồn quan trọng khác trong sự nghiệp của Văn Giáo là các sáng tác về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. May mắn được trực tiếp ký họa Bác Hồ từ năm 1945, ông dành trọn sự nghiệp để thể hiện tình cảm gắn bó giữa Bác với nhân dân và đất nước qua những không gian đời thường, giản dị.