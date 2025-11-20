Gia đình trẻ và giấc mơ sở hữu nhà TP.HCM giữa thời ‘bão giá’

Sau gần mười năm tích góp, vợ chồng anh Minh (37 tuổi, TP.HCM) bắt đầu tìm kiếm tổ ấm đầu tiên để cho con môi trường tốt hơn. Thế nhưng thực tế đi xem nhà khiến cả hai rơi vào hoang mang khi phần lớn dự án đã xem đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, xây dựng ban đầu với mức giá nằm ngoài khả năng và nhu cầu của họ.

Vì vậy, họ tập trung vào các dự án đã hoàn thiện, vị trí thuận tiện, có thể dọn vào ở ngay. "Mong Tết này gia đình được sum vầy trong căn nhà thuộc về mình", chị Lan - vợ anh Minh bày tỏ.

Sau tìm hiểu, họ biết đến MT Eastmark City, một dự án đã hoàn thiện tại khu đông TP.HCM (khu vực quận 9 cũ), đáp ứng các tiêu chí từ pháp lý, tiện ích, độ hoàn thiện đến cộng đồng đã hình thành.

Vị trí chiến lược 3 mặt tiền đa kết nối

MT Eastmark City sở hữu vị trí 3 mặt tiền hiếm có: Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu, kết nối nhanh chóng đến Khu Công nghệ cao TP.HCM, Thủ Thiêm, trung tâm thành phố, các vùng đô thị vệ tinh. Khu vực dự án tọa lạc cũng là tâm điểm nâng cấp hạ tầng mạnh mẽ bậc nhất thành phố.

MT Easmart City tọa lạc tại tâm điểm các trục lộ huyết mạch

Đặc biệt, hai công trình then chốt đi ngang dự án là Vành đai 3 và Lò Lu đều dự kiến hoàn thành trong năm 2026, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển nội đô và liên vùng. Trong tương lai gần, cư dân MT Eastmark City sẽ hưởng lợi lớn khi loạt tuyến giao thông quan trọng lần lượt vận hành.

Bao quanh MT Eastmark City là vòng tròn tiện nghi hoàn hảo với trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi - văn hóa, v.v… đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí của các gia đình trẻ.

Tiện ích "all-in-one" đáp ứng mọi nhu cầu

Hệ tiện ích nội khu cũng là một trong những điều khiến gia đình anh Minh ưng ý. Công viên ven sông 4.500m², khu vui chơi trẻ em, hồ bơi phong cách resort 1.700m2, sân thể thao đa năng, sân cầu lông, đường chạy bộ, v.v… kiến tạo những "kỳ nghỉ mini" ngay trong nội khu tòa nhà mà không cần đi đâu xa.

Không gian xanh bao quanh dự án và hệ tiện ích toàn diện đã vận hành chỉn chu

Bên cạnh đó, những không gian tĩnh như vườn thiền Nhật, vườn bốn mùa, thư viện và khu co-working giúp cư dân tái tạo năng lượng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đối với những cư dân trẻ làm việc linh hoạt hoặc làm từ xa, đây là lợi thế lớn.

Thiết kế tối ưu công năng - Tối đa trải nghiệm sống

Một ưu điểm khác khiến MT Eastmark City ghi điểm là thiết kế thông minh, tối ưu từng mét vuông.

Căn 1PN+1 khoảng 60m² phù hợp người độc thân hoặc vợ chồng trẻ, không gian "+1" dễ dàng chuyển thành phòng làm việc, phòng cho trẻ. Căn 2PN (70 - 73m²) là lựa chọn lý tưởng cho gia đình 3 - 4 người, với thiết kế mở luôn tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên. Một số căn còn kết nối với khoảng sân vườn - điều hiếm thấy trong phân khúc trung cận cao cấp.

Gia đình đông thành viên sẽ tìm thấy sự riêng tư mà vẫn đủ gắn kết ở dòng căn 3PN (96–100m²) dạng duo-key hoặc duplex hai tầng linh hoạt.

Thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho gia đình tại căn hộ Eastmark 1

Mặt bằng tầng dự án được bố trí khoa học, chỉ 18 căn hộ/sàn và 5 thang máy tiện cho việc di chuyển - điểm cộng rất lớn so với nhiều dự án đông dân cư khác.

Về tiêu chuẩn hoàn thiện, tất cả các căn hộ được bàn giao nội thất cơ bản chất lượng từ các thương hiệu uy tín như Hansgrohe, Duravit, Ferroli. Riêng block D được nâng cấp với thiết bị từ Hafele, Ao Smith và giải pháp FPT Smarthome 4.0.

Nhà thật, pháp lý rõ ràng, sẵn sàng ở ngay

Ưu điểm nổi trội nhất khiến MT Easmark City khác biệt giữa thị trường nhiều "lời hứa" chính là pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng trao tay sau 1-3 tháng nhận nhà, giúp người mua an tâm sở hữu.

MT Eastmark City quy mô 15ha, riêng phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m2 với 1.384 căn hộ, 99 căn thương mại - dịch vụ và 95 văn phòng. Hơn 50% đã bàn giao và cư dân đã về sinh sống, tạo nên cộng đồng hiện hữu - điều mà người mua nhà luôn ưu tiên để đánh giá chất lượng sống thực tế.

Dự án được phát triển bởi Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land. Sự kết hợp giữa uy tín một chủ đầu tư nội địa am hiểu thị trường và một nhà phát triển dạn dày kinh nghiệm quốc tế mang đến "bảo chứng kép" về tiến độ, pháp lý và chất lượng công trình.

Nhà thật - pháp lý chuẩn - tiện ích chất lượng, sẵn sàng ở ngay

Mức giá "tuyệt chủng", cơ hội thật để sở hữu tổ ấm lý tưởng

Trong bối cảnh giá nhà TP.HCM không ngừng "lập đỉnh", nhiều khu vực còn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2, thì mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu đồng/m² của MT Eastmark City gần như đã "tuyệt chủng" trên thị trường.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn triển khai chính sách bán hàng linh hoạt. Cụ thể, khách hàng có thể thanh toán giãn giảm áp lực dòng tiền hoặc thanh toán nhanh hưởng chiết khấu 3%. Đặc biệt, sự đồng hành từ nhiều ngân hàng lớn với hạn mức cho vay 70% (thậm chí 95 - 100% khi thỏa mãn các điều kiện), hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc trong 18 tháng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tổ ấm mơ ước.

Đáng chú ý, hiện chỉ còn 600 sản phẩm cuối cùng sẽ được giới thiệu cuối năm nay. Với mức giá khó có thể tái lập và vị trí đón đầu hạ tầng khu đông giữa bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá mới, đây được xem là "thời điểm vàng" để người mua nắm bắt cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng vượt trội trong tầm tài chính phù hợp.