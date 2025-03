Gia đình tiễn biệt Từ Hy Viên trong mưa

Người thân đưa Từ Hy Viên về nơi yên nghỉ cuối cùng sau hơn 1 tháng nữ diễn viên qua đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Next Apple, hôm 15.3, gia đình đưa tro cốt Từ Hy Viên an táng tại khu nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc (Đài Loan). Lễ an táng diễn ra lặng lẽ trong cơn mưa nặng hạt, với sự tham gia của DJ Koo (chồng cố diễn viên), em gái Từ Hy Đệ, mẹ và hai con của minh tinh quá cố cùng một số ít người thân thiết. Họ không nén được xúc động, mắt đỏ hoe khi phải tiễn biệt sao phim Bong bóng mùa hè.

DJ Koo mặc âu phục đen, ôm bình tro cốt đi an táng, anh lộ rõ vẻ tiều tụy, run rẩy và không kìm được nước mắt trong giây phút từ biệt bạn đời. Mẹ của Từ Hy Viên ngồi đợi trong xe, không trực tiếp ra ngoài nhằm tránh cảnh người đầu bạc tiễn người tóc xanh. Từ Hy Đệ liên tục ở bên cạnh dìu mẹ, an ủi, vỗ về bà. Sau khi lo chu toàn mọi việc, Tiểu S chia sẻ: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ".

Ettoday tiết lộ ngày Từ Hy Viên được gia đình đưa đi an táng trùng ngày tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ của cô - Trường Nghệ thuật Hoa Cương. Các bạn học đã dành một phần lắng đọng để tưởng nhớ ngôi sao quá cố.

DJ Koo ôm bình tro cốt của Từ Hy Viên đi an táng, những người thân yêu của cố nghệ sĩ ngậm ngùi tiễn biệt cô trong mưa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEXT APPLE NEWS

Từ Hy Viên qua đời ngày 2.2.2025 tại Nhật Bản và được hỏa táng, sau đó gia đình thuê máy bay riêng đưa tro cốt của cô trở về quê nhà Đài Loan vào ngày 5.2. Gia đình không tổ chức lễ viếng nữ diễn viên vì lúc còn sống, cô là người lặng lẽ, đề cao sự riêng tư.



Ban đầu Từ Hy Đệ tiết lộ gia đình lên kế hoạch chôn cất Từ Hy Viên theo hình thức thụ táng như ý nguyện của cô lúc còn sống vì hình thức này thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, DJ Koo lại mong muốn Từ Hy Viên được tưởng nhớ và có khu tưởng niệm riêng để con cái, gia đình có chốn thăm viếng mỗi khi thương nhớ cô. "Tôi vẫn hy vọng có một không gian riêng, nơi gia đình có thể đến thăm Hy Viên bất cứ lúc nào và dành thời gian bên cô ấy. Vì vậy, sau khi thảo luận với gia đình, tôi quyết định chọn nơi chôn cất mới", nam nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông Đài Loan.

Hơn 1 tháng qua, họ cùng bàn bạc trước khi quyết định đưa nữ diễn viên an nghỉ ở khu nghĩa trang tại thành phố Tân Bắc.

DJ Koo hạnh phúc bên Từ Hy Viên khi cô còn sống ẢNH: INSTAGRAM NV

Đến nay, gia đình Từ Hy Viên vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ. Truyền thông xứ Đài tiết lộ DJ Koo vẫn đau buồn, ngày nào cũng rơi nước mắt, tinh thần suy sụp, mất ăn mất ngủ khiến cơ thể hốc hác, tinh thần bất ổn. Nam ca sĩ khiến người thân, bạn bè hoang mang, lo lắng vì sức khỏe ngày càng sa sút. Ngôi sao Hàn Quốc cũng hủy mọi lịch trình, lặng lẽ vượt qua cú sốc mất vợ và tập trung lo chu toàn hậu sự. Hơn 40 ngày qua, anh giữ thói quen ngày nấu ba bữa với những món mà vợ yêu thích, đặt lên ban thờ.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, hai con của cô do chồng cũ Uông Tiểu Phi chăm sóc.